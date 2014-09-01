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  • 可清除多達 7 倍牙菌膜* 可清除多達 7 倍牙菌膜* 可清除多達 7 倍牙菌膜*

    Philips Sonicare 2 Series plaque control 2 Series 清除牙菌膜

    HX6231/01

    可清除多達 7 倍牙菌膜*

    一按即可有效清除牙菌膜

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$498.00

    Philips Sonicare 2 Series plaque control 2 Series 清除牙菌膜

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    可清除多達 7 倍牙菌膜*

    *與手動牙刷相比

    • 1 種模式
    • 1 個刷頭
    修長角度刷頭幫助接觸牙齒後面

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    這款牙刷可去除牙菌膜，配備纖巧的修長角度刷頭，有助觸及牙齒後方及難刷部位。

    透過容易上手的程序培養使用 Philips Sonicare 的習慣

    透過容易上手的程序培養使用 Philips Sonicare 的習慣

    新事物是需要時間去適應的。我們的簡易程序能助您上手，您可從最先的14 次新牙刷使用中選擇逐步輕柔地增加刷牙的力度。

    更有效清除牙菌膜，有效防止蛀牙

    更有效清除牙菌膜，有效防止蛀牙

    更有效清除牙菌膜及清潔牙齒後面；使用此牙刷每天刷牙兩次，可有效防止蛀牙

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

    計時器助您完成 2 分鐘的刷牙程序

    計時器助您完成 2 分鐘的刷牙程序

    徹底清潔牙齒只需 2 分鐘。四時段計時器將會提醒您每個口腔部位的清潔時間是否理想，同時智能計時器會顯示總清潔時間是否已達 2 分鐘。兩者雙管齊下，讓您每次刷牙都能達到建議時間。

    清除牙菌膜效果較手動牙刷強達 7 倍

    清除牙菌膜效果較手動牙刷強達 7 倍

    密集的優質刷毛，清除牙菌膜效果較手動牙刷強達 7 倍。特別的弧形刷毛，方便輕鬆清潔口腔較內的後排牙齒。

    技術規格

    • 電源

      電壓
      110-220 V

    • 技術規格

      電池
      可重複充電
      操作時間（從完全充電到沒電）
      長達 2 星期
      電池類型
      NiMH

    • 設計和外表

      顏色
      藍色

    • 服務

      保用
      2 年有限保養

    • 方便易用

      手柄
      人體工學設計
      刷頭系統
      簡便扣合式刷頭
      電量指示燈
      電量指示燈可顯示電量狀態
      刷牙時間
      長達 2 星期

    • 內含物件

      手柄
      1 個 DailyClean 3100
      刷頭
      1 個 ProResults 清除牙菌膜
      充電器
      1

    • 清潔效能

      健康功能
      可有效防止蛀牙
      效能
      可清除多達 7 倍牙菌膜*
      計時器
      四時段計時器與智能計時器
      速度
      每分鐘刷動高達 31000 次

    • 模式

      清潔
      日常清潔效果出眾

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