HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰

HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為你呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。