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    Philips Sonicare F3 Quad Stream nozzle 水牙線機X型四向水流噴嘴

    HX3062/01

    輕鬆體驗徹底清潔

    使用 Quad Stream X型四向水流噴嘴，以四道闊水流沿著牙縫和牙齦線集中射水，提升覆蓋範圍，柔和潔淨不傷齦，輕鬆體驗徹底清潔。噴嘴軟膠部件呵護牙齦，一按即可輕鬆更換噴嘴。

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    建議零售價: HK$208.00

    Philips Sonicare F3 Quad Stream nozzle 水牙線機X型四向水流噴嘴

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    使用 Quad Stream 噴嘴，以四道闊水流集中射水，沿牙縫和牙齦邊沿清潔。軟膠導引部件呵護牙齦，一按即可輕鬆更換噴嘴。

    始終獲得有效清潔效果

    始終獲得有效清潔效果

    為獲得最有效的清潔效果，Philips Sonicare 噴嘴應每六個月更換一次。

    讓牙齦更健康的效率高出達 180%*1

    Philips Power Flosser 水牙線深層清潔牙縫的效率比手動牙線高出達 180%，讓您的牙齦更健康。*1

    技術規格

    • 兼容性

      兼容
      Philips Sonicare 水牙線機 HX3806

    • 方便易用

      集風嘴附件
      輕易套上和取下
      噴嘴更換
      • 每 6 個月更換一次
      • 保持良好衛生

    • 內含物件

      F3 Quad Stream 噴嘴
      2

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