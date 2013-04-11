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2.1 3D 藍光家庭影院

HTB7255D/98
  • 享受完美音色的電影及音樂 享受完美音色的電影及音樂 享受完美音色的電影及音樂
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    2.1 3D 藍光家庭影院

    HTB7255D/98

    享受完美音色的電影及音樂

    Philips 全新 3D Blu-ray HTB7255D 2.1 家庭影院呈現無可比擬的音響播放清晰度，帶來真正令人信服的環迴音效體驗，將您最愛的電影及音樂昇華至全新境界。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$5,999.00

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      iPod/iPhone 音樂播放與充電。

      技術規格

      • 聲音

        均衡器設定
        • 遊戲
        • 電影
        • 音樂
        • 新聞
        • 原始
        音效增強
        • 對白強化功能
        • DoubleBass
        • FullSound
        • 夜間模式
        • 高、中和低音控制
        音效系統
        • 杜比數碼 5.1
        • Dolby Digital Plus
        • Dolby True HD
        • DTS 數碼環迴音效
        • DTS-HD 高解像音響
        衛星喇叭輸出功率
        135 瓦 x 2
        重低音喇叭輸出功率
        200 瓦
        總功率 RMS（30% THD 狀態下）
        440  瓦

      • 喇叭

        喇叭類型
        2 座衛星喇叭
        每個衛星喇叭的驅動器
        • 1 個高音喇叭
        • 2 x 3 吋低音喇叭
        衛星喇叭頻率範圍
        150 - 20k  Hz
        衛星喇叭阻抗
        5  歐姆
        重低音喇叭類型
        主動式
        重低音喇叭驅動器
        1 個 6.5 吋低音喇叭
        重低音喇叭頻率範圍
        20 - 150  Hz
        重低音喇叭阻抗
        3  歐姆

      • 連接

        前方/側面連接
        • USB
        • 音訊輸入
        後方連接
        • 數碼光學輸入
        • Ethernet
        • FM 天線插口
        • HDMI 1.4 輸出 (ARC)
        • 迷你 Easy-Fit 喇叭插口
        • 輔助輸入
        • 超重低音輸出
        整合式連接
        Wi-Fi

      • 舒適

        EasyLink（HDMI-CEC）
        • 21:9 格式字幕支援
        • 音訊回傳頻道
        • 自動音效輸入投射
        • 動態聲畫同步功能
        • 一鍵播放
        • 單鍵待機
        • 遙控直通
        HDMI 功能
        • 3D
        • 音訊回傳頻道（ARC）
        • 類型：
        • 深色
        方便易用
        DLNA

      • 選台器/接收/傳送

        RDS
        電台名稱
        選台器波段
        FM
        預設頻道數目
        40

      • 光學播放媒體

        可播放光碟
        • AVCHD
        • BD
        • BD R / BD RE
        • CD
        • CDDA
        • CD-R/CD-RW
        • DVD
        • DVD +R/+RW
        • DVD R/-RW
        • SVCD
        • VCD

      • 檔案格式

        音訊
        • AAC
        • mka
        • mp3
        • WMA
        • WAV
        畫面
        • GIF
        • JPEG
        • .jpg
        影片
        • asf
        • avi
        • DivX
        • MKV
        • .mp4
        • MPEG
        • mpg
        • WMV
        • flv
        • mov

      • 播放聲音

        壓縮格式
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA
        • 杜比數碼解碼器
        • DTS
        • FLAC
        • Ogg Vorbis
        MP3 位元速率
        32 - 320kbps

      • 影像播放

        壓縮格式
        • AVCHD
        • DivX Plus HD
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV HD
        • WMV SD
        • avi
        • MKV
        • XviD

      • 靜態照片播放

        壓縮格式
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        • JPEG HD
        • JPEG Progressive
        • PNG
        影像增?功能
        • 旋轉
        • 播放音樂時進行幻燈片展示
        • 縮放

      • 影像/顯示

        Philips 代表性功能
        CinemaPerfect HD
        影像增?功能
        • Quad HD (3840 x 2160)
        • 2D 至 3D 即時轉換
        • HD (720p, 1080i, 1080p/24fps)
        • 逐行掃描
        • 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

      • 電源

        功率
        135  瓦
        電源
        • 220-240V
        • 50 赫
        備用模式耗電量
        < 0.5 瓦

      • 尺寸

        主裝置（寬 x 高 x 厚）
        360 x 70 x 345  毫米
        主裝置重量
        4.36  千克
        衛星喇叭（寬 x 高 x 厚）
        97 x 301 x 120  毫米
        衛星喇叭重量
        1.5  千克
        衛星喇叭電線長度
        3  米
        重低音喇叭（寬 x 高 x 厚）
        196 x 395 x 342  毫米
        重低音喇叭重量
        5.3  千克
        重低音喇叭纜線長度
        3  米
        包裝（寬 x 高 x 厚）
        564 x 389 x 400  毫米
        重量 (含包裝)
        14.7  千克

      • 配件

        附配件
        • 2 枚 AAA 電池
        • FM 天線
        • 電源線
        • 快速入門指南
        • 遙控器
        • 全球保用證
        兼容配件
        • STS9501 喇叭機座
        • STS9510 掛牆安裝支架

      • 外盒

        EAN
        87 12581 68222 4
        總重量
        13.45  千克
        高度
        41.3  厘米
        長度
        56.5  厘米
        淨重
        10.05  千克
        產品包裝數目
        1
        淨重
        3.4  千克
        寬度
        40  厘米

      • 包裝尺寸

        深度
        40  厘米
        EAN
        87 12581 68222 4
        總重量
        13.45  千克
        高度
        41.3  厘米
        淨重
        10.05  千克
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        淨重
        3.4  千克
        貨架佈置類型
        佈置
        寬度
        56.5  厘米

      • 產品尺寸

        深度
        30.72  厘米
        高度
        6.89  厘米
        重量
        2.11  千克
        寬度
        30.44  厘米

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 2 枚 AAA 電池
      • FM 天線
      • 電源線
      • 快速入門指南
      • 遙控器
      • 全球保用證

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