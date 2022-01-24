A3 Premium All-in-One 標準型聲波牙刷刷頭
一個刷頭，全面護理
A3 Premium All-in-One 刷頭是您獲得更乾淨潔白牙齒***和更健康牙齦的唯一所需。這款刷頭讓您在 2 週**內清除多達 20 倍的牙菌膜*、去除多達 100% 牙菌斑**並帶來 15 倍更健康的牙齦 查看各種好處
建議零售價: HK$368.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
A3 Premium All-in-One 標準型聲波牙刷刷頭
一個刷頭，全面護理
隨心所欲的潔淨效果
- 3 支裝
- 標準型
- 扣合式
- 配備 BrushSync 功能
即使在難刷部位亦可清除多達 20 倍的牙菌膜*
無論您採用哪種刷牙方式，都可以獲得最好的清除牙菌膜效果****。Premium All-in-One 刷頭配備精確的多角度刷毛，經過精心設計，可以大大提高去除牙菌膜的能力。
刷毛形狀專為您的笑容而設計
弧形設計有助刷毛進入恰到好處的位置。通過嚴格的開發，我們創造了一種 All-in-One 的體驗，可提供出色的口腔護理。
兩天內去除高達 100% 牙菌斑***
三角刷尖輕輕去除牙菌斑，比圓形刷毛更有效去除牙菌斑。形狀使刷毛與牙齒表面的接觸更貼近，可以有效去除牙菌斑。
只需兩星期，即可帶來 15 倍更健康的牙齦**
即使當您專注於牙齒時，刷頭的超長側邊刷毛也會輕刷您的牙齦邊沿。刷毛也貼近以幫助補償過度用力。
聲波刷牙：絕對能有效清潔牙齒
利用聲波技術刷除牙菌膜是達致有效溫和潔淨的效果。在刷牙同時進行高達 62,000 次刷毛震動和液體清潔動力，助您潔淨難以觸及的部位，讓您的口腔感覺格外乾淨清新。
專家設計並融合您想法
此 All-in-One 刷頭是我們有史以來經最廣泛研發的產品。我們結合來自牙科專家、口腔護理專家、工程師和設計師的知識，使這種全面的刷頭活現眼前。
扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭
A3 Premium All-in-One 刷頭非常適合您的 Philips Sonicare 隨插即用手柄（請參閱下面的列表）。只需一按即可輕鬆更換和清潔。
刷頭更換提示讓您保持最佳清潔效能
使用 3 個月後，刷頭的效能會降低，但配備的 BrushSync 功能會在這種情況發生之前提醒您。配備 BrushSync 功能的牙刷了解您的用法並在需要更換時通知您。
技術規格
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設計和外表
- 顏色
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白色
- 硬刷毛
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柔軟
- 更換刷毛提示
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藍色刷毛褪色提示
- 刷頭物料
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柔軟、富彈性的橡膠圍邊
- 空間大小
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標準
- Smart Brush Head Recognition
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是
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兼容性
- 刷頭系統
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扣合式
- 適用於以下型號
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2 Series 清除牙菌膜
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2 Series 清除牙菌膜
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2100 系列
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3 Series 針對牙齦健康
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DiamondClean
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DiamondClean 9000
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DiamondClean Smart
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EasyClean
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Essence+
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ExpertClean
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ExpertResults
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FlexCare
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FlexCare Platinum
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已連接 FlexCare Platinum
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FlexCare+
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兒童專用
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HealthyWhite
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HealthyWhite+
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PowerUp
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Prestige 9900
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ProtectiveClean
- 不適用於
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Philips One、Essence
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內含物件
- 刷頭
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3 個 A3 Premium All-in-One
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優質及性能優異
- 更換
-
每 3 個月一次
- 經測試
-
以達至最佳效果
- 與手動牙刷相比
- * 與手動牙刷相比使用 6 星期的效果
- ** 在實驗室測試中與手動牙刷相比
- *** 根據初步的實驗室研究
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