水晶般清晰的聲音帶來超清晰和細緻的音效

有了 Philips 水晶般清晰的聲音，您可以欣賞細聽每一個聲音細節，享受作曲家或演奏家的最原始的創作！水晶般清晰的聲音忠實再現音源，無論是動作電影、歌劇或是演唱會，絕無失真。Philips 家庭影院及 水晶般清晰的聲音進行最少的音訊處理，保持原始音訊內容的純正。讓您的耳朵欣賞更好更準確的聲波。