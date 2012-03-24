頻率響應經過精確調準，滿足用戶喜好

我們對挑剔的音樂愛好者進行了廣泛的研究，了解他們的聆聽喜好 - 例如，他們最喜歡平衡的聲音特色。跟著我們的聲學工程師按照所有聲音的細節、人體耳朵對於聲音的反應，以及聲音共鳴反應等對 Fidelio M1 進行了調整。因此，我們的 M1 耳筒設計可以播放出最接近原始音源的音質，就算是最新錄製聲音的方式也同樣支援。