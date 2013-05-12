我們特有的技術為您帶來強力但溫和的潔齒功能

強力的聲波震動技術能激起牙膏泡沫，深入您的牙齒和牙齦線之間，將牙菌膜徹底擊破。同時，你的牙齒將會體驗到 62,000 次輕柔但高效的刷牙觸感。只需兩分鐘就能達到手動刷牙一個月的潔齒效果。