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5.1 3D 藍光家庭影院

HTB3510/98
  • 強勁的環迴影院音效與重低音 強勁的環迴影院音效與重低音 強勁的環迴影院音效與重低音
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    5.1 3D 藍光家庭影院

    HTB3510/98

    強勁的環迴影院音效與重低音

    Philips 家庭影院系統 HTB3510 能大幅提昇家庭影院系統。外露的喇叭驅動器配備雙中心管，提供 1000 瓦的強勁音效，讓您沉醉於 3D 藍光光碟播放境界中。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    5.1 3D 藍光家庭影院

    強勁的環迴影院音效與重低音

    Philips 家庭影院系統 HTB3510 能大幅提昇家庭影院系統。外露的喇叭驅動器配備雙中心管，提供 1000 瓦的強勁音效，讓您沉醉於 3D 藍光光碟播放境界中。 查看各種好處

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    Philips 家庭影院系統 HTB3510 能大幅提昇家庭影院系統。外露的喇叭驅動器配備雙中心管，提供 1000 瓦的強勁音效，讓您沉醉於 3D 藍光光碟播放境界中。 查看各種好處

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    強勁的環迴影院音效與重低音

    Philips 家庭影院系統 HTB3510 能大幅提昇家庭影院系統。外露的喇叭驅動器配備雙中心管，提供 1000 瓦的強勁音效，讓您沉醉於 3D 藍光光碟播放境界中。 查看各種好處

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      藍光光碟播放機及/或 DVD 播放機的 DivX Plus HD，提供最新的 DivX 技術，讓您可欣賞從互聯網直到 Philips HDTV 或電腦的高清視訊和電影。DivX Plus HD 支援播放 DivX Plus 內容（以 MKV 檔案格式表示的具備優質 AAC 音訊的 H.264 HD 視訊），同時也支援以前版本高達 1080p 的 DivX 視訊。DivX Plus HD 適用於真正的高清數碼視訊。

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      技術規格

      • 配件

        附配件
        • 2 枚 AAA 電池
        • 電源線
        • 快速入門指南
        • 遙控器
        • 安全及法律單張
        • 商標單張
        • 全球保用證
        • HDMI 線
        • 用戶手冊
        • FM 天線

      • 播放聲音

        壓縮格式
        • AAC
        • FLAC
        • MP3
        • Ogg Vorbis
        • WAV
        • WMA
        • 杜比數碼解碼器
        • DTS
        MP3 位元速率
        32 - 320kbps

      • 靜態照片播放

        壓縮格式
        • GIF
        • JPEG
        • JPEG HD
        • JPEG Progressive
        • PNG
        影像增强功能
        • 旋轉
        • 縮放

      • 影像播放

        壓縮格式
        • AVCHD
        • DivX Plus HD
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • H.264
        • ISO
        • WMV 9

      • 光學播放媒體

        可播放光碟
        • AVCHD
        • BD
        • BD R / BD RE
        • CD
        • CDDA
        • CD-R/CD-RW
        • DVD
        • DVD +R/+RW
        • DVD R/-RW
        • SVCD
        • VCD

      • 檔案格式

        音訊
        • AAC
        • mka
        • mp3
        • WMA
        畫面
        • GIF
        • JPEG
        • .jpg
        影片
        • avi
        • DivX
        • MKV
        • .mp4
        • MPEG
        • mpg
        • WMV

      • 連接

        後方連接
        • 複合影像 (CVBS) 輸出
        • 數碼同軸輸入
        • 數碼光學輸入
        • Easy-Fit 喇叭插口
        • Ethernet
        • HDMI 1.4 輸出 (ARC)
        • 固定式 FM 天線
        • USB（僅適用於 VOD/BD-LIVE）
        • 輔助輸入
        正面連接
        • 音訊輸入
        • 高速 USB
        • 麥克風輸入

      • 舒適

        EasyLink（HDMI-CEC）
        • 音訊回傳頻道
        • 自動音效輸入投射
        • 一鍵播放
        • 單鍵待機
        • 遙控直通
        • 21:9 格式字幕支援
        • 動態聲畫同步功能
        • 系統待機
        HDMI 功能
        • 3D
        • 音訊回傳頻道（ARC）
        • 類型：
        • 深色

      • 喇叭

        喇叭類型
        • 1 座中置喇叭
        • 4 座衛星喇叭
        中置喇叭驅動器
        1 座 3 吋全音域低音喇叭
        中置喇叭頻率範圍
        150 - 20k  Hz
        中置喇叭阻抗
        4  歐姆
        每個衛星喇叭的驅動器
        1 座 3 吋全音域低音喇叭
        衛星喇叭頻率範圍
        150 - 20k  Hz
        衛星喇叭阻抗
        4  歐姆
        重低音喇叭類型
        被動式
        重低音喇叭驅動器
        1 個 8 吋低音喇叭
        重低音喇叭頻率範圍
        20 - 150  Hz
        重低音喇叭阻抗
        4  歐姆

      • 影像/顯示

        影像增强功能
        • HD (720p, 1080i, 1080p/24fps)
        • 逐行掃描
        • 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

      • 電源

        功率
        160  瓦
        備用模式耗電量
        < 0.5 瓦
        電源
        110 - 127 V / 220 - 240 V

      • 聲音

        總功率 RMS（30% THD 狀態下）
        1000  瓦
        均衡器設定
        • 遊戲
        • 電影
        • 音樂
        • 新聞
        • 原始
        音效增強
        • 夜間模式
        • 自動音量調節器
        • 雙低音
        • 高、低音控制
        音效系統
        • Dolby Digital Plus
        • Dolby True HD
        • DTS-HD Master Audio Essential
        中置喇叭輸出功率
        166 W
        衛星喇叭輸出功率
        4X166 瓦
        重低音喇叭輸出功率
        166 W

      • 選台器/接收/傳送

        預設頻道數目
        40
        選台器波段
        FM
        RDS
        電台名稱

      • 外盒

        EAN
        87 12581 67989 7
        總重量
        11.22  千克
        高度
        37.8  厘米
        長度
        60.8  厘米
        淨重
        9.9  千克
        產品包裝數目
        1
        淨重
        1.32  千克
        寬度
        37.4  厘米

      • 包裝尺寸

        深度
        37.8  厘米
        EAN
        87 12581 67989 7
        總重量
        11.22  千克
        高度
        60.8  厘米
        淨重
        9.9  千克
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        淨重
        1.32  千克
        貨架佈置類型
        佈置
        寬度
        37.4  厘米

      • 尺寸

        中置喇叭（寬 x 高 x 厚）
        223 x 100 x 80  毫米
        中置喇叭線長
        2  米
        前方喇叭（寬 x 高 x 厚）
        90 x 185 x 82  毫米
        前方喇叭線長
        3  米
        主裝置（寬 x 高 x 厚）
        435X56.3X286.5  毫米
        後方喇叭（寬 x 高 x 厚）
        90 x 185 x 82  毫米
        後方喇叭線長
        10  米
        重低音喇叭（寬 x 高 x 厚）
        233X365X310  毫米
        重低音喇叭纜線長度
        3  米
        中置喇叭重量
        0.65  千克
        前方喇叭重量
        0.53  千克
        後方喇叭重量
        0.53  千克
        重低音喇叭重量
        3.66  千克
        主裝置重量
        2.66  千克

      • 產品尺寸

        深度
        28  厘米
        高度
        5.8  厘米
        重量
        2.64  千克
        寬度
        43.5  厘米

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 2 枚 AAA 電池
      • 電源線
      • 快速入門指南
      • 遙控器
      • 安全及法律單張
      • 商標單張
      • 全球保用證
      • HDMI 線
      • 用戶手冊
      • FM 天線

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