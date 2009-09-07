Philips Sonicare 電動牙刷具備獨有的液體清潔動力，可溫和而有效地清潔牙縫間及牙齦邊沿。
此款牙刷的液體清潔動力加上直接與每顆牙齒接觸的面積更大，經證實可以去除牙齒上每天殘留的污漬，保持牙齒更自然潔白。
這個 Philips Sonicare 電動牙刷讓每個牙縫都可享有最佳清潔效果, 在短短兩週內即可改善牙齦健康.
在首 14 次使用時逐漸增強刷牙動力，幫助新用家逐漸適應 Philips Sonicare 電動牙刷
5 種模式，包括長達兩分鐘超強潔淨的清潔模式、全方位輕柔清潔牙齦的敏感模式、一分鐘修整護理的清爽模式、刺激牙齦的按摩模式，及幫助改善牙肉健康的牙齦護理模式。
Philips Sonicare 牙刷設有敏感模式 ：輕柔、徹底地清潔敏感牙齦
Philips Sonicare 電動牙刷上的 2 分鐘計時器有助確保使用者達到牙科專家推薦的刷牙時間
每段 30 秒的計時器會在您完成四段刷牙時間的每一段時提醒您已刷完現在的四分一口腔，讓您完成整個口腔清潔程序。
此款 Philips Sonicare 電動牙刷有助於清除和減少牙漬，為您帶來更潔白亮麗的笑容。
電源
技術規格
設計和外表
服務
方便易用
內含物件
清潔效能
模式
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