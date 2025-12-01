多功能食物處理器
迷你型多功能裝置
Philips 多功能食物處理器是一部節省空間、時間的多功能裝置，可解決您下廚的難題。擁有這一部電器，您可完成超過 25 項不同的工作，而用時遠少於一般的所需時間。打蛋、攪拌及碎肉
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6 款配件可輕鬆執行 25+ 個功能
適用於洗碗碟機的配件為可攪拌麵漿和揉麵糰的搓粉工具。不銹鋼碎肉刀可切肉及切菜。兩個金屬切刀可切碎及磨碎中等至精細的食材。1.5 公升強化攪拌杯可攪拌、攪碎及拌勻不同食材。乳化器可用於發打忌廉及蛋黃醬類食物。
所有配件均可放置於盛載盆中，節省空間
配件儲存裝置讓你可以將所有配件放置於食品處理器中，方便而節省空間
技術規格
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設計規格
- 攪拌杯量杯
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PE
- 濾網器固定器
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不鏽鋼 & ABS
- 乾磨器刀件
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PP、不鏽鋼
- 外殼、麵糰搓粉機、殼頂
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PP
- 金屬刀及刀片
-
不鏽鋼 & ABS
- 刀片座、乳化刀片、開關
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ABS
- 抺刀、工具夾、軸、刀片套
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PP
- 榨汁機蓋子
-
SAN
- 榨汁機推進桿、榨汁機刀網
-
PP
- 盛物碗、蓋子、進料棒、攪拌杯、乾磨器
-
SAN
-
配件
- 中切碎刀片
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可將薯仔切碎
- 幼切絲刀片
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可將水果及蔬菜切成幼絲
- 飯勺
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可將盛載盆內的材料倒空
- 乳化盤
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攪拌奶油或打蛋及乳化功能
- 不鏽鋼刀片
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可碎肉、攪拌、搓粉、做果泥及混合材料
- 搓粉工具
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適合搓捏及混合各種麵糰
- 不鏽鋼碎肉刀片
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可將蔬菜及水果切成中片
- 中切絲刀片
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可將蔬菜及水果切成中絲
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技術規格
- 電線長度
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150，插蘇備有雙層絕緣
m
- 顏色
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鋅啡白及藍色
- 電源
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600
W
- 電壓
-
220-240
V
- 頻率
-
50-60
Hz
- 摩打
-
不受通用廣播/電視頻率干擾
- 速度
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2 + 暫動式開關
- 安全
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可重新調校式自動過熱保險裝置，保護摩打
- 盛載盆容量
-
1.8
L
- 蛋糕麵漿容量
-
400
g
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