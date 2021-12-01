Philips Sonicare Power Flosser 3000 口腔沖洗器
效率比使用牙線高出 2 倍以上*
享受輕鬆徹底的牙齒清潔體驗，改善牙齦健康。我們的 Quad Stream 技術助您輕鬆清潔更大範圍，而 Pulse Wave 技術會溫和地指導您逐一清潔牙齒，簡單舒適。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
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Philips Sonicare Power Flosser 3000 口腔沖洗器
效率比使用牙線高出 2 倍以上*
輕鬆體驗徹底清潔
- Quad Stream 技術
- 靜音設計
- Pulse Wave 在使用時指導您
Quad Stream 技術令清潔牙齦更迅速、有效
X 形水流覆蓋更大表面，比使用牙線清潔更迅速、深入，輕鬆舒適。
2 個潔牙模式，10 段強度
享有貼心的潔牙體驗。清潔模式使用持續的水流，適合日常清潔；深層清潔模式使用水脈衝，清潔更加徹底。無論您有何需要，都可根據理想的舒適度調整強度。
標準噴嘴可作日常清潔
使用標準噴嘴作日常清潔。噴嘴使用單一水流去除碎屑，徹底清潔牙縫。
Quad Stream 噴嘴極致提升覆蓋範圍
使用 Quad Stream 噴嘴，以四道闊水流集中射水，沿牙縫和牙齦邊沿清潔。軟膠導引部件呵護牙齦，一按即可輕鬆更換噴嘴。
550 毫升水糟可輕鬆注水
550 毫升水糟貯存水量足夠用於一次清潔。只須將水糟取出，便可注水，然後裝回原位。
Pulse Wave 技術指導您逐一清潔牙齒
溫和的水脈衝指導您逐一清潔牙齒，不遺漏任何部位。
靜音潔牙，效果絕佳，不會干擾他人
產品設計助您寧靜地清潔牙齒，獲得絕佳效果而不會干擾他人。
技術規格
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電源
- 電壓
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世界通用充電器
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服務
- 保用
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2 年有限保養
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方便易用
- 手柄
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人體工學設計
- 集風嘴附件
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輕易扣上和取下
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效能
- 清潔
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完全清潔口腔只需 60-90 秒
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內含物件
- F1 標準噴嘴
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1
- F3 Quad Stream 噴嘴
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1
- 電動牙線
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1
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模式
- 清潔
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日常清潔效果出眾
- 深層清潔+
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加倍深層清潔
- 強度
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10
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健康功能
- 清除牙菌斑
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效率比使用牙線高出 2 倍以上*
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清除高達 99.9% 牙菌膜**
- 牙齦健康
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2 個星期就能改善***
- 去除牙齒鄰面和牙齦邊緣的牙菌膜。以強度 8 使用 Quad Stream 噴嘴與手動牙刷比較。個別使用結果可能有差異。
- *根據實驗研究結果，經過護理的部位可清除高達 99.9% 牙菌膜。實際口腔內使用結果可能有差異。
- **以強度 8 使用 Quad Stream 噴嘴與手動牙刷比較。個別使用結果可能有差異。
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