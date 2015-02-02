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    Philips Sonicare AirFloss Ultra 牙縫噴嘴

    HX8032/05

    保證 2 個星期内牙齦更健康*

    對於不經常使用牙線的人士，AirFloss Ultra 噴嘴能讓您透過最輕鬆簡易的方式開始清潔牙縫。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$98.00

    Philips Sonicare AirFloss Ultra 牙縫噴嘴

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    保證 2 個星期内牙齦更健康*

    為不常用牙線的人士而設

    • 2 個噴嘴
    可清除高達 99.9% 牙菌膜***

    可清除高達 99.9% 牙菌膜***

    AirFloss Pro/Ultra 可針對經過護理的部位消滅牙菌膜達 99.9%。***

    空氣結合水滴技術

    空氣結合水滴技術

    臨床實驗顯示，空氣結合水滴技術噴洗牙縫，溫和而有效清除牙齒縫間部位。

    良好習慣由此建立

    良好習慣由此建立

    清潔牙縫對整體的口腔健康尤其重要。AirFloss 提供簡單的方法深入清潔牙縫，助您養成健康的習慣。

    經臨床試驗證實與牙線同樣有效令牙齦更健康**

    經臨床試驗證實與牙線同樣有效令牙齦更健康**

    Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra 經臨床試驗證實與牙線同樣可改善牙齦健康。** 使用兩星期後牙齦健康大有改善。

    有助防止牙縫間的蛀牙

    有助防止牙縫間的蛀牙

    Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra 可溫和噴洗刷牙無法去除的牙菌膜，有助防止牙縫間形成蛀牙。

    高效噴嘴

    高效噴嘴

    全新 AirFloss Pro/Ultra 高效噴嘴強化了空氣動能，並結合了水滴技術，令清潔口腔更快捷有效。

    可個人化三重噴洗模式

    可個人化三重噴洗模式

    您可按照喜好自設 AirFloss Pro/Ultra 噴嘴的強大噴洗功能，只要按下啓動鈕即可轉換至單重、雙重，甚至是三重噴洗。

    技術規格

    • 設計和外表

      噴嘴顔色
      灰色

    • 方便易用

      集風嘴附件
      輕易套上和取下

    • 內含物件

      AirFloss Ultra 噴嘴
      2

    • 清潔效能

      達到最佳效果
      每 6 個月更換一次噴嘴

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    • * 輕微至中等牙齦炎病患者以抗菌漱口水配合手動牙刷，可達到效果；AirFloss 為不經常使用牙缐人士培養每天清洗牙縫的良好習慣。更多詳情請查閲「支援」標籤下的「問題與答案」部分。
    • * * 經過護理的部位；實驗研究結果，可能與實際口腔內的使用結果有所差異。
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