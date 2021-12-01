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  • 效率比使用牙線高出 2 倍以上* 效率比使用牙線高出 2 倍以上* 效率比使用牙線高出 2 倍以上*

    Philips Sonicare Power Flosser 3000 口腔沖洗器

    HX3711/21

    效率比使用牙線高出 2 倍以上*

    享受輕鬆徹底的牙齒清潔體驗，改善牙齦健康。我們的 Quad Stream 技術助您輕鬆清潔更大範圍，而 Pulse Wave 技術會溫和地指導您逐一清潔牙齒，簡單舒適。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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    效率比使用牙線高出 2 倍以上*

    輕鬆體驗徹底清潔

    • Quad Stream 技術
    • 靜音設計
    • Pulse Wave 在使用時指導您
    Quad Stream 技術令清潔牙齦更迅速、有效

    Quad Stream 技術令清潔牙齦更迅速、有效

    X 形水流覆蓋更大表面，比使用牙線清潔更迅速、深入，輕鬆舒適。

    2 個潔牙模式，10 段強度

    2 個潔牙模式，10 段強度

    享有貼心的潔牙體驗。清潔模式使用持續的水流，適合日常清潔；深層清潔模式使用水脈衝，清潔更加徹底。無論您有何需要，都可根據理想的舒適度調整強度。

    標準噴嘴可作日常清潔

    標準噴嘴可作日常清潔

    使用標準噴嘴作日常清潔。噴嘴使用單一水流去除碎屑，徹底清潔牙縫。

    Quad Stream 噴嘴極致提升覆蓋範圍

    Quad Stream 噴嘴極致提升覆蓋範圍

    使用 Quad Stream 噴嘴，以四道闊水流集中射水，沿牙縫和牙齦邊沿清潔。軟膠導引部件呵護牙齦，一按即可輕鬆更換噴嘴。

    550 毫升水糟可輕鬆注水

    550 毫升水糟可輕鬆注水

    550 毫升水糟貯存水量足夠用於一次清潔。只須將水糟取出，便可注水，然後裝回原位。

    Pulse Wave 技術指導您逐一清潔牙齒

    溫和的水脈衝指導您逐一清潔牙齒，不遺漏任何部位。

    靜音潔牙，效果絕佳，不會干擾他人

    產品設計助您寧靜地清潔牙齒，獲得絕佳效果而不會干擾他人。

    技術規格

    • 電源

      電壓
      世界通用充電器

    • 服務

      保用
      2 年有限保養

    • 方便易用

      手柄
      人體工學設計
      集風嘴附件
      輕易扣上和取下

    • 效能

      清潔
      完全清潔口腔只需 60-90 秒

    • 內含物件

      F1 標準噴嘴
      1
      F3 Quad Stream 噴嘴
      1
      電動牙線
      1

    • 模式

      清潔
      日常清潔效果出眾
      深層清潔+
      加倍深層清潔
      強度
      10

    • 健康功能

      清除牙菌斑
      • 效率比使用牙線高出 2 倍以上*
      • 清除高達 99.9% 牙菌膜**
      牙齦健康
      2 個星期就能改善***

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    • 去除牙齒鄰面和牙齦邊緣的牙菌膜。以強度 8 使用 Quad Stream 噴嘴與手動牙刷比較。個別使用結果可能有差異。
    • *根據實驗研究結果，經過護理的部位可清除高達 99.9% 牙菌膜。實際口腔內使用結果可能有差異。
    • **以強度 8 使用 Quad Stream 噴嘴與手動牙刷比較。個別使用結果可能有差異。

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