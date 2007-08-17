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DVD 迷你影院

MCD728/98
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    DVD 迷你影院

    MCD728/98

    你可看到與感受得到的環迴音效

    透過採用杜比虛擬喇叭技術的「活動喇叭」，飛利浦 MCD 728 DVD 迷你影院將會融入你的感官世界。有了這款時尚而強勁的音像系統，你便可從視覺與觸覺上感受來自電動子彈喇叭的 5.1 環迴音效。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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    你可看到與感受得到的環迴音效

    透過採用杜比虛擬喇叭技術的「活動喇叭」，飛利浦 MCD 728 DVD 迷你影院將會融入你的感官世界。有了這款時尚而強勁的音像系統，你便可從視覺與觸覺上感受來自電動子彈喇叭的 5.1 環迴音效。 查看各種好處

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    透過採用杜比虛擬喇叭技術的「活動喇叭」，飛利浦 MCD 728 DVD 迷你影院將會融入你的感官世界。有了這款時尚而強勁的音像系統，你便可從視覺與觸覺上感受來自電動子彈喇叭的 5.1 環迴音效。 查看各種好處

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    透過採用杜比虛擬喇叭技術的「活動喇叭」，飛利浦 MCD 728 DVD 迷你影院將會融入你的感官世界。有了這款時尚而強勁的音像系統，你便可從視覺與觸覺上感受來自電動子彈喇叭的 5.1 環迴音效。 查看各種好處

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      飛利浦的 Moving Surround Sound 技術，可為你帶來超凡聲音體驗

      採用杜比虛擬喇叭的 Moving Surround Sound 技術，可透過增加「虛擬」維度來擴展和豐富你的影音體驗。現在，聽眾不但可欣賞到令人心醉的環迴音效，更可一睹其動態效果。原理上，擴音器頂部的喇叭和其金屬子彈喇叭頭均經過電動設計，因此可真正地自動「移動」，重現環迴音效體驗。活動喇叭組合可製造出射向聽眾的「音效射線」，有效擴闊音階和房內各側的效果。

      Class ‘D’ 數碼放大器提供高品質音效

      Class D 數碼放大器接收類比訊號，將其轉換為數碼訊號，然後以數碼方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數碼輸出訊號含有數碼音訊的全部優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 放大器相比，D 級數碼放大器的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的放大器。

      杜比虛擬喇叭，為你帶來影院般的音響體驗

      杜比虛擬喇叭是一項尖端音效虛擬化技術，以雙喇叭系統即可呈現豐富而令人沉醉的環迴音效。非常先進的空間演算法可保真重現完美的 5.1 聲道環境中的音波特徵。DVD 播放效果在擴展後的雙聲道環境中亦得以提升。若再結合 Dolby Pro Logic II 處理技術，任何高品質立體聲來源都可以栩栩如生的多聲道環迴音效傳送。無需購買額外的喇叭、電線或喇叭座，亦可欣賞響遍全房的音效。

      技術規格

      • 圖像/顯示

        數碼/類比轉換器
        12bit，108MHz
        圖像增强功能
        • 高解像度 (720p, 1080i)
        • Video Up-sampling
        • 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

      • 靜態畫面播放

        圖像壓縮格式
        JPEG
        圖像增强功能
        幻燈片展示伴隨 MP3 播放
        播放媒體
        Picture CD

      • 音效

        輸出功率
        總共 400 瓦 RMS
        音效增強
        • Class D 數碼放大器
        • 數碼音效控制 4 種模式
        • 動態低音增強效果
        • 音量
        • 活動喇叭
        音效系統
        • 杜比虛擬喇叭
        • 杜比數碼解碼器

      • 喇叭

        主喇叭
        • 可拆式喇叭網
        • 3 個 3 吋子彈全音域喇叭
        重低音喇叭驅動器
        8 吋低音喇叭
        重低音喇叭類型
        被動式

      • 影像播放

        播放媒體
        • DivX
        • DVD+RW
        • DVD-Video
        • Picture CD
        • 影像 CD/SVCD
        光碟播放模式
        • A-B 重複
        • 角度
        • PBC
        • 縮放
        • 監管控制
        • 光碟功能表
        • 快速反帶
        • 快速前進
        • OSD
        • 慢速倒帶
        • 慢速前進
        DVD 區域
        3
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      • 播放聲音

        播放媒體
        • WMA-CD
        • MP3-CD
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        光碟播放模式
        • 可編排 20 首曲目
        • 重複/單一/全部/節目
        • 隨機播放
        載入器類型
        • 機動化
        • 光碟盤

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        FM 立體聲
        自動數碼調諧
        記憶選台
        20
        調諧器增强功能
        自動儲存

      • 連線

        視訊輸出 - 類比
        • 複合視訊 CVBS (黃色 cinch)
        • S-Video (在 Hosiden 之上)
        • 色差視訊 Y Pb Pr (cinch)
        其他連接
        • 數碼音訊同軸輸出
        • 數碼光學輸出
        • FM 天線
        • 輸出端子
        • 超重低音輸出
        • HDMI 輸出
        音訊連接
        • 類比聲音輸入 (L/R)
        • 類比聲音輸出 (L/R)

      • 便利

        鬧鐘
        • CD 鬧鐘
        • 定時睡眠功能
        • 收音機鬧鐘
        時鐘
        在主熒幕上
        OSD 語言
        • 英文
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        顯示類型
        VFD 顯示
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      • 配件

        附配件
        • 複合影像線 (Y)
        • 控制線
        • 全球保用證
        • 保證書
        • 快速使用指南
        • FM 天線
        遙控器
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        IFU / 用戶手冊
        • 英文
        • 繁體中文

      • 電源

        電源供應器
        • 110-240V
        • 50/60 Hz

      • 尺寸

        主喇叭深度
        150  毫米
        主喇叭高度
        323  毫米
        主喇叭寬度
        150  毫米
        調整深度
        230  毫米
        調整高度
        160  毫米
        調整寬度
        240  毫米
        重低音喇叭深度
        292  毫米
        重低音喇叭高度
        262  毫米
        重低音喇叭寬度
        430  毫米
        包裝深度
        354  毫米
        包裝高度
        496  毫米
        包裝寬度
        740  毫米
        重量 (含包裝)
        20  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 複合影像線 (Y)
      • 控制線
      • 全球保用證
      • 保證書
      • 快速使用指南
      • FM 天線

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