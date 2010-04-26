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家庭影院 HTS3220/98
執著於音
以絕妙的環迴音效欣賞音樂、電影和電視！這款多功能娛樂家庭影院採用玻璃面板時尚設計，讓您見證前所未有的高雅娛樂。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
執著於音
以絕妙的環迴音效欣賞音樂、電影和電視！這款多功能娛樂家庭影院採用玻璃面板時尚設計，讓您見證前所未有的高雅娛樂。 查看各種好處
執著於音
以絕妙的環迴音效欣賞音樂、電影和電視！這款多功能娛樂家庭影院採用玻璃面板時尚設計，讓您見證前所未有的高雅娛樂。 查看各種好處
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執著於音
以絕妙的環迴音效欣賞音樂、電影和電視！這款多功能娛樂家庭影院採用玻璃面板時尚設計，讓您見證前所未有的高雅娛樂。 查看各種好處
水晶般清晰的聲音帶來超清晰和細緻的音效
有了 Philips 水晶般清晰的聲音，您可以欣賞細聽每一個聲音細節，享受作曲家或演奏家的最原始的創作！水晶般清晰的聲音忠實再現音源，無論是動作電影、歌劇或是演唱會，絕無失真。Philips 家庭影院及 水晶般清晰的聲音進行最少的音訊處理，保持原始音訊內容的純正。讓您的耳朵欣賞更好更準確的聲波。
杜比虛擬喇叭提供真實的環迴音效
杜比虛擬喇叭是一項尖端音效虛擬化技術，以雙喇叭系統即可呈現豐富而令人沉醉的環迴音效。非常先進的空間演算法可保真重現完美的 5.1 聲道環境中的音波特徵。DVD 播放效果在擴展後的雙聲道環境中亦得以提昇。若再結合 Dolby Pro Logic II 處理技術，任何高品質立體聲來源都可以栩栩如生的多聲道環迴音效傳送。無需購買額外的喇叭、電線或喇叭座，亦可欣賞響遍全房的音效。
可靈活地安裝在牆壁、桌面或支架上
隨意擺放，盡情享受此家庭影院系統的豐富功能。不管是放在電視支架、桌面還是安裝在牆壁上，此產品都能夠展現出動人的外觀和可靠的性能。在隨心設計家居擺設的同時，又能夠享受難以置信的家庭影院體驗，雙得益彰。
高速 USB 2.0 連線播放來自 USB 快閃磁碟機的影片/音樂
通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、週邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。
MP3 連線可以從便攜式媒體播放機播放音樂
MP3 連線可讓您直接從家庭影院上的便攜式媒體播放機播放 MP3 檔案。只需要將便攜式 MP3 播放機連接到內建 MP3 連線插孔中，便可在 Philips 家庭影院系統上享受超凡音效的 MP3 音樂。MP3 連線可讓您將便攜式音樂帶到舒適的客廳中。
EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備
EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線來控制各種裝置。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。
HDMI 1080p 帶來更銳利的高清畫面
HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨圖像。以真正高清晰解像度享受標準解像度電影 - 畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的圖像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音訊，不必轉換成類比訊號 - 為你呈現沒有雜訊干擾的完美畫質與音質。
選配底座，方便播放 iPod/iPhone 音樂
連接這款底座到您的家庭影院系統後，您就可以欣賞 iPod 裝置和 iPhone 中的音樂、影片與圖片。底座屬於選購配件。
技術規格
-
配件
- 兼容配件
-
DCK3060 iPod/iPhone 機座
- 附配件
-
-
遙控器電池
-
FM 天線
-
電源線
-
快速入門指南
-
遙控器
-
用戶手冊
-
視訊線
-
全球保用證
-
播放聲音
- 壓縮格式
-
- MP3 位元速率
-
32 - 320 kbps
-
靜態照片播放
- 壓縮格式
-
-
JPEG
-
JPEG HD
-
JPEG Progressive
- 影像增强功能
-
-
影像播放
- 壓縮格式
-
-
DivX Ultra
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
-
XviD
-
WMV SD
- 視訊光碟播放系統
-
-
光學播放媒體
- 可播放光碟
-
-
CD
-
CDDA
-
CD-R/CD-RW
-
DVD
-
DVD +R/+RW
-
DVD R/-RW
-
SVCD
-
VCD
-
檔案格式
- 音訊
-
- 畫面
-
- 影片
-
-
asf
-
avi
-
DivX
-
MPEG
-
mpg
-
WMV
-
連接
- 前方/側面連接
-
-
iPod/iPhone 插口
-
MP3 連線
-
USB
- 後方連接
-
-
AUX IN 1
-
複合影像 (CVBS) 輸出
-
數碼同軸輸入
-
容易安裝的喇叭連接器
-
FM 天線插口
-
HDMI 輸出
-
超重低音輸出
-
便利
- EasyLink
-
-
尺寸
- 主裝置（寬 x 高 x 厚）
-
360 x 190 x 65
毫米
- 主裝置重量
-
2.2
千克
- 衛星喇叭（寬 x 高 x 厚）
-
112 x 309.5 x 112
毫米
- 衛星喇叭重量
-
1
千克
- 衛星喇叭電線長度
-
2
米
- 重低音喇叭（寬 x 高 x 厚）
-
182 x 300 x 345
毫米
- 重低音喇叭重量
-
5.5
千克
- 重低音喇叭纜線長度
-
3
米
- 包裝（寬 x 高 x 厚）
-
393 x 353 x 563
毫米
- 重量 (含包裝)
-
12.8
千克
-
喇叭
- 喇叭類型
-
2 座衛星喇叭
- 每個衛星喇叭的驅動器
-
- 衛星喇叭頻率範圍
-
150 - 20k
Hz
- 衛星喇叭阻抗
-
8
歐姆
- 重低音喇叭類型
-
主動式
- 重低音喇叭頻率範圍
-
35 - 200
Hz
- 重低音喇叭阻抗
-
8
歐姆
-
影像/顯示
- 影像增强功能
-
-
功率
- 功率
-
40
瓦
- 電源
-
110-127V / 220-240V，~50-60Hz
- 備用模式耗電量
-
< 0.3 W
-
音效
- 均衡器設定
-
- 頻率響應
-
20 - 20k
Hz
- 噪音訊號比率
-
> 65 dB
- 音效增強
-
-
杜比定向邏輯 II
-
杜比虛擬喇叭
-
夜間模式
-
高、中和低音控制
- 音效系統
-
-
杜比數碼 5.1
-
DTS 96/24
-
DTS 數碼環迴音效
-
立體聲
- 總功率 RMS（30% THD 狀態下）
-
350
瓦
-
選台器/接收/傳送
- 選台器波段
-
FM
- 預設頻道數目
-
40
包裝盒内容
格內其他項目
- 遙控器電池
- FM 天線
- 電源線
- 快速入門指南
- 遙控器
- 用戶手冊
- 視訊線
- 全球保用證
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