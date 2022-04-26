格內其他項目
- Sonicare 無線 Power Flosser 3000
- 標準吸扒
- Quadstream 噴嘴
- USB 線
- 旅行收納袋
HX3806/31
以 Quad Stream 四向水流技術顛覆傳統牙縫清潔方式
獨特的 Quad Stream X型四向水流噴嘴，柔和潔淨不傷齦，實現更快、更深層的口腔潔淨。查看各種好處
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獨有「X」形 Quad Stream 噴嘴可分別射出 4 條噴射水流，能更全面覆蓋牙齒及牙齦線之間的各個部位。告別使用牙線的繁複步驟，享受快速深層潔淨效果。
標準單流式噴嘴能增強水壓以重點清潔所需部位，並有效清除牙縫間的食物殘渣。
深層清潔模式的溫和噴射水流，讓您持續清潔每隻牙齒，每次使用都能提供徹底潔淨效果。
360 度轉向噴嘴可清潔難以觸及的口腔部位，讓您從任何角度清潔牙齒。只需 60 秒即可完成全方位潔齒程序。
根據您的口腔狀況選擇最適合的潔牙模式，清潔模式會持續噴射水流，讓您每日有效清潔牙齒，深層清潔脈衝技術提供更全面的潔齒效能。因應可接受的潔齒力度調整強度。
250 毫升儲水糟容量能裝下足夠進行建議的 60 秒清潔所需水量。只需轉動並拆下儲水糟，或使用側面注水口即可輕鬆注水。
只需對準、按下按鈕並清潔，即可更高效地清潔牙縫。對準牙齒之間的縫隙並沿著牙齦線移動，剩下的工作就交由它來完成吧！
電源
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服務
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效能
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