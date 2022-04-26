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  • 以 Quad Stream 四向水流技術顛覆傳統牙縫清潔方式 以 Quad Stream 四向水流技術顛覆傳統牙縫清潔方式 以 Quad Stream 四向水流技術顛覆傳統牙縫清潔方式

    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 X型四向水流牙線機

    HX3806/31

    以 Quad Stream 四向水流技術顛覆傳統牙縫清潔方式

    獨特的 Quad Stream X型四向水流噴嘴，柔和潔淨不傷齦，實現更快、更深層的口腔潔淨。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$988.00

    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 X型四向水流牙線機

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    以 Quad Stream 四向水流技術顛覆傳統牙縫清潔方式

    經過護理的部位可清除牙菌膜達 99.9%*

    • Quad Stream X型四向水流技術
    • 隨附2款專業噴嘴：X 型四向水流噴嘴及標準聚焦水流噴嘴
    • Pulse Wave脈衝技術
    • 2種清潔模式及3段強度選擇
    Quad Stream 技術令清潔牙齦更迅速、有效

    Quad Stream 技術令清潔牙齦更迅速、有效

    獨有「X」形 Quad Stream 噴嘴可分別射出 4 條噴射水流，能更全面覆蓋牙齒及牙齦線之間的各個部位。告別使用牙線的繁複步驟，享受快速深層潔淨效果。

    標準噴嘴提供重點清潔效能

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    標準單流式噴嘴能增強水壓以重點清潔所需部位，並有效清除牙縫間的食物殘渣。

    Pulse Wave 技術指導您逐一清潔牙齒

    Pulse Wave 技術指導您逐一清潔牙齒

    深層清潔模式的溫和噴射水流，讓您持續清潔每隻牙齒，每次使用都能提供徹底潔淨效果。

    60 秒即可完成清潔

    60 秒即可完成清潔

    360 度轉向噴嘴可清潔難以觸及的口腔部位，讓您從任何角度清潔牙齒。只需 60 秒即可完成全方位潔齒程序。

    2 種潔牙模式，3 段力度

    2 種潔牙模式，3 段力度

    根據您的口腔狀況選擇最適合的潔牙模式，清潔模式會持續噴射水流，讓您每日有效清潔牙齒，深層清潔脈衝技術提供更全面的潔齒效能。因應可接受的潔齒力度調整強度。

    方便注水的 250 毫升儲水糟

    方便注水的 250 毫升儲水糟

    250 毫升儲水糟容量能裝下足夠進行建議的 60 秒清潔所需水量。只需轉動並拆下儲水糟，或使用側面注水口即可輕鬆注水。

    不費吹灰之力的技術

    不費吹灰之力的技術

    只需對準、按下按鈕並清潔，即可更高效地清潔牙縫。對準牙齒之間的縫隙並沿著牙齦線移動，剩下的工作就交由它來完成吧！

    技術規格

    • 電源

      電壓
      世界通用充電器

    • 設計和外表

      顏色
      白色

    • 服務

      保用
      2 年有限保養

    • 方便易用

      手柄
      人體工學設計
      集風嘴附件
      輕易扣上和取下

    • 效能

      清潔
      完全清潔口腔只需 60-90 秒

    • 內含物件

      無線 Power Flosser
      1
      F1 標準噴嘴
      1
      F3 Quad Stream 噴嘴
      1
      旅行袋
      1
      USB 充電線
      1
      USB 壁式轉接器
      1

    • 模式

      清潔
      日常清潔效果出眾
      深層清潔+
      加倍深層清潔
      強度
      3

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • Sonicare 無線 Power Flosser 3000
    • 標準吸扒
    • Quadstream 噴嘴
    • USB 線
    • 旅行收納袋
    Badge-D2C

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