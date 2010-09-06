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Immersive Sound

家庭影院

HTS3560/98
  • 執著於音 執著於音 執著於音
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    Immersive Sound 家庭影院

    HTS3560/98

    執著於音

    將影院的震撼效果帶回家中！具備兩個重低音管的強勁喇叭和高清 HDMI 1080p 並加上藍光光碟播放機，從而大幅提昇家庭娛樂體驗。 查看各種好處

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    建議零售價: HK$1,990.00

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      技術規格

      • 配件

        附配件
        • 遙控器電池
        • CVBS 視訊線
        • FM 天線
        • 電源線
        • 快速入門指南
        • 遙控器
        • 用戶手冊
        • 全球保用證

      • 播放聲音

        壓縮格式
        • MP3
        • WMA
        MP3 位元速率
        112 kbps - 320 kbps
        播放媒體
        • 音樂 CD
        • CD-R/RW
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • USB 快閃磁碟
        • DVD+R/-R DL
        • MP3-CD

      • 連接

        前方/側面連接
        • MP3 輸入
        • USB
        後方連接
        • 輔助輸入
        • 單按調整 Multich 連接器
        • 複合影像 (CVBS) 輸出
        • FM 天線
        • LAN
        • HDMI 1.4 輸出 (3D 藍光 )

      • 尺寸

        中置喇叭深度
        92  毫米
        中置喇叭高度
        95  毫米
        中置喇叭重量
        0.77  千克
        中置喇叭寬度
        161  毫米
        前方喇叭深度
        87  毫米
        前方喇叭高度
        161  毫米
        前方喇叭寬度
        95  毫米
        前方喇叭重量
        0.56  千克
        包裝深度
        400  毫米
        包裝高度
        360  毫米
        包裝寬度
        560  毫米
        後方喇叭深度
        87  毫米
        後方喇叭高度
        161  毫米
        後方喇叭寬度
        95  毫米
        後方喇叭重量
        0.56  千克
        調整深度
        351  毫米
        調整高度
        58  毫米
        調整寬度
        360  毫米
        調整重量
        3.22  千克
        重低音喇叭深度
        369  毫米
        重低音喇叭高度
        309  毫米
        重低音喇叭寬度
        123  毫米
        重低音喇叭重量
        3.81  千克
        重量 (含包裝)
        12.3  千克

      • 喇叭

        中心頻率範圍
        150-20000  Hz
        中置喇叭阻抗
        4  歐姆
        衛星喇叭頻率範圍
        150-20000  Hz
        衛星喇叭阻抗
        4  歐姆
        重低音喇叭頻率範圍
        40 - 150  Hz
        重低音喇叭阻抗
        4  歐姆
        重低音喇叭類型
        被動式

      • 功率

        功率
        100  瓦
        電源
        110-127V / 220-240V，~50-60Hz
        備用模式耗電量
        < 0.9 瓦

      • 音效

        頻率響應
        20-20000  Hz
        噪音訊號比率
        > 65 dB
        音效增強
        • 夜間模式
        • 高、低音控制
        音效系統
        • 杜比邏輯定向 II
        • 立體聲
        • DTS HD
        • Dolby True HD
        • 杜比數碼 5.1
        • Dolby Digital Plus
        總功率 (RMS)
        1000  瓦
        均衡器設定
        • 動作
        • 古典
        • 音樂會
        • 劇情
        • 爵士樂
        • 搖滾樂
        • 體育

      • 靜態照片播放

        影像壓縮格式
        • GIF
        • JPEG
        • HD JPEG
        影像增强功能
        • 旋轉
        • 播放音樂時進行幻燈片展示
        • 縮放
        播放媒體
        • CD-R/RW
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • USB 快閃磁碟

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM

      • 影像播放

        壓縮格式
        • DivX Ultra
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • MKV
        • avi
        播放媒體
        • CD-R/CD-RW
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • DVD-Video
        • 影像 CD/SVCD
        • BD 影像
        • BD-R/RE 2.0
        • USB 快閃磁碟

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器電池
      • CVBS 視訊線
      • FM 天線
      • 電源線
      • 快速入門指南
      • 遙控器
      • 用戶手冊
      • 全球保用證

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