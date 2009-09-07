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    Philips Sonicare FlexCare+ 聲波震動牙刷

    HX6972/10

    完善的牙齦護理

    結合聲波科技與 5 種刷牙模式，FlexCare+ 電動牙刷為您帶來您需要的改善口腔健康護理，使用兩個星期後您會發現牙齦健康有改善。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,498.00

    Philips Sonicare FlexCare+ 聲波震動牙刷

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    完善的牙齦護理

    用於溫和清潔牙齒和牙齦的牙刷

    • 5 種模式
    • 2 個刷頭
    • UV 刷頭殺菌器
    Sonicare 液體清潔動力將液體推向牙齒鄰面

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    Philips Sonicare 電動牙刷具備獨有的液體清潔動力，可溫和而有效地清潔牙縫間及牙齦邊沿。

    專利聲波技術，令牙齒更自然潔白

    專利聲波技術，令牙齒更自然潔白

    此款牙刷的液體清潔動力加上直接與每顆牙齒接觸的面積更大，經證實可以去除牙齒上每天殘留的污漬，保持牙齒更自然潔白。

    只需兩星期就能改善牙齦健康

    只需兩星期就能改善牙齦健康

    這個 Philips Sonicare 電動牙刷讓每個牙縫都可享有最佳清潔效果, 在短短兩週內即可改善牙齦健康.

    刷牙動力增強裝置，使用戶適應 Sonicare 聲波震動牙刷

    刷牙動力增強裝置，使用戶適應 Sonicare 聲波震動牙刷

    在首 14 次使用時逐漸增強刷牙動力，幫助新用家逐漸適應 Philips Sonicare 電動牙刷

    5 種清潔模式為您帶來更佳的潔淨體驗

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    5 種模式，包括長達兩分鐘超強潔淨的清潔模式、全方位輕柔清潔牙齦的敏感模式、一分鐘修整護理的清爽模式、刺激牙齦的按摩模式，及幫助改善牙肉健康的牙齦護理模式。

    敏感模式：輕柔潔淨牙齒及牙齦

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    Philips Sonicare 牙刷設有敏感模式 ：輕柔、徹底地清潔敏感牙齦

    兩分鐘計時器確保建議刷牙時間

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    Philips Sonicare 電動牙刷上的 2 分鐘計時器有助確保使用者達到牙科專家推薦的刷牙時間

    四時段計時器鼓勵徹底刷牙

    四時段計時器鼓勵徹底刷牙

    每段 30 秒的計時器會在您完成四段刷牙時間的每一段時提醒您已刷完現在的四分一口腔，讓您完成整個口腔清潔程序。

    Philips Sonicare 牙刷有助潔白牙齒

    Philips Sonicare 牙刷有助潔白牙齒

    此款 Philips Sonicare 電動牙刷有助於清除和減少牙漬，為您帶來更潔白亮麗的笑容。

    技術規格

    • 電源

      電壓
      110-220 V

    • 技術規格

      操作時間（從完全充電到沒電）
      高達 3 星期**
      電池
      可重複充電
      電池類型
      鋰離子電池

    • 設計和外表

      顏色
      白色及柔和天藍色

    • 服務

      保用
      2 年有限保養

    • 方便易用

      顯示
      明亮顯示屏
      刷頭系統
      簡便扣合式刷頭
      電量指示燈
      電量指示燈可顯示電量狀態
      手柄
      • 人體工學設計
      • 橡膠把手設計，更易掌控
      刷牙時間
      高達 3 星期**

    • 內含物件

      手柄
      1 個 FlexCare+
      刷頭
      • 1 個 ProResults 標準
      • 一個 ProResults 精細
      旅行收納盒
      1
      充電器
      1
      UV 殺菌器

    • 清潔效能

      效能
      可清除難刷部位中達 83% 的牙菌膜
      健康功能
      幫助改善牙齦健康
      美白效果
      以自然的方式清除牙漬
      速度
      每分鐘刷動高達 62000 次
      計時器
      四時段計時器與智能計時器

    • 模式

      清潔
      日常清潔效果出眾
      牙齦護理
      溫柔按摩牙齦
      按摩
      舒適的按摩
      敏感
      輕柔潔淨牙齒及牙齦
      重新整理
      1 分鐘模式，進行快速刷牙

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