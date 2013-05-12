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    Philips Sonicare FlexCare Platinum 充電式牙刷

    HX9172/10

    牙縫極致清潔

    Philips Sonicare FlexCare Platinum 設有九種獨特的刷牙選項、直觀壓力感應器及進階的刷頭技術，超越傳統的清潔效果，更有效清除牙菌膜並改善牙齦健康。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,598.00

    Philips Sonicare FlexCare Platinum 充電式牙刷

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    牙縫極致清潔

    可清除高達多七倍的牙縫隙牙菌膜*

    • 3 種模式、3 段強度
    • 2 個刷頭
    • 配備壓力感應器
    • UV 刷頭殺菌器
    度身訂造的護理模式和強度

    度身訂造的護理模式和強度

    FlexCare Platinum 提供清潔、潔白和牙齦保健三種清潔模式，以及低、中和高三段牙刷力度調節，帶來度身訂造的刷牙體驗。

    經臨床實証，只需兩週即可改善牙齦健康

    經臨床實証，只需兩週即可改善牙齦健康

    FlexCare Platinum 配備特別的牙齦保健模式，清潔效能出色，能有效減少牙齦出血和炎症。經臨床實証只需兩週即可改善牙齦健康。

    全新的 InterCare 刷頭具有先進牙齒縫間清潔效能

    全新的 InterCare 刷頭具有先進牙齒縫間清潔效能

    全新 InterCare 刷頭的加長刷毛可深入牙縫間和牙齦線，可去除牙菌膜和亮齒，需要更換刷頭時，刷毛會從藍色褪至白色。

    聲波技術可改善口腔健康

    聲波技術可改善口腔健康

    Philips Sonicare 有別於傳統電子或電動牙刷，採用專利聲波技術，獨有強力清潔動力深入牙縫及難刷部位，從而溫和有效地去除牙齒間和牙齦線上的牙菌膜。

    可清除高達多七倍的牙縫間的牙菌膜

    可清除高達多七倍的牙縫間的牙菌膜

    FlexCare Platinum 可深入牙縫以徹底去除牙菌膜。經臨床實証比手動牙刷去除多達七倍牙菌膜。

    當您刷牙力度過大時提醒您

    當您刷牙力度過大時提醒您

    FlexCare Platinum 配備獨特的壓力感應器，有助防止刷牙用力過度。用力過度時，手柄會發出輕微震動提示。

    電池壽命長久，附旅行收藏盒

    電池壽命長久，附旅行收藏盒

    高級旅行收藏盒讓您妥善維持牙刷的衛生。此外，體積小巧輕便的旅行充電器更讓牙刷在全程旅途中均充飽電。只需完整充電一次，您將可正常使用兩個星期，確保您在旅途中永遠「口氣清新」。

    計時器有助全方位潔齒

    計時器有助全方位潔齒

    FlexCare Platinum 配備兩個定時功能，有助全方位潔齒。四時段計時器提示您何時需要移動到口腔的另一角，而智能計時器則有助控制在牙醫建議的兩分鐘刷牙時間。

    輕便旅行收藏盒和充電器

    輕便旅行收藏盒和充電器

    便攜式旅行收藏盒和小巧的旅行充電器，讓您隨時隨地攜帶 FlexCare Platinum 出行。

    技術規格

    • 電源

      電壓
      110-220 V

    • 技術規格

      操作時間（從完全充電到沒電）
      高達 3 星期**
      電池
      可重複充電
      電池類型
      鋰離子電池

    • 設計和外表

      顏色
      白色 設有金屬前檔面板

    • 服務

      保用
      2 年有限保養

    • 方便易用

      電量指示燈
      電量指示燈可顯示電量狀態
      刷頭系統
      簡便扣合式刷頭
      顯示
      明亮顯示屏
      手柄
      人體工學設計
      刷牙時間
      高達 3 星期**

    • 內含物件

      手柄
      1 個 FlexCare Platinum
      刷頭
      • 1 個 InterCare 標準
      • 1 個 InterCare 輕巧
      旅行收納盒
      1
      充電器
      1
      UV 殺菌器

    • 清潔效能

      健康功能
      只需兩星期就能改善牙齦健康
      效能
      可清除多達 7 倍牙菌膜*
      力度感應
      震動手柄提醒使用者
      美白效果
      以自然的方式清除牙漬
      計時器
      四時段計時器與智能計時器
      速度
      每分鐘刷動高達 62000 次

    • 模式

      3 段強度
      清潔
      日常清潔效果出眾
      清除牙齒表面色斑
      牙齦護理
      溫柔按摩牙齦

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