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In.Sight 無線高清家居監控器

M120E/10
  • 在您的智能手機上監察家居情況 在您的智能手機上監察家居情況 在您的智能手機上監察家居情況
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    In.Sight 無線高清家居監控器

    M120E/10

    在您的智能手機上監察家居情況

    透過智能手機/平板電腦在 In.Sight 無線高清家居監控器上監察家居情況。設有高清影片及夜視功能，在日光或黑暗的情況下都可以清晰看到家居情況。設定簡單，會在檢測到運動 / 聲音時提醒你。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    In.Sight 無線高清家居監控器

    在您的智能手機上監察家居情況

    透過智能手機/平板電腦在 In.Sight 無線高清家居監控器上監察家居情況。設有高清影片及夜視功能，在日光或黑暗的情況下都可以清晰看到家居情況。設定簡單，會在檢測到運動 / 聲音時提醒你。 查看各種好處

    在您的智能手機上監察家居情況

    透過智能手機/平板電腦在 In.Sight 無線高清家居監控器上監察家居情況。設有高清影片及夜視功能，在日光或黑暗的情況下都可以清晰看到家居情況。設定簡單，會在檢測到運動 / 聲音時提醒你。 查看各種好處

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    In.Sight 無線高清家居監控器

    在您的智能手機上監察家居情況

    透過智能手機/平板電腦在 In.Sight 無線高清家居監控器上監察家居情況。設有高清影片及夜視功能，在日光或黑暗的情況下都可以清晰看到家居情況。設定簡單，會在檢測到運動 / 聲音時提醒你。 查看各種好處

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      在您的智能手機上監察家居情況

      設有高清及夜視功能

      • Wi-Fi & HD
      • 廣角、夜視功能
      • 適用於智能手機和平板電腦
      • 由 iVideon 技術支持
      Wi-Fi 功能有助安放在家中任何地方

      Wi-Fi 功能有助安放在家中任何地方

      In.Sight 無線監控器備有 Wi-Fi 功能，可使用家用無線網絡串流現場錄像及音訊至智能手機/平板電腦。您可以在任何地方設定此家居監控器。

      晚間模式適用於在黑暗中進行檢視

      晚間模式適用於在黑暗中進行檢視

      紅外線夜視模式讓您在漆黑中也能清晰看見家居情況。黑暗中紅外線燈會啟動以捕捉清晰的黑白影像。夜視模式自動開關，您也可以手動調整。

      特闊廣角鏡頭使視野更開闊

      特闊廣角鏡頭使視野更開闊

      Philips In.Sight 無線高清家居監控器 M120 帶來 102 度廣角視野，與其他監控器相比讓您一次過監視更大範圍。

      透過 QR 碼輕鬆設定監控器

      透過 QR 碼輕鬆設定監控器

      In.Sight+ 應用程式設定非常簡單。應用程式會產生一個 QR 碼，方便您進行家居 Wi-Fi 設定。透過 QR 碼，監控器會自動與您的 Wi-Fi 網絡配對，非常簡單快捷。

      檢測到運動 / 聲音時收取手機通知

      檢測到運動 / 聲音時收取手機通知

      意外實在無法預測。In.Sight 透過可調較運動 / 聲音偵測進行監控。如果偵測到任何運動 / 聲音便會自動通知您。

      影像加密，保證安全連接

      影像加密，保證安全連接

      In.Sight 無線監護器採用高度安全的加密技術，時刻保護您的私隱。In.Sight 無線監護器每次連接都會運用獨一無二的加密金鑰，每次您觀看摯愛都可享高度安全的連接程序。

      透過智能手機/平板電腦實現即時通話

      透過 In.Sight 監控器，您不但可以監視家居情況，更可以與摯愛通話。您只需在智能手機/平板電腦上按下「通話」，隨時為家人送上問候！

      與其他智能手機/平板電腦用戶共用監控器

      讓家人和朋友使用監控器，替您監視家居情況。 In.Sight+ 應用程式讓您與其他用戶共用監控器，讓他們觀看現場錄像。

      技術規格

      • 鏡頭與感應器

        感應器
        高清 720p
        對焦模式
        固定
        視角
        102 度
        對焦範圍
        0.8 米至無限遠
        環境光線感應器
        有，日間/夜間模式
        夜間模式
        紅外線

      • 影像質素

        HD/VGA/QVGA 串流
        Y
        格式
        H.264 影片壓縮
        白平衡
        自動白平衡
        曝光
        自動曝光控制

      • 功能特點

        Wi-Fi
        802.11 b/ g/ n (2.4GHz)
        動態偵測器
        Y
        噪音偵測
        Y
        LED 指示燈
        Y
        夜視
        Y
        底座
        可調整方向

      • 軟件

        App 名稱
        InSightHD
        安裝
        透過 Android & Apple 應用程式
        自動更新應用程式
        適用於 Android & Apple
        支援的系統
        • Android 2.3 或以上版本
        • iOS6 或以上版本
        iPad 兼容性
        iPad 2 或以上裝置
        iPhone 兼容性
        iPhone 4S 或以上裝置
        兼容 iPod
        iPod Touch 第四代或以上
        Android 手機兼容性
        Philips 建議使用 Samsung Galaxy S3 或更佳表現的手機

      • 內附配件

        USB 電源適配器
        1
        USB 線
        有，3 米
        掛牆
        Y
        螺絲 / 膨漲螺絲
        2
        快速入門指南
        Y

      • 輸入和輸出

        咪高風
        • 高感度
        • 單聲道
        USB
        Mini-USB 連接埠
        喇叭
        內置

      • 尺寸

        包裝高度
        160  毫米
        包裝寬度
        158  毫米
        包裝深度
        78  毫米
        産品高度
        114  毫米
        産品寬度
        65  毫米
        産品深度
        65  毫米

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