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    Philips Fidelio 外耳式頭箍耳筒

    M1/00

    高保真、頂級品質，隨時享受。

    Philips Fidelio M1 結合了頂級的音效和舒適感，讓您在活動時也能享有最真實的音樂體驗。專業的輕巧耐用設計，帶來絕佳的噪音隔離效果，不論您在哪裡，都可享有逼真的高清音質。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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    優質物料包括鋁質和優質皮革

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    音效密封的性能，可有效保留聲音的細節

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    音效密封是特別設計的內置鋁帶鎖，可避免任何不必要的聲音外洩，保留聲音的細節。為您帶來最出色的低音效果。

    音效密閉式後方設計可有效隔離噪音

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    低音反射系統，可帶來清晰、震撼又不失平衡的低音效果

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    音效密閉式後方設計採用低音反射系統，將特殊設計的音孔放置在耳罩內。這種設計可在耳罩內部調節空氣壓力，利用環境控制的方式來提供最佳的音效回應。搭配使用音效密閉性能，所有自然的聲音細節都可個別分離出來，帶來精確震撼的低音效果，又不會影響聲音的清晰度。

    專為聲音精準度設計的雙層耳罩

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    M1 的雙層耳罩式專為減少共振影響，並減少因振動所造成的聲音失真雜音影響，如此每一個聲音細節就十分精準。堅固、分層的設計，可確保耐用性和舒適性，讓 M1 成為您最理想的音樂搭檔。

    高功率釹合金驅動器，帶來最貼近原始音源的聲效

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    每個喇叭驅動器都是經過仔細挑選、調音和測試之後，才會搭配組合在一起，提供最均衡的自然音效。40 厘米驅動器會利用高功率釹合金磁鐵，為您帶來音頻寬廣的真實高清音效，以更真實的方式呈現音樂細節。

    頂級可透氣耳墊和記憶棉材質，配戴最服貼

    頂級可透氣耳墊和記憶棉材質，配戴最服貼

    Fidelio M1 所用的材料都是經過精心挑選，以確保長期配戴的舒適性，並強化聲音的表現。豪華透氣記憶棉耳墊，最符合人體工學設計。記憶棉不僅可完美地配合您耳朵的形狀，還能帶來低音密封的效果，同時隔絕環境噪聲。此設計與使用平衡比例的布料和皮革製作的外墊完美搭配，可有效減少耳朵表面的壓力，不悶熱，讓 M1 夠更為優秀。

    無氧布質電線確保高品質訊號

    無氧布質電線確保高品質訊號

    喇叭經過仔細測試，音效呈現最佳平衡

    喇叭經過仔細測試，音效呈現最佳平衡。

    頻率響應經過精確調準，滿足用戶喜好

    我們對挑剔的音樂愛好者進行了廣泛的研究，了解他們的聆聽喜好 - 例如，他們最喜歡平衡的聲音特色。跟著我們的聲學工程師按照所有聲音的細節、人體耳朵對於聲音的反應，以及聲音共鳴反應等對 Fidelio M1 進行了調整。因此，我們的 M1 耳筒設計可以播放出最接近原始音源的音質，就算是最新錄製聲音的方式也同樣支援。

    技術規格

    • 聲音

      頻率響應
      15 - 24 000  Hz
      阻抗
      16 Ohm
      喇叭直徑
      40  mm
      敏感度
      106  分貝
      最大輸入功率
      150  毫瓦
      失真 (THD)
      < 0.1% THD
      WBCV
      111 mV

    • 連接

      接線方式
      無氧電線（1.1 米）
      兼容：
      iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia*、SAMSUNG*。*附加連接器透過 Sony Ericsson 客戶支援、NOKIA 及 SAMSUNG 較舊型號提供

    • 外盒

      長度
      20  厘米
      產品包裝數目
      2
      長度
      7.9  吋
      寬度
      16.9  厘米
      總重量
      1.542  kg
      高度
      26.5  厘米
      GTIN
      1 69 23410 71581 8
      寬度
      6.7  吋
      高度
      10.4  吋
      淨重
      0.41  kg
      總重量
      3.399  磅
      淨重
      0.904  磅
      淨重
      1.132  kg
      淨重
      2.496  磅

    • 包裝尺寸

      高度
      25  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      19.5  厘米
      深度
      8  厘米
      高度
      9.8  吋
      包括的產品數目
      1
      EAN
      69 23410 71581 1
      寬度
      7.7  吋
      總重量
      0.66  kg
      深度
      3.1  吋
      淨重
      0.205  kg
      總重量
      1.455  磅
      淨重
      0.452  磅
      淨重
      0.455  kg
      淨重
      1.003  磅

    • 產品尺寸

      高度
      18  厘米
      寬度
      16.4  厘米
      深度
      4.2  厘米
      寬度
      6.5  吋
      高度
      7.1  吋
      深度
      1.7  吋
      重量
      0.166  kg
      重量
      0.366  磅

    • 配件

      收藏袋
      音訊線
      含咪高風和接聽來電按鈕

    包裝盒内容

    包裝照片

    格內其他項目

    • Fidelio M1
    • Fidelio M1
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