飛利浦的 Moving Surround Sound 技術，可為你帶來超凡聲音體驗

採用杜比虛擬喇叭的 Moving Surround Sound 技術，可透過增加「虛擬」維度來擴展和豐富你的影音體驗。現在，聽眾不但可欣賞到令人心醉的環迴音效，更可一睹其動態效果。原理上，擴音器頂部的喇叭和其金屬子彈喇叭頭均經過電動設計，因此可真正地自動「移動」，重現環迴音效體驗。活動喇叭組合可製造出射向聽眾的「音效射線」，有效擴闊音階和房內各側的效果。