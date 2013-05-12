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    Philips Sonicare FlexCare Platinum 聲波震動牙刷

    HX9112/02

    牙縫極致清潔

    Philips Sonicare FlexCare Platinum 設有九種獨特的刷牙選項、直觀壓力感應器及進階的刷頭技術，超越傳統的清潔效果，更有效清除牙菌膜並改善牙齦健康。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,368.00

    Philips Sonicare FlexCare Platinum 聲波震動牙刷

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    牙縫極致清潔

    可清除高達多七倍的牙縫隙牙菌膜*

    • 3 種模式、3 段強度
    • 2 個刷頭
    • 配備壓力感應器
    InterCare 刷頭可清除多達 7 倍牙菌膜*

    InterCare 刷頭可清除多達 7 倍牙菌膜*

    插上 InterCare 刷頭，即可在兩星期內改善牙齦健康。特長刷毛有助清除更多在難以觸及位置及齒間的牙菌膜，讓您的牙齦加倍健康。

    只需 2 個星期就能改善牙齦健康

    只需 2 個星期就能改善牙齦健康

    FlexCare 極佳的潔齒功能，只需兩週就能改善牙齦健康。比手動牙刷能清除多達 7 倍牙菌膜，讓您的笑容更健康。

    可選 3 個模式，3 種強度設定

    可選 3 個模式，3 種強度設定

    FlexCare Platinum 讓您感受真正的深層清潔體驗。3 個強度設定讓您提升清潔效能， 而 3 種清潔模式亦能配合您的特定需要：Clean（清潔模式）為您提供高效的日常清潔效果、White（亮白）可去除牙齒表面污漬，而 Clean（清潔模式）更可讓您的日常清潔更徹底。

    過度用力刷牙時發出提示

    過度用力刷牙時發出提示

    您有時可能無法察覺出是否太用力刷牙，FlexCare Platinum 則可以代勞。如感應到壓力太大，牙刷手柄輕輕震動，提醒使用者減輕刷牙的力度，並讓刷頭配合清潔牙齒，10 位使用者中有 7 位都認為這個功能有助他們更有效掌握刷牙力度。

    我們特有的技術為您帶來強力但溫和的潔齒功能

    我們特有的技術為您帶來強力但溫和的潔齒功能

    強力的聲波震動技術能激起牙膏泡沫，深入您的牙齒和牙齦線之間，將牙菌膜徹底擊破。同時，你的牙齒將會體驗到 62,000 次輕柔但高效的刷牙觸感。只需兩分鐘就能達到手動刷牙一個月的潔齒效果。

    計時器助您完成 2 分鐘的刷牙程序

    計時器助您完成 2 分鐘的刷牙程序

    徹底清潔牙齒只需 2 分鐘。四時段計時器將會提醒您每個口腔部位的清潔時間是否理想，同時智能計時器會顯示總清潔時間是否已達 2 分鐘。兩者雙管齊下，讓您每次刷牙都能達到建議時間。

    安全輕柔地滿足您的口腔健康需求

    安全輕柔地滿足您的口腔健康需求

    不管您的要求多麼特殊，FlexCare Platinum 都能確保您有一個安全的刷牙體驗。我們的技術適用於牙套、補牙、牙冠和瓷貼片，甚至可用於日常牙齦病患治療。

    電池壽命長久，附旅行收藏盒

    電池壽命長久，附旅行收藏盒

    高級旅行收藏盒讓您妥善維持牙刷的衛生。此外，體積小巧輕便的旅行充電器更讓牙刷在全程旅途中均充飽電。只需完整充電一次，您將可正常使用兩個星期，確保您在旅途中永遠「口氣清新」。

    技術規格

    • 電源

      電壓
      110-220 V

    • 技術規格

      操作時間（從完全充電到沒電）
      高達 3 星期**
      電池
      可重複充電
      電池類型
      鋰離子電池

    • 設計和外表

      顏色
      鉑金灰

    • 服務

      保用
      2 年有限保養

    • 方便易用

      顯示
      明亮顯示屏
      刷頭系統
      簡便扣合式刷頭
      電量指示燈
      電量指示燈可顯示電量狀態
      手柄
      人體工學設計
      刷牙時間
      高達 3 星期**

    • 內含物件

      手柄
      1 個 FlexCare Platinum
      刷頭
      • 1 個 InterCare 標準
      • 1 個 InterCare 輕巧
      旅行收納盒
      1
      充電器
      1

    • 清潔效能

      效能
      可清除多達 7 倍牙菌膜*
      健康功能
      只需兩星期就能改善牙齦健康
      力度感應
      震動手柄提醒使用者
      美白效果
      以自然的方式清除牙漬
      速度
      每分鐘刷動高達 62000 次
      計時器
      四時段計時器與智能計時器

    • 模式

      清潔
      日常清潔效果出眾
      3 段強度
      牙齦護理
      溫柔按摩牙齦
      清除牙齒表面色斑

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    獎項

    • * 根據每天使用清潔模式刷牙兩次，每次兩分鐘計算
    • 與單使用手動式牙刷比較

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