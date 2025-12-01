6 款配件可輕鬆執行 25+ 個功能

適用於洗碗碟機的配件為可攪拌麵漿和揉麵糰的搓粉工具。不銹鋼碎肉刀可切肉及切菜。兩個金屬切刀可切碎及磨碎中等至精細的食材。1.5 公升強化攪拌杯可攪拌、攪碎及拌勻不同食材。乳化器可用於發打忌廉及蛋黃醬類食物。