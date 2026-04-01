Philips Sonicare C1 ProResults 4 支裝刷頭
基本清潔專用刷頭
這款 Philips Sonicare 替換刷頭，可享受經典的清潔體驗，物超所值。一款理想的日常刷頭，價錢不會超出您的預算——真是兩個令人欣喜的理由。 查看各種好處
建議零售價: HK$268.00
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Philips Sonicare C1 ProResults 4 支裝刷頭
與手動牙刷相比，可清除多達 2 倍牙菌膜
體驗 Philips Sonicare 清潔的精髓。這款刷頭的弧形刷毛和 W 形設計能夠自然貼合牙齒形狀，與手動牙刷相比，可清除多達 2 倍的牙菌膜。
Sonicare 液體清潔動力
Philips Sonicare 牙刷以高達 62,000 次刷毛擺動頻率，溫和而有效地清潔並呵護您的牙齒與牙齦。Sonicare 液體清潔動力透過驅動液體深入齒縫及牙齦邊緣，輔助刷毛達成更徹底的清潔效果。
證實可提供有效的口腔護理
所有 Philips Sonicare 刷頭都經過精心設計和臨床測試，不論在品質、安全和性能方面均符合最高標準，因此，您大可放心。
使用 BrushSync 提醒功能，保持最佳刷牙狀態。
您知道嗎？刷頭使用三個月後清潔效果會減弱。牙科專業人士建議定期更換刷頭，因此 Philips Sonicare 牙刷特別配備 BrushSync 技術。此功能會記錄您的刷牙頻率及力度，並在需要更換時發出提醒。
適用於所有 Philips Sonicare 卡入式刷柄
這款刷頭兼容所有 Philips Sonicare 電動牙刷。**** 只需輕輕卡入或卡出，方便更換和清潔。
採用 70% 生物基塑膠製成**
我們正努力減少在產品中使用石化基塑膠。因此，這款刷頭採用的 70% 塑膠都是生物基塑膠。**
可回收的紙包裝
我們所有刷頭都採用紙包裝，在有回收設施的地方可以回收。
技術規格
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設計和外表
- 硬刷毛
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中度柔軟
- 顏色
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白
- 更換刷毛提示
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藍色刷毛退色提示
- 空間大小
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標準
- Smart Brush Head Recognition
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是
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兼容性
- 刷頭系統
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扣合式
- 不適用於
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Philips One
- 兼容牙刷
-
Philips Sonicare
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內含物件
- 刷頭
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4 個 C1 ProResults 刷頭
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優質及性能優異
- 更換
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每 3 個月一次
- 經測試
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以達至最佳效果
- 製造地：
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美國
- 優點
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清除牙菌膜
- 與手動牙刷相比
- *按質量平衡分配刷頭塑膠
- **Philips One 除外
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