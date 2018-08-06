Philips Sonicare C1 ProResults 標準型聲波牙刷刷頭
優異效能。* 品質保證。
Philips Sonicare C1 ProResults 是我們的旗艦刷頭之一，非常適合想要真正的 Sonicare 潔淨體驗，同時要非常實惠價格的新舊 Sonicare 用家。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
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Philips Sonicare C1 ProResults 標準型聲波牙刷刷頭
與手動牙刷相比，可清除多達 3 倍牙菌膜
密集的優質刷毛與手動牙刷相比，可清除多達 3 倍牙菌膜。特殊的刷頭輪廓可貼合牙齒，即使難以觸及的部位也能輕鬆清潔得到。
每天享受最有效的牙菌膜清除效果
當刷頭使用了三個月後效果會減低，但我們會預早提醒您。您只需留意藍色替換刷毛，當它們變白時，您就知道是時候更換一個新刷頭了。
扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭
除 Philips One 和 Essence 系列外，您的 C1 ProResults 刷頭適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄，只需一按即可輕鬆更換和清潔。
Philips Sonicare 聲波科技
Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。
經測試滿足您的口腔健康需求
所有 Philips Sonicare 刷頭對牙齒和牙齦絕對安全而且溫和。在測試過程中，每個刷頭都進行過多重測試以確保耐用性，讓您每次刷牙都可享受卓越的性能。
技術規格
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設計和外表
- 硬刷毛
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中
- 顏色
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白色
- 更換刷毛提示
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藍色刷毛褪色提示
- 空間大小
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標準
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兼容性
- 刷頭系統
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扣合式
- 適用於以下型號
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2 Series 清除牙菌膜
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2 Series 清除牙菌膜
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3 Series 針對牙齦健康
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DiamondClean
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DiamondClean Smart
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EasyClean
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Essence+
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FlexCare
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FlexCare Platinum
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已連接 FlexCare Platinum
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FlexCare+
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兒童專用
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HealthyWhite
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HealthyWhite+
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ProtectiveClean
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內含物件
- 刷頭
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6 個 C1 ProResults 標準刷頭
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優質及性能優異
- 更換
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每 3 個月一次
- 經測試
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以達至最佳效果
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健康功能
- 清除牙菌斑
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可清除多達 2 倍牙菌膜*
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