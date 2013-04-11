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- 全球保用證
享受完美音色的電影及音樂
Philips 全新 3D Blu-ray HTB7255D 2.1 家庭影院呈現無可比擬的音響播放清晰度，帶來真正令人信服的環迴音效體驗，將您最愛的電影及音樂昇華至全新境界。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips 全新 3D Blu-ray HTB7255D 2.1 家庭影院呈現無可比擬的音響播放清晰度，帶來真正令人信服的環迴音效體驗，將您最愛的電影及音樂昇華至全新境界。 查看各種好處
有了 Philips 水晶般清晰的聲音，您可以欣賞細聽每一個聲音細節，享受作曲家或演奏家的最原始的創作！水晶般清晰的聲音忠實再現音源，無論是動作電影、歌劇或是演唱會，絕無失真。Philips 家庭影院及 水晶般清晰的聲音進行最少的音訊處理，保持原始音訊內容的純正。讓您的耳朵欣賞更好更準確的聲波。
Philips 的全新 CinemaPerfect HD 引擎帶來 quad full HD 畫質，能夠播放前所未有地好的影像。智能引擎可讓訊號更清晰，並降低視訊在壓縮為 MPEG 格式時產生的雜訊，而且可提高處理速度，在畫面上產生清晰鮮明的影像。
藍牙就是一種短距離的無線通訊技術，強力又慳電。這種技術可與其他藍牙裝置輕鬆地無線連接，這樣您就可以從任何智能手機、直板手機或筆記簿型電腦，包括配備藍牙喇叭的 iPod 或 iPhone，播放您最喜愛的音樂。
Soft Dome 高音喇叭可重現清晰的中高頻音域，從而提昇喇叭音效的總體清晰度。
Philips 專屬的優質 Class D 放大器設計可保留原始聲音來源，令聲音訊號更為準確，可傳遞表演者或導演想要表達的音樂及電影聲音細節。
有賴內置 WiFi，只需直接連接您的家庭影院至家庭網絡，即可享受眾多流行網上服務。您可欣賞最佳網站專為配合您的電視屏幕提供的電影、圖片、資訊娛樂以及其他線上節目。
在您的客廳裡透過全高清 3D 電視盡情享受 3D 電影。Active 3D 採用最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080 x 1920 的全高清解像度實現超真實效果。透過特別設計的眼鏡觀察這些與兩眼鏡頭打開和閉合同步的高速交替顯示的圖像，即可在您的家庭影院營造一種全高清的 3D 觀賞體驗。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。藍光亦提供未經壓縮的環迴音效，帶來真正音響體驗。
Philips 虛擬環迴音效以少於五個喇叭的系統呈現豐富而令人沉醉的環迴音效。非常先進的空間演算法可保真重現完美的 5.1 聲道環境中的音波特徵。 任何高品質立體聲來源都可以栩栩如生的多聲道環迴音效傳送。無需購買額外的喇叭、電線或喇叭座，亦可欣賞響遍全房的音效。
iPod/iPhone 音樂播放與充電。
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