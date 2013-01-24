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Philips Fidelio

帶麥克風耳機

L2BO/00
Fidelio
2 獎項
Fidelio
  • 高保真、頂級品質，隨時享受。 高保真、頂級品質，隨時享受。 高保真、頂級品質，隨時享受。
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    Philips Fidelio 帶麥克風耳機

    L2BO/00
    2 獎項

    高保真、頂級品質，隨時享受。

    Fidelio L2 耳機結合音效和舒適的最高標準，呈現真實的聆聽體驗。精心設計帶來自然的音質，重現原來的自然音效，更帶來持久舒適感受。 查看各種好處

    Philips Fidelio 帶麥克風耳機

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      高解析度音效技術讓您以最純淨的音色收聽音樂

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      高解析度音效為您帶來最佳的音色，完整重現原本錄音室母帶收錄的聲音，音色超越超過 16 位/ 44.1 kHz 的 CD。這種原始的音質讓音樂愛好者享受高解析度音效。Fidelio 耳機完全符合高解析度音效的嚴格標準。無論您想享受高解析度音效收藏還是更傳統的音樂來源，Fidelio 耳機系列都可流暢地為您擴展高頻率音效，讓音樂個更動聽。

      高清最佳開孔釹製驅動器

      高清最佳開孔釹製驅動器

      釹製驅動器對所有音樂動感作出響應。設計包括中央的開孔，強調中頻率和低頻率，能夠產生聲能，帶來擴展但受控的低音和透明中頻音域。驅動器亦備有輕巧語音線圈，令系統作出靈巧響應，以配合音樂的節奏，呈現高清高清晰度的聲音。

      精巧設計的鋁質耳罩提供精確聲音

      精巧設計的鋁質耳罩提供精確聲音

      根據強度挑選鋁質耳罩，從而減低震動和共振。耳罩安裝至工程塑膠層上，令耳機更加穩定。因此，耳罩有效減輕震動，能夠提供精確敏銳的聲音。

      記憶棉耳墊設計符合人體工學原理

      記憶棉耳墊設計符合人體工學原理

      Fidelio L2 每種使用的物料經過精心挑選，務求令您長時間享受音樂也會感到無比舒適。高級記憶棉耳墊符合人體工學原理，記憶棉模具本身不但完美貼服耳朵的形狀，更形成密封效果，保留最佳的低音反應，並減少令人煩擾的外部聲音。

      傾斜的喇叭符合耳朵的自然角度，呈現清晰的聲音

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      預先傾斜的驅動器符合耳罩的自然角度，將聲音直接傳入耳道，即表示聲音在外耳反射時，大大減少修飾情況，同時能夠享受更為逼真的音場，加倍舒適。

      聲學半開放式後方結構發出自然音效

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      半開放式後掛設計結合平衡透明的音效，取得開放式後掛設計的深沉低音和全封閉式後掛設計的噪音隔離效果。在聲學音柵中採用細密交織的聲學防護物料，有效控制噪音隔離、減少外洩，同時降低環境噪音。

      萬能遙控器、咪高風、6.3 毫米轉接器與收藏袋

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      喇叭經過仔細測試，音效呈現最佳平衡

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      噪音隔離卓越與開闊聆聽體驗

      噪音隔離卓越，同時保留富有空間感的音樂體驗

      優質物料包括鋁質和優質皮革

      以鋁質、真皮、蛋白皮革與布料優質設計

      技術規格

      • 包裝尺寸

        寬度
        19.5  厘米
        寬度
        7.7  吋
        高度
        24  厘米
        高度
        9.4  吋
        深度
        10.2  厘米
        深度
        4.0  吋
        淨重
        0.353  千克
        淨重
        0.778  磅
        總重量
        0.689  千克
        總重量
        1.519  磅
        淨重
        0.336  千克
        淨重
        0.741  磅
        EAN
        87 12581 69071 7
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        貨架佈置類型
        兩者皆有

      • 外盒

        長度
        21.9  厘米
        長度
        8.6  吋
        寬度
        20.4  厘米
        寬度
        8.0  吋
        高度
        26  厘米
        高度
        10.2  吋
        淨重
        0.706  千克
        淨重
        1.556  磅
        總重量
        1.531  千克
        總重量
        3.375  磅
        淨重
        0.825  千克
        淨重
        1.819  磅
        GTIN
        1 87 12581 69071 4
        產品包裝數目
        2

      • 聲音

        頻率響應
        6 - 40 000  Hz
        阻抗
        16 Ohm
        敏感度
        105  分貝
        最大輸入電量
        200  毫瓦
        失真
        < 0.1% THD
        喇叭直徑
        40 毫米
        音響系統
        半開放式

      • 連接

        兼容：
        iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
        附加連接器
        較舊型號的 Nokia、Sony Ericsson 及 SAMSUNG 手機需要使用附加連接器。請透過 www.support.philips.com 聯絡客戶服務組尋求協助。

      • 配件

        3.5 毫米音訊線
        音訊線
        配備咪高風和接聽來電按鈕
        適配器插頭
        3.5 - 6.3 毫米
        收藏袋

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 軟袋
      • iPhone 線控式控制

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