在您的智能手機上監察家居情況
透過智能手機/平板電腦在 In.Sight 無線高清家居監控器上監察家居情況。設有高清影片及夜視功能，在日光或黑暗的情況下都可以清晰看到家居情況。設定簡單，會在檢測到運動 / 聲音時提醒你。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
在您的智能手機上監察家居情況
透過智能手機/平板電腦在 In.Sight 無線高清家居監控器上監察家居情況。設有高清影片及夜視功能，在日光或黑暗的情況下都可以清晰看到家居情況。設定簡單，會在檢測到運動 / 聲音時提醒你。 查看各種好處
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透過智能手機/平板電腦在 In.Sight 無線高清家居監控器上監察家居情況。設有高清影片及夜視功能，在日光或黑暗的情況下都可以清晰看到家居情況。設定簡單，會在檢測到運動 / 聲音時提醒你。 查看各種好處
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In.Sight 無線監控器備有 Wi-Fi 功能，可使用家用無線網絡串流現場錄像及音訊至智能手機/平板電腦。您可以在任何地方設定此家居監控器。
紅外線夜視模式讓您在漆黑中也能清晰看見家居情況。黑暗中紅外線燈會啟動以捕捉清晰的黑白影像。夜視模式自動開關，您也可以手動調整。
Philips In.Sight 無線高清家居監控器 M120 帶來 102 度廣角視野，與其他監控器相比讓您一次過監視更大範圍。
In.Sight+ 應用程式設定非常簡單。應用程式會產生一個 QR 碼，方便您進行家居 Wi-Fi 設定。透過 QR 碼，監控器會自動與您的 Wi-Fi 網絡配對，非常簡單快捷。
意外實在無法預測。In.Sight 透過可調較運動 / 聲音偵測進行監控。如果偵測到任何運動 / 聲音便會自動通知您。
In.Sight 無線監護器採用高度安全的加密技術，時刻保護您的私隱。In.Sight 無線監護器每次連接都會運用獨一無二的加密金鑰，每次您觀看摯愛都可享高度安全的連接程序。
透過 In.Sight 監控器，您不但可以監視家居情況，更可以與摯愛通話。您只需在智能手機/平板電腦上按下「通話」，隨時為家人送上問候！
讓家人和朋友使用監控器，替您監視家居情況。 In.Sight+ 應用程式讓您與其他用戶共用監控器，讓他們觀看現場錄像。
鏡頭與感應器
影像質素
功能特點
軟件
內附配件
輸入和輸出
尺寸
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