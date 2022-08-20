Philips Sonicare F3 Quad Stream nozzle 水牙線機X型四向水流噴嘴
輕鬆體驗徹底清潔
使用 Quad Stream X型四向水流噴嘴，以四道闊水流沿著牙縫和牙齦線集中射水，提升覆蓋範圍，柔和潔淨不傷齦，輕鬆體驗徹底清潔。噴嘴軟膠部件呵護牙齦，一按即可輕鬆更換噴嘴。 查看各種好處
建議零售價: HK$208.00
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Philips Sonicare F3 Quad Stream nozzle 水牙線機X型四向水流噴嘴
輕鬆體驗徹底清潔
X型四向水流提升覆蓋範圍，達至最佳清潔效果
Quad Stream 噴嘴極致提升覆蓋範圍
使用 Quad Stream 噴嘴，以四道闊水流集中射水，沿牙縫和牙齦邊沿清潔。軟膠導引部件呵護牙齦，一按即可輕鬆更換噴嘴。
始終獲得有效清潔效果
為獲得最有效的清潔效果，Philips Sonicare 噴嘴應每六個月更換一次。
讓牙齦更健康的效率高出達 180%*1
Philips Power Flosser 水牙線深層清潔牙縫的效率比手動牙線高出達 180%，讓您的牙齦更健康。*1
技術規格
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兼容性
- 兼容
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Philips Sonicare 水牙線機 HX3806
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方便易用
- 集風嘴附件
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輕易套上和取下
- 噴嘴更換
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內含物件
- F3 Quad Stream 噴嘴
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2
- 1 使用清潔模式，Quad Stream 噴嘴，強度 8。經 Philips 研究。
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