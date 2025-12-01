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    多功能食物處理器

    HR7633/80

    迷你型多功能裝置

    Philips 多功能食物處理器是一部節省空間、時間的多功能裝置，可解決您下廚的難題。擁有這一部電器，您可完成超過 25 項不同的工作，而用時遠少於一般的所需時間。打蛋、攪拌及碎肉

    此產品已不再銷售。

    多功能食物處理器

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    迷你型多功能裝置

    配件儲存裝置系統及 6 款配件

    6 款配件可輕鬆執行 25+ 個功能

    適用於洗碗碟機的配件為可攪拌麵漿和揉麵糰的搓粉工具。不銹鋼碎肉刀可切肉及切菜。兩個金屬切刀可切碎及磨碎中等至精細的食材。1.5 公升強化攪拌杯可攪拌、攪碎及拌勻不同食材。乳化器可用於發打忌廉及蛋黃醬類食物。

    所有配件均可放置於盛載盆中，節省空間

    配件儲存裝置讓你可以將所有配件放置於食品處理器中，方便而節省空間

    技術規格

    • 設計規格

      攪拌杯量杯
      PE
      濾網器固定器
      不鏽鋼 & ABS
      乾磨器刀件
      PP、不鏽鋼
      外殼、麵糰搓粉機、殼頂
      PP
      金屬刀及刀片
      不鏽鋼 & ABS
      刀片座、乳化刀片、開關
      ABS
      抺刀、工具夾、軸、刀片套
      PP
      榨汁機蓋子
      SAN
      榨汁機推進桿、榨汁機刀網
      PP
      盛物碗、蓋子、進料棒、攪拌杯、乾磨器
      SAN

    • 配件

      中切碎刀片
      可將薯仔切碎
      幼切絲刀片
      可將水果及蔬菜切成幼絲
      飯勺
      可將盛載盆內的材料倒空
      乳化盤
      攪拌奶油或打蛋及乳化功能
      不鏽鋼刀片
      可碎肉、攪拌、搓粉、做果泥及混合材料
      搓粉工具
      適合搓捏及混合各種麵糰
      不鏽鋼碎肉刀片
      可將蔬菜及水果切成中片
      中切絲刀片
      可將蔬菜及水果切成中絲

    • 技術規格

      電線長度
      150，插蘇備有雙層絕緣  m
      顏色
      鋅啡白及藍色
      電源
      600  W
      電壓
      220-240  V
      頻率
      50-60  Hz
      摩打
      不受通用廣播/電視頻率干擾
      速度
      2 + 暫動式開關
      安全
      可重新調校式自動過熱保險裝置，保護摩打
      盛載盆容量
      1.8  L
      蛋糕麵漿容量
      400  g

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