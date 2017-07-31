只需扣一，即可從牙刷轉換成舌頭刷

您可以將 Philips Sonicare 牙刷快速轉為聲波舌頭刷刷頭。舌頭刷就如一般刷頭可輕鬆扣上 Philips Sonicare 牙刷手柄，無論是使用、更換和清潔都十分簡單。此外，舌頭刷採用創新技術，兼容所有 Philips Sonicare 一插即用牙刷手柄。要將清潔舌頭成為日常口腔護理的步驟，從此再簡單不過。產品適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄，PowerUp Battery 和 Essence 除外。