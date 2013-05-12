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牙縫極致清潔
Philips Sonicare FlexCare Platinum 設有九種獨特的刷牙選項、直觀壓力感應器及進階的刷頭技術，超越傳統的清潔效果，更有效清除牙菌膜並改善牙齦健康。查看各種好處
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FlexCare Platinum 提供清潔、潔白和牙齦保健三種清潔模式，以及低、中和高三段牙刷力度調節，帶來度身訂造的刷牙體驗。
FlexCare Platinum 配備特別的牙齦保健模式，清潔效能出色，能有效減少牙齦出血和炎症。經臨床實証只需兩週即可改善牙齦健康。
全新 InterCare 刷頭的加長刷毛可深入牙縫間和牙齦線，可去除牙菌膜和亮齒，需要更換刷頭時，刷毛會從藍色褪至白色。
Philips Sonicare 有別於傳統電子或電動牙刷，採用專利聲波技術，獨有強力清潔動力深入牙縫及難刷部位，從而溫和有效地去除牙齒間和牙齦線上的牙菌膜。
FlexCare Platinum 可深入牙縫以徹底去除牙菌膜。經臨床實証比手動牙刷去除多達七倍牙菌膜。
FlexCare Platinum 配備獨特的壓力感應器，有助防止刷牙用力過度。用力過度時，手柄會發出輕微震動提示。
高級旅行收藏盒讓您妥善維持牙刷的衛生。此外，體積小巧輕便的旅行充電器更讓牙刷在全程旅途中均充飽電。只需完整充電一次，您將可正常使用兩個星期，確保您在旅途中永遠「口氣清新」。
FlexCare Platinum 配備兩個定時功能，有助全方位潔齒。四時段計時器提示您何時需要移動到口腔的另一角，而智能計時器則有助控制在牙醫建議的兩分鐘刷牙時間。
便攜式旅行收藏盒和小巧的旅行充電器，讓您隨時隨地攜帶 FlexCare Platinum 出行。
電源
技術規格
設計和外表
服務
方便易用
內含物件
清潔效能
模式
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