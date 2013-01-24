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- Fidelio M1
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高保真、頂級品質，隨時享受。
Philips Fidelio M1 結合了頂級的音效和舒適感，讓您在活動時也能享有最真實的音樂體驗。專業的輕巧耐用設計，帶來絕佳的噪音隔離效果，不論您在哪裡，都可享有逼真的高清音質。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips Fidelio M1 結合了頂級的音效和舒適感，讓您在活動時也能享有最真實的音樂體驗。專業的輕巧耐用設計，帶來絕佳的噪音隔離效果，不論您在哪裡，都可享有逼真的高清音質。 查看各種好處
線控咪高風，搭配接聽來電按鈕和外套
優質物料包括鋁質和優質皮革
音效密封是特別設計的內置鋁帶鎖，可避免任何不必要的聲音外洩，保留聲音的細節。為您帶來最出色的低音效果。
音效密閉式後方設計可有效隔離噪音。
音效密閉式後方設計採用低音反射系統，將特殊設計的音孔放置在耳罩內。這種設計可在耳罩內部調節空氣壓力，利用環境控制的方式來提供最佳的音效回應。搭配使用音效密閉性能，所有自然的聲音細節都可個別分離出來，帶來精確震撼的低音效果，又不會影響聲音的清晰度。
M1 的雙層耳罩式專為減少共振影響，並減少因振動所造成的聲音失真雜音影響，如此每一個聲音細節就十分精準。堅固、分層的設計，可確保耐用性和舒適性，讓 M1 成為您最理想的音樂搭檔。
每個喇叭驅動器都是經過仔細挑選、調音和測試之後，才會搭配組合在一起，提供最均衡的自然音效。40 厘米驅動器會利用高功率釹合金磁鐵，為您帶來音頻寬廣的真實高清音效，以更真實的方式呈現音樂細節。
Fidelio M1 所用的材料都是經過精心挑選，以確保長期配戴的舒適性，並強化聲音的表現。豪華透氣記憶棉耳墊，最符合人體工學設計。記憶棉不僅可完美地配合您耳朵的形狀，還能帶來低音密封的效果，同時隔絕環境噪聲。此設計與使用平衡比例的布料和皮革製作的外墊完美搭配，可有效減少耳朵表面的壓力，不悶熱，讓 M1 夠更為優秀。
無氧布質電線確保高品質訊號
喇叭經過仔細測試，音效呈現最佳平衡。
我們對挑剔的音樂愛好者進行了廣泛的研究，了解他們的聆聽喜好 - 例如，他們最喜歡平衡的聲音特色。跟著我們的聲學工程師按照所有聲音的細節、人體耳朵對於聲音的反應，以及聲音共鳴反應等對 Fidelio M1 進行了調整。因此，我們的 M1 耳筒設計可以播放出最接近原始音源的音質，就算是最新錄製聲音的方式也同樣支援。
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