再見手動牙刷，Sonicare 你好。
Sonicare 技術與刷牙動作結合，可以溫柔地去除牙菌膜，和手動牙刷比較可清除多達 3 倍牙菌膜*。 查看各種好處
建議零售價: HK$538.00
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再見手動牙刷，Sonicare 你好。
可清除多達 3 倍牙菌膜*
- Sonicare 技術
- 四時段計時器與智能定時功能
- 人體工學設計
- 14 日電池使用時間
我們特有的技術為您帶來強力但溫和的潔齒功能
強勁的刷毛震動可將微氣泡推動到牙縫深處及牙齦線，帶來清爽體驗。只需使用 2 分鐘，效果相當於手動刷牙兩個月。** 每分鐘 31,000 次刷毛震動，溫和清潔牙齒、清除牙菌膜，帶來出色的日常潔淨效果。
清除牙菌膜效果較手動刷牙強 3 倍*
Sonicare 電動牙刷配備先進聲波震動技術，經臨床證實清除牙菌膜效果較手動刷牙強 3 倍*。並可去除牙齒及牙齦線的牙菌膜，並有效保護牙齦。
使用時安全而溫和
Sonicare 牙刷可為您提供徹底的清潔效能，而且不會損害牙齒和牙齦。溫和而強大的聲波震動可提供卓越的清潔效果，同時溫和呵護牙齒和牙齦。
透過智能定時功能與四時段計時器改善牙齒潔淨體驗
2 分鐘智能定時功能及 30 秒四時段計時器會指示您在建議時間內刷牙，並清潔口腔的所有部位，確保全面清潔。
符合人體工學的設計，使牙刷易於握持和使用
纖薄、輕量且符合人體工學的設計，使牙刷易於握持和使用，讓您輕鬆獲得出色的清潔效果。
14 天的持久電池使用時間
電池使用時間長達 14 天，可以長時間無需充電。
透過刷牙動力增強裝置輕鬆過渡
我們的簡易程序助您輕鬆上手，您可從最先的 14 次新牙刷使用中選擇逐步溫和地增加刷牙的力度。
技術規格
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電源
- 電壓
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DC5V
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技術規格
- 電池
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可重複充電
- 操作時間（從完全充電到沒電）
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14 日*****
- 耗電量
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待機模式不顯示資訊 <0.5 W
- 電池類型
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鋰離子電池
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設計和外表
- 顏色
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白灰色
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服務
- 保用
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2 年有限保養
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方便易用
- 手柄
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人體工學設計
- 刷頭系統
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簡便扣合式刷頭
- 電量指示燈
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電量指示燈可顯示電量狀態
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內含物件
- 手柄
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1100 系列
- 刷頭
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1 個 C1 SimplyClean 標準刷頭
- 充電器
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1
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清潔效能
- 效能
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可清除多達三倍牙菌膜*
- 計時器
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四時段計時器與智能計時器
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模式
- 清潔
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日常清潔效果出眾
- 與手動牙刷比較，對實現更健康牙齒和牙齦的效能。
- 個別效果可能會有差異
- *數據請參考文檔
- **** 根據每天使用標準模式刷牙兩次，每次兩分鐘計算
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