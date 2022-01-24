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    A3 Premium All-in-One 標準型聲波牙刷刷頭

    HX9093/67

    一個刷頭，全面護理

    A3 Premium All-in-One 刷頭是您獲得更乾淨潔白牙齒***和更健康牙齦的唯一所需。這款刷頭讓您在 2 週**內清除多達 20 倍的牙菌膜*、去除多達 100% 牙菌斑**並帶來 15 倍更健康的牙齦

    查看各種好處

    可選顏色:

    建議零售價: HK$368.00

    A3 Premium All-in-One 標準型聲波牙刷刷頭

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    一個刷頭，全面護理

    隨心所欲的潔淨效果

    • 3 支裝
    • 標準型
    • 扣合式
    • 配備 BrushSync 功能
    即使在難刷部位亦可清除多達 20 倍的牙菌膜*

    即使在難刷部位亦可清除多達 20 倍的牙菌膜*

    無論您採用哪種刷牙方式，都可以獲得最好的清除牙菌膜效果****。Premium All-in-One 刷頭配備精確的多角度刷毛，經過精心設計，可以大大提高去除牙菌膜的能力。

    刷毛形狀專為您的笑容而設計

    刷毛形狀專為您的笑容而設計

    弧形設計有助刷毛進入恰到好處的位置。通過嚴格的開發，我們創造了一種 All-in-One 的體驗，可提供出色的口腔護理。

    兩天內去除高達 100% 牙菌斑***

    兩天內去除高達 100% 牙菌斑***

    三角刷尖輕輕去除牙菌斑，比圓形刷毛更有效去除牙菌斑。形狀使刷毛與牙齒表面的接觸更貼近，可以有效去除牙菌斑。

    只需兩星期，即可帶來 15 倍更健康的牙齦**

    只需兩星期，即可帶來 15 倍更健康的牙齦**

    即使當您專注於牙齒時，刷頭的超長側邊刷毛也會輕刷您的牙齦邊沿。刷毛也貼近以幫助補償過度用力。

    聲波刷牙：絕對能有效清潔牙齒

    聲波刷牙：絕對能有效清潔牙齒

    利用聲波技術刷除牙菌膜是達致有效溫和潔淨的效果。在刷牙同時進行高達 62,000 次刷毛震動和液體清潔動力，助您潔淨難以觸及的部位，讓您的口腔感覺格外乾淨清新。

    專家設計並融合您想法

    專家設計並融合您想法

    此 All-in-One 刷頭是我們有史以來經最廣泛研發的產品。我們結合來自牙科專家、口腔護理專家、工程師和設計師的知識，使這種全面的刷頭活現眼前。

    扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭

    扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭

    A3 Premium All-in-One 刷頭非常適合您的 Philips Sonicare 隨插即用手柄（請參閱下面的列表）。只需一按即可輕鬆更換和清潔。

    刷頭更換提示讓您保持最佳清潔效能

    刷頭更換提示讓您保持最佳清潔效能

    使用 3 個月後，刷頭的效能會降低，但配備的 BrushSync 功能會在這種情況發生之前提醒您。配備 BrushSync 功能的牙刷了解您的用法並在需要更換時通知您。

    技術規格

    • 設計和外表

      顏色
      白色
      硬刷毛
      柔軟
      更換刷毛提示
      藍色刷毛褪色提示
      刷頭物料
      柔軟、富彈性的橡膠圍邊
      空間大小
      標準
      Smart Brush Head Recognition

    • 兼容性

      刷頭系統
      扣合式
      適用於以下型號
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 2100 系列
      • 3 Series 針對牙齦健康
      • DiamondClean
      • DiamondClean 9000
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • ExpertClean
      • ExpertResults
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • 已連接 FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • 兒童專用
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • PowerUp
      • Prestige 9900
      • ProtectiveClean
      不適用於
      Philips One、Essence

    • 內含物件

      刷頭
      3 個 A3 Premium All-in-One

    • 優質及性能優異

      更換
      每 3 個月一次
      經測試
      以達至最佳效果

    Badge-D2C

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