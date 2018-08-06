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  • 優異效能。* 品質保證。 優異效能。* 品質保證。 優異效能。* 品質保證。

    Philips Sonicare C1 ProResults 標準型聲波牙刷刷頭

    HX6016/63

    優異效能。* 品質保證。

    Philips Sonicare C1 ProResults 是我們的旗艦刷頭之一，非常適合想要真正的 Sonicare 潔淨體驗，同時要非常實惠價格的新舊 Sonicare 用家。

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    此產品已不再銷售。

    Philips Sonicare C1 ProResults 標準型聲波牙刷刷頭

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    優異效能。* 品質保證。

    優異效能，價格實惠

    • 6 支裝
    • 標準型
    • 扣合式
    與手動牙刷相比，可清除多達 3 倍牙菌膜

    與手動牙刷相比，可清除多達 3 倍牙菌膜

    密集的優質刷毛與手動牙刷相比，可清除多達 3 倍牙菌膜。特殊的刷頭輪廓可貼合牙齒，即使難以觸及的部位也能輕鬆清潔得到。

    每天享受最有效的牙菌膜清除效果

    每天享受最有效的牙菌膜清除效果

    當刷頭使用了三個月後效果會減低，但我們會預早提醒您。您只需留意藍色替換刷毛，當它們變白時，您就知道是時候更換一個新刷頭了。

    扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭

    扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭

    除 Philips One 和 Essence 系列外，您的 C1 ProResults 刷頭適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄，只需一按即可輕鬆更換和清潔。

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

    經測試滿足您的口腔健康需求

    經測試滿足您的口腔健康需求

    所有 Philips Sonicare 刷頭對牙齒和牙齦絕對安全而且溫和。在測試過程中，每個刷頭都進行過多重測試以確保耐用性，讓您每次刷牙都可享受卓越的性能。

    技術規格

    • 設計和外表

      硬刷毛
      顏色
      白色
      更換刷毛提示
      藍色刷毛褪色提示
      空間大小
      標準

    • 兼容性

      刷頭系統
      扣合式
      適用於以下型號
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 3 Series 針對牙齦健康
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • 已連接 FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • 兒童專用
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • ProtectiveClean

    • 內含物件

      刷頭
      6 個 C1 ProResults 標準刷頭

    • 優質及性能優異

      更換
      每 3 個月一次
      經測試
      以達至最佳效果

    • 健康功能

      清除牙菌斑
      可清除多達 2 倍牙菌膜*

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