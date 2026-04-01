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    Philips Sonicare C1 ProResults 4 支裝刷頭

    HX6014/85

    基本清潔專用刷頭

    這款 Philips Sonicare 替換刷頭，可享受經典的清潔體驗，物超所值。一款理想的日常刷頭，價錢不會超出您的預算——真是兩個令人欣喜的理由。

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    建議零售價: HK$268.00

    Philips Sonicare C1 ProResults 4 支裝刷頭

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    基本清潔專用刷頭

    溫和清除多達 2 倍牙菌膜*

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    • 中度柔軟
    • 4 支裝
    與手動牙刷相比，可清除多達 2 倍牙菌膜

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    體驗 Philips Sonicare 清潔的精髓。這款刷頭的弧形刷毛和 W 形設計能夠自然貼合牙齒形狀，與手動牙刷相比，可清除多達 2 倍的牙菌膜。

    Sonicare 液體清潔動力

    Sonicare 液體清潔動力

    Philips Sonicare 牙刷以高達 62,000 次刷毛擺動頻率，溫和而有效地清潔並呵護您的牙齒與牙齦。Sonicare 液體清潔動力透過驅動液體深入齒縫及牙齦邊緣，輔助刷毛達成更徹底的清潔效果。

    證實可提供有效的口腔護理

    證實可提供有效的口腔護理

    所有 Philips Sonicare 刷頭都經過精心設計和臨床測試，不論在品質、安全和性能方面均符合最高標準，因此，您大可放心。

    使用 BrushSync 提醒功能，保持最佳刷牙狀態。

    使用 BrushSync 提醒功能，保持最佳刷牙狀態。

    您知道嗎？刷頭使用三個月後清潔效果會減弱。牙科專業人士建議定期更換刷頭，因此 Philips Sonicare 牙刷特別配備 BrushSync 技術。此功能會記錄您的刷牙頻率及力度，並在需要更換時發出提醒。

    適用於所有 Philips Sonicare 卡入式刷柄

    適用於所有 Philips Sonicare 卡入式刷柄

    這款刷頭兼容所有 Philips Sonicare 電動牙刷。**** 只需輕輕卡入或卡出，方便更換和清潔。

    採用 70% 生物基塑膠製成**

    採用 70% 生物基塑膠製成**

    我們正努力減少在產品中使用石化基塑膠。因此，這款刷頭採用的 70% 塑膠都是生物基塑膠。**

    可回收的紙包裝

    可回收的紙包裝

    我們所有刷頭都採用紙包裝，在有回收設施的地方可以回收。

    技術規格

    • 設計和外表

      硬刷毛
      中度柔軟
      顏色
      更換刷毛提示
      藍色刷毛退色提示
      空間大小
      標準
      Smart Brush Head Recognition

    • 兼容性

      刷頭系統
      扣合式
      不適用於
      Philips One
      兼容牙刷
      Philips Sonicare

    • 內含物件

      刷頭
      4 個 C1 ProResults 刷頭

    • 優質及性能優異

      更換
      每 3 個月一次
      經測試
      以達至最佳效果
      製造地：
      美國
      優點
      清除牙菌膜

    Badge-D2C

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