Philips Sonicare AirFloss Ultra 牙縫噴嘴
保證 2 個星期内牙齦更健康*
對於不經常使用牙線的人士，AirFloss Ultra 噴嘴能讓您透過最輕鬆簡易的方式開始清潔牙縫。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$98.00
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Philips Sonicare AirFloss Ultra 牙縫噴嘴
保證 2 個星期内牙齦更健康*
為不常用牙線的人士而設
可清除高達 99.9% 牙菌膜***
AirFloss Pro/Ultra 可針對經過護理的部位消滅牙菌膜達 99.9%。***
空氣結合水滴技術
臨床實驗顯示，空氣結合水滴技術噴洗牙縫，溫和而有效清除牙齒縫間部位。
良好習慣由此建立
清潔牙縫對整體的口腔健康尤其重要。AirFloss 提供簡單的方法深入清潔牙縫，助您養成健康的習慣。
經臨床試驗證實與牙線同樣有效令牙齦更健康**
Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra 經臨床試驗證實與牙線同樣可改善牙齦健康。** 使用兩星期後牙齦健康大有改善。
有助防止牙縫間的蛀牙
Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra 可溫和噴洗刷牙無法去除的牙菌膜，有助防止牙縫間形成蛀牙。
高效噴嘴
全新 AirFloss Pro/Ultra 高效噴嘴強化了空氣動能，並結合了水滴技術，令清潔口腔更快捷有效。
可個人化三重噴洗模式
您可按照喜好自設 AirFloss Pro/Ultra 噴嘴的強大噴洗功能，只要按下啓動鈕即可轉換至單重、雙重，甚至是三重噴洗。
技術規格
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設計和外表
- 噴嘴顔色
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灰色
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方便易用
- 集風嘴附件
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輕易套上和取下
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內含物件
- AirFloss Ultra 噴嘴
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2
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清潔效能
- 達到最佳效果
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每 6 個月更換一次噴嘴
- * 輕微至中等牙齦炎病患者以抗菌漱口水配合手動牙刷，可達到效果；AirFloss 為不經常使用牙缐人士培養每天清洗牙縫的良好習慣。更多詳情請查閲「支援」標籤下的「問題與答案」部分。
- * * 經過護理的部位；實驗研究結果，可能與實際口腔內的使用結果有所差異。
- 或原銀奉還
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