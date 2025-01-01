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  • 再見手動牙刷，Sonicare 你好。 再見手動牙刷，Sonicare 你好。 再見手動牙刷，Sonicare 你好。

    1100 Series 聲波電動牙刷

    HX3641/02

    再見手動牙刷，Sonicare 你好。

    Sonicare 技術與刷牙動作結合，可以溫柔地去除牙菌膜，和手動牙刷比較可清除多達 3 倍牙菌膜*。

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    建議零售價: HK$538.00

    1100 Series 聲波電動牙刷

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    再見手動牙刷，Sonicare 你好。

    可清除多達 3 倍牙菌膜*

    • Sonicare 技術
    • 四時段計時器與智能定時功能
    • 人體工學設計
    • 14 日電池使用時間
    我們特有的技術為您帶來強力但溫和的潔齒功能

    我們特有的技術為您帶來強力但溫和的潔齒功能

    強勁的刷毛震動可將微氣泡推動到牙縫深處及牙齦線，帶來清爽體驗。只需使用 2 分鐘，效果相當於手動刷牙兩個月。** 每分鐘 31,000 次刷毛震動，溫和清潔牙齒、清除牙菌膜，帶來出色的日常潔淨效果。

    清除牙菌膜效果較手動刷牙強 3 倍*

    清除牙菌膜效果較手動刷牙強 3 倍*

    Sonicare 電動牙刷配備先進聲波震動技術，經臨床證實清除牙菌膜效果較手動刷牙強 3 倍*。並可去除牙齒及牙齦線的牙菌膜，並有效保護牙齦。

    使用時安全而溫和

    使用時安全而溫和

    Sonicare 牙刷可為您提供徹底的清潔效能，而且不會損害牙齒和牙齦。溫和而強大的聲波震動可提供卓越的清潔效果，同時溫和呵護牙齒和牙齦。

    透過智能定時功能與四時段計時器改善牙齒潔淨體驗

    透過智能定時功能與四時段計時器改善牙齒潔淨體驗

    2 分鐘智能定時功能及 30 秒四時段計時器會指示您在建議時間內刷牙，並清潔口腔的所有部位，確保全面清潔。

    符合人體工學的設計，使牙刷易於握持和使用

    符合人體工學的設計，使牙刷易於握持和使用

    纖薄、輕量且符合人體工學的設計，使牙刷易於握持和使用，讓您輕鬆獲得出色的清潔效果。

    14 天的持久電池使用時間

    14 天的持久電池使用時間

    電池使用時間長達 14 天，可以長時間無需充電。

    透過刷牙動力增強裝置輕鬆過渡

    透過刷牙動力增強裝置輕鬆過渡

    我們的簡易程序助您輕鬆上手，您可從最先的 14 次新牙刷使用中選擇逐步溫和地增加刷牙的力度。

    技術規格

    • 電源

      電壓
      DC5V

    • 技術規格

      電池
      可重複充電
      操作時間（從完全充電到沒電）
      14 日*****
      耗電量
      待機模式不顯示資訊 <0.5 W
      電池類型
      鋰離子電池

    • 設計和外表

      顏色
      白灰色

    • 服務

      保用
      2 年有限保養

    • 方便易用

      手柄
      人體工學設計
      刷頭系統
      簡便扣合式刷頭
      電量指示燈
      電量指示燈可顯示電量狀態

    • 內含物件

      手柄
      1100 系列
      刷頭
      1 個 C1 SimplyClean 標準刷頭
      充電器
      1

    • 清潔效能

      效能
      可清除多達三倍牙菌膜*
      計時器
      四時段計時器與智能計時器

    • 模式

      清潔
      日常清潔效果出眾

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    • 與手動牙刷比較，對實現更健康牙齒和牙齦的效能。
    • 個別效果可能會有差異
    • *數據請參考文檔
    • **** 根據每天使用標準模式刷牙兩次，每次兩分鐘計算

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