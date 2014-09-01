Philips Sonicare 2 Series plaque control 2 Series 清除牙菌膜
可清除多達 7 倍牙菌膜*
一按即可有效清除牙菌膜 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$498.00
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Philips Sonicare 2 Series plaque control 2 Series 清除牙菌膜
修長角度刷頭幫助接觸牙齒後面
這款牙刷可去除牙菌膜，配備纖巧的修長角度刷頭，有助觸及牙齒後方及難刷部位。
透過容易上手的程序培養使用 Philips Sonicare 的習慣
新事物是需要時間去適應的。我們的簡易程序能助您上手，您可從最先的14 次新牙刷使用中選擇逐步輕柔地增加刷牙的力度。
更有效清除牙菌膜，有效防止蛀牙
更有效清除牙菌膜及清潔牙齒後面；使用此牙刷每天刷牙兩次，可有效防止蛀牙
Philips Sonicare 聲波科技
Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。
計時器助您完成 2 分鐘的刷牙程序
徹底清潔牙齒只需 2 分鐘。四時段計時器將會提醒您每個口腔部位的清潔時間是否理想，同時智能計時器會顯示總清潔時間是否已達 2 分鐘。兩者雙管齊下，讓您每次刷牙都能達到建議時間。
清除牙菌膜效果較手動牙刷強達 7 倍
密集的優質刷毛，清除牙菌膜效果較手動牙刷強達 7 倍。特別的弧形刷毛，方便輕鬆清潔口腔較內的後排牙齒。
技術規格
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電源
- 電壓
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110-220 V
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技術規格
- 電池
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可重複充電
- 操作時間（從完全充電到沒電）
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長達 2 星期
- 電池類型
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NiMH
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設計和外表
- 顏色
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藍色
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服務
- 保用
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2 年有限保養
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方便易用
- 手柄
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人體工學設計
- 刷頭系統
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簡便扣合式刷頭
- 電量指示燈
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電量指示燈可顯示電量狀態
- 刷牙時間
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長達 2 星期
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內含物件
- 手柄
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1 個 DailyClean 3100
- 刷頭
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1 個 ProResults 清除牙菌膜
- 充電器
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1
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清潔效能
- 健康功能
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可有效防止蛀牙
- 效能
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可清除多達 7 倍牙菌膜*
- 計時器
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四時段計時器與智能計時器
- 速度
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每分鐘刷動高達 31000 次
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模式
- 清潔
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日常清潔效果出眾
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