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牙縫極致清潔
Philips Sonicare FlexCare Platinum 設有九種獨特的刷牙選項、直觀壓力感應器及進階的刷頭技術，超越傳統的清潔效果，更有效清除牙菌膜並改善牙齦健康。查看各種好處
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插上 InterCare 刷頭，即可在兩星期內改善牙齦健康。特長刷毛有助清除更多在難以觸及位置及齒間的牙菌膜，讓您的牙齦加倍健康。
FlexCare 極佳的潔齒功能，只需兩週就能改善牙齦健康。比手動牙刷能清除多達 7 倍牙菌膜，讓您的笑容更健康。
FlexCare Platinum 讓您感受真正的深層清潔體驗。3 個強度設定讓您提升清潔效能， 而 3 種清潔模式亦能配合您的特定需要：Clean（清潔模式）為您提供高效的日常清潔效果、White（亮白）可去除牙齒表面污漬，而 Clean（清潔模式）更可讓您的日常清潔更徹底。
您有時可能無法察覺出是否太用力刷牙，FlexCare Platinum 則可以代勞。如感應到壓力太大，牙刷手柄輕輕震動，提醒使用者減輕刷牙的力度，並讓刷頭配合清潔牙齒，10 位使用者中有 7 位都認為這個功能有助他們更有效掌握刷牙力度。
強力的聲波震動技術能激起牙膏泡沫，深入您的牙齒和牙齦線之間，將牙菌膜徹底擊破。同時，你的牙齒將會體驗到 62,000 次輕柔但高效的刷牙觸感。只需兩分鐘就能達到手動刷牙一個月的潔齒效果。
徹底清潔牙齒只需 2 分鐘。四時段計時器將會提醒您每個口腔部位的清潔時間是否理想，同時智能計時器會顯示總清潔時間是否已達 2 分鐘。兩者雙管齊下，讓您每次刷牙都能達到建議時間。
不管您的要求多麼特殊，FlexCare Platinum 都能確保您有一個安全的刷牙體驗。我們的技術適用於牙套、補牙、牙冠和瓷貼片，甚至可用於日常牙齦病患治療。
高級旅行收藏盒讓您妥善維持牙刷的衛生。此外，體積小巧輕便的旅行充電器更讓牙刷在全程旅途中均充飽電。只需完整充電一次，您將可正常使用兩個星期，確保您在旅途中永遠「口氣清新」。
電源
技術規格
設計和外表
服務
方便易用
內含物件
清潔效能
模式
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