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強勁的環迴影院音效與重低音
Philips 家庭影院系統 HTB3510 能大幅提昇家庭影院系統。外露的喇叭驅動器配備雙中心管，提供 1000 瓦的強勁音效，讓您沉醉於 3D 藍光光碟播放境界中。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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強勁的環迴影院音效與重低音
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強勁的環迴影院音效與重低音
Philips 家庭影院系統 HTB3510 能大幅提昇家庭影院系統。外露的喇叭驅動器配備雙中心管，提供 1000 瓦的強勁音效，讓您沉醉於 3D 藍光光碟播放境界中。 查看各種好處
藍光光碟播放機及/或 DVD 播放機的 DivX Plus HD，提供最新的 DivX 技術，讓您可欣賞從互聯網直到 Philips HDTV 或電腦的高清視訊和電影。DivX Plus HD 支援播放 DivX Plus 內容（以 MKV 檔案格式表示的具備優質 AAC 音訊的 H.264 HD 視訊），同時也支援以前版本高達 1080p 的 DivX 視訊。DivX Plus HD 適用於真正的高清數碼視訊。
Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 為您呈現來自藍光光碟最完美的聲音。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。DTS-HD Master Audio Essential 和 Dolby TrueHD 讓您的高清娛樂體驗更加完美。
強勁的喇叭帶有低音反射系統及雙低音管線，可增強低頻率並呈現穩定的重低音。您可聆聽到最輕微的細音或最深沉的轟鳴。
在您的客廳裡透過全高清 3D 電視盡情享受 3D 電影。Active 3D 採用最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080 x 1920 的全高清解像度實現超真實效果。透過特別設計的眼鏡觀察這些與兩眼鏡頭打開和閉合同步的高速交替顯示的圖像，即可在您的家庭影院營造一種全高清的 3D 觀賞體驗。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。藍光亦提供未經壓縮的環迴音效，帶來真正音響體驗。
Philips MyRemote 應用程式可讓您使用智能電話或平板電腦遙控，控制與您家用 Wi-Fi 網絡連接的 Philips 影音產品，不論您在家中任何角落，都可立即控制產品。本產品亦隨附實用的功能，例如可無線連接並串流所有娛樂影音產品的 SimplyShare，以即可自訂聆聽喜好的 MySound。
Philips SimplyShare 可讓您從平板電腦、智能手機和 PC，將音樂、電影和相片分享至家庭影院和藍光播放機。您可以直接從啟用 DLNA 的裝置串流所有娛樂內容，或使用遙控器從 PC 存取並串流媒體檔案。如要獲取最佳的無線體驗，請在平板電腦/智能手機上安裝 SimplyShare 應用程式。您現在也可以輕鬆地享受所有娛樂內容了。
音訊輸入讓您直接從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機，或透過簡單連接將筆記簿型電腦連接至家庭影院而輕鬆播放音樂。只需將音訊裝置連接至音訊輸入插孔，便可透過具有卓越音質的 Philips 家庭影院系統聆聽音樂。
HDMI 是一種直接的數碼連接介面，可以傳送數碼高清解像度影像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。現在可以真正高清晰解像度享受標準解像度的電影 - 確保畫面更細膩、更逼真。
EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置，如 DVD 播放機、藍光光碟播放機、SoundBar 喇叭及電視等。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線在各種裝置上分享功能。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。
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