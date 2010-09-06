Immersive Sound
家庭影院 HTS3560/98
Immersive Sound 家庭影院 HTS3560/98
執著於音
將影院的震撼效果帶回家中！具備兩個重低音管的強勁喇叭和高清 HDMI 1080p 並加上藍光光碟播放機，從而大幅提昇家庭娛樂體驗。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$1,990.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
執著於音
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執著於音
將影院的震撼效果帶回家中！具備兩個重低音管的強勁喇叭和高清 HDMI 1080p 並加上藍光光碟播放機，從而大幅提昇家庭娛樂體驗。 查看各種好處
全高清 3D 藍光提供真正令人沉醉的 3D 電影體驗
在您的客廳裡透過全高清 3D 電視盡情享受 3D 電影。Active 3D 採用最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080 x 1920 的全高清解像度實現超真實效果。透過特別設計的眼鏡觀察這些與兩眼鏡頭打開和閉合同步的高速交替顯示的圖像，即可營造一種全高清的 3D 觀賞體驗。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。藍光亦提供未經壓縮的環迴音效，帶來真正音響體驗。
HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰
HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為你呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。
Dolby TrueHD 和 DTS-HD 實現高保真環迴音效
Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 為您呈現來自藍光光碟最完美的聲音。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。DTS-HD Master Audio Essential 和 Dolby TrueHD 讓您的高清娛樂體驗更加完美。
播放 3D 藍光光碟、DVD、VCD、CD 與 USB 裝置
幾乎可以播放您想要的任何光碟與任何媒體格式 - 無論是 3D 藍光光碟、VCD、CD 還是 USB 裝置。體驗強大播放功能無與倫比的便利性以及透過電視或家庭影院系統分享媒體檔案的奢華性。
技術規格
-
配件
- 附配件
-
-
遙控器電池
-
CVBS 視訊線
-
FM 天線
-
電源線
-
快速入門指南
-
遙控器
-
用戶手冊
-
全球保用證
-
播放聲音
- 壓縮格式
-
- MP3 位元速率
-
112 kbps - 320 kbps
- 播放媒體
-
-
音樂 CD
-
CD-R/RW
-
DVD+R/+RW
-
DVD-R/-RW
-
USB 快閃磁碟
-
DVD+R/-R DL
-
MP3-CD
-
連接
- 前方/側面連接
-
- 後方連接
-
-
輔助輸入
-
單按調整 Multich 連接器
-
複合影像 (CVBS) 輸出
-
FM 天線
-
LAN
-
HDMI 1.4 輸出 (3D 藍光 )
-
尺寸
- 中置喇叭深度
-
92
毫米
- 中置喇叭高度
-
95
毫米
- 中置喇叭重量
-
0.77
千克
- 中置喇叭寬度
-
161
毫米
- 前方喇叭深度
-
87
毫米
- 前方喇叭高度
-
161
毫米
- 前方喇叭寬度
-
95
毫米
- 前方喇叭重量
-
0.56
千克
- 包裝深度
-
400
毫米
- 包裝高度
-
360
毫米
- 包裝寬度
-
560
毫米
- 後方喇叭深度
-
87
毫米
- 後方喇叭高度
-
161
毫米
- 後方喇叭寬度
-
95
毫米
- 後方喇叭重量
-
0.56
千克
- 調整深度
-
351
毫米
- 調整高度
-
58
毫米
- 調整寬度
-
360
毫米
- 調整重量
-
3.22
千克
- 重低音喇叭深度
-
369
毫米
- 重低音喇叭高度
-
309
毫米
- 重低音喇叭寬度
-
123
毫米
- 重低音喇叭重量
-
3.81
千克
- 重量 (含包裝)
-
12.3
千克
-
喇叭
- 中心頻率範圍
-
150-20000
Hz
- 中置喇叭阻抗
-
4
歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍
-
150-20000
Hz
- 衛星喇叭阻抗
-
4
歐姆
- 重低音喇叭頻率範圍
-
40 - 150
Hz
- 重低音喇叭阻抗
-
4
歐姆
- 重低音喇叭類型
-
被動式
-
功率
- 功率
-
100
瓦
- 電源
-
110-127V / 220-240V，~50-60Hz
- 備用模式耗電量
-
< 0.9 瓦
-
音效
- 頻率響應
-
20-20000
Hz
- 噪音訊號比率
-
> 65 dB
- 音效增強
-
- 音效系統
-
-
杜比邏輯定向 II
-
立體聲
-
DTS HD
-
Dolby True HD
-
杜比數碼 5.1
-
Dolby Digital Plus
- 總功率 (RMS)
-
1000
瓦
- 均衡器設定
-
-
靜態照片播放
- 影像壓縮格式
-
- 影像增强功能
-
- 播放媒體
-
-
CD-R/RW
-
DVD+R/+RW
-
DVD-R/-RW
-
USB 快閃磁碟
-
選台器/接收/傳送
- 選台器波段
-
FM
-
影像播放
- 壓縮格式
-
-
DivX Ultra
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
-
MKV
-
avi
- 播放媒體
-
-
CD-R/CD-RW
-
DVD+R/+RW
-
DVD-R/-RW
-
DVD-Video
-
影像 CD/SVCD
-
BD 影像
-
BD-R/RE 2.0
-
USB 快閃磁碟
包裝盒内容
格內其他項目
- 遙控器電池
- CVBS 視訊線
- FM 天線
- 電源線
- 快速入門指南
- 遙控器
- 用戶手冊
- 全球保用證
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