經 DivX Plus HD 認證,適用於高清 DivX 播放

藍光光碟播放機及/或 DVD 播放機的 DivX Plus HD,提供最新的 DivX 技術,讓您可欣賞從互聯網直到 Philips HDTV 或電腦的高清視訊和電影。DivX Plus HD 支援播放 DivX Plus 內容(以 MKV 檔案格式表示的具備優質 AAC 音訊的 H.264 HD 視訊),同時也支援以前版本高達 1080p 的 DivX 視訊。DivX Plus HD 適用於真正的高清數碼視訊。