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  • 更健康的牙齦、更健康的笑容 更健康的牙齦、更健康的笑容 更健康的牙齦、更健康的笑容

    Philips Sonicare G3 Premium Gum Care 標準型聲波牙刷刷頭

    HX9053/67

    更健康的牙齦、更健康的笑容

    G3 智能牙齦護理刷頭有助牙科病人改善牙齦健康，保持燦爛笑容。柔軟的圍邊刷毛可靈活適應牙齦輪廓，在刷牙時將接觸的表面範圍提高至 2 倍*，高效清除牙齦線的牙菌膜。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$298.00

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    只需 2 星期，即可帶來 7 倍更健康的牙齦*

    • 3 支裝
    • 標準型
    • 扣合式
    • BrushSync 智能感應配對刷頭
    可減少 100% 牙齦發炎的可能性*

    可減少 100% 牙齦發炎的可能性*

    智能牙齦護理刷頭能有效深層清潔同時溫柔呵護您的牙齒和口腔。當您的刷頭沿著牙齦線移動時，柔軟刷頭圍邊和刷毛能吸收過多的壓力，即使您用力刷，您的牙齦亦能受到保護。弧形設計讓刷毛帶來均勻全面的潔淨效果，同時不會刺激牙齦。超柔軟的牙齦線刷毛能溫和而有效地清潔牙齦線，預防牙齦疾病。刷頭尺寸比普通刷頭小，即使難以觸及的部位也能清潔得到。

    多達 2 倍表面接觸*輕鬆深層清潔

    多達 2 倍表面接觸*輕鬆深層清潔

    具有自動調整清潔技術的刷頭時，讓您享受個人化的清潔體驗。柔軟及有彈性的橡膠圍邊讓 智能牙齦護理刷頭可以適應口腔的獨特輪廓，而柔軟的圍邊刷毛可靈活適應牙齦輪廓，與 DiamondClean 刷頭相比，接觸的表面範圍提高達 2 倍**，為您帶來更舒適的深層清潔體驗，即使難以觸及的部位也絕對無問題。此外，自動調整清潔技術還可以讓刷頭順著牙齦邊緣刷牙，吸收刷牙時多餘的壓力，讓刷牙的動作更有效，帶來獨特的刷牙口腔感覺和卓越的清潔效果。

    與手動牙刷相比，可清除多達 10 倍牙菌膜

    與手動牙刷相比，可清除多達 10 倍牙菌膜

    智能牙齦護理刷頭的靈活設計，證實可以清除比手動牙刷多達 10 倍的牙菌膜。經改良的專利 Philips Sonicare 清潔技術，讓您不論是哪一種刷牙習慣，都可以看到和感覺到異常清潔的刷牙效果。

    手柄可自動選擇最佳模式和強度水平*

    手柄可自動選擇最佳模式和強度水平*

    使用 BrushSync 智能感應配對刷頭獲得最佳的清潔及牙齦護理效果。智能牙齦護理刷頭內的微晶片可與已連線的 Philips Sonicare 牙刷手柄同步，然後手柄會自動選擇最佳的刷牙模式和牙刷力度，帶來非一般的牙齦護理。您需要做的，就是開始刷牙。

    Philips Sonicare 進階聲波技術

    Philips Sonicare 進階聲波技術

    Philips Sonicare 進階聲波技術可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

    每天享受最有效的清潔效果

    每天享受最有效的清潔效果

    刷頭經過三個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。Philips Sonicare 智能牙刷會因應您的刷牙頻率和力度，提供精準的刷頭更換提示。如果您並非使用智能牙刷，只需留意智能牙齦護理刷頭的藍色替換刷毛提示，當藍色褪成變白時，您就知道是時候更換一個新刷頭了。

    適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

    適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

    只需將智能牙齦護理刷頭插上 Philips Sonicare 牙刷手柄，即可穩固地扣好，容易保養和清潔。除 PowerUp Battery 和 Essence 系列外，智能牙齦護理刷頭適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄。

    經測試滿足您的口腔健康需求

    經測試滿足您的口腔健康需求

    所有 Philips Sonicare 刷頭對牙齒和牙齦絕對安全而且溫和。在測試過程中，每個刷頭都進行過多重測試以確保耐用性，讓您每次刷牙都可享受卓越的性能。

    技術規格

    • 設計和外表

      硬刷毛
      柔軟
      顏色
      白色
      更換刷毛提示
      藍色刷毛褪色提示
      刷頭物料
      柔軟、富彈性的橡膠圍邊
      空間大小
      標準
      Smart Brush Head Recognition

    • 兼容性

      刷頭系統
      扣合式
      適用於以下型號
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 3 Series 針對牙齦健康
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • 已連接 FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • 兒童專用
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • PowerUp

    • 內含物件

      刷頭
      3 個 G3 智能牙齦護理刷頭

    • 優質及性能優異

      更換
      每 3 個月一次
      經測試
      以達至最佳效果

    • 健康功能

      牙齦健康
      與手動牙刷相比，
      清除牙菌斑
      可清除多達 10 倍牙菌膜*****

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    • *** BrushSync™ 智能感應配對刷頭只能與配備 Philips Sonicare BrushSync™ 的牙刷手柄兼容。
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