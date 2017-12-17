可減少 100% 牙齦發炎的可能性*

智能牙齦護理刷頭能有效深層清潔同時溫柔呵護您的牙齒和口腔。當您的刷頭沿著牙齦線移動時，柔軟刷頭圍邊和刷毛能吸收過多的壓力，即使您用力刷，您的牙齦亦能受到保護。弧形設計讓刷毛帶來均勻全面的潔淨效果，同時不會刺激牙齦。超柔軟的牙齦線刷毛能溫和而有效地清潔牙齦線，預防牙齦疾病。刷頭尺寸比普通刷頭小，即使難以觸及的部位也能清潔得到。