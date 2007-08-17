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你可看到與感受得到的環迴音效
透過採用杜比虛擬喇叭技術的「活動喇叭」，飛利浦 MCD 728 DVD 迷你影院將會融入你的感官世界。有了這款時尚而強勁的音像系統，你便可從視覺與觸覺上感受來自電動子彈喇叭的 5.1 環迴音效。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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透過採用杜比虛擬喇叭技術的「活動喇叭」，飛利浦 MCD 728 DVD 迷你影院將會融入你的感官世界。有了這款時尚而強勁的音像系統，你便可從視覺與觸覺上感受來自電動子彈喇叭的 5.1 環迴音效。 查看各種好處
HDMI (High Definition Multimedia Interface) 即高清多媒體介面，是一種直接的數碼連接，可以傳送數碼 HD 影像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的圖像與音質，完全沒有雜訊。HDMI 可完全向下兼容到 DVI (數碼影像介面)。
12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度，呈現更有動感、更自然的影像。使用大熒幕和投影機時，常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。
逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍，呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在熒幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解像度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的影像，不會再看到畫面上一行行的線條。
DVD 微型系統的零件設計搭配了具有 4 個三角形腳架的機座，可以避免擴大器及 DVD 載入器的震動、高溫與電磁場造成干擾，避免音效頻率被扭曲。讓產生的音質更為流暢優美。
杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。
採用杜比虛擬喇叭的 Moving Surround Sound 技術，可透過增加「虛擬」維度來擴展和豐富你的影音體驗。現在，聽眾不但可欣賞到令人心醉的環迴音效，更可一睹其動態效果。原理上，擴音器頂部的喇叭和其金屬子彈喇叭頭均經過電動設計，因此可真正地自動「移動」，重現環迴音效體驗。活動喇叭組合可製造出射向聽眾的「音效射線」，有效擴闊音階和房內各側的效果。
Class D 數碼放大器接收類比訊號，將其轉換為數碼訊號，然後以數碼方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數碼輸出訊號含有數碼音訊的全部優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 放大器相比，D 級數碼放大器的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的放大器。
杜比虛擬喇叭是一項尖端音效虛擬化技術，以雙喇叭系統即可呈現豐富而令人沉醉的環迴音效。非常先進的空間演算法可保真重現完美的 5.1 聲道環境中的音波特徵。DVD 播放效果在擴展後的雙聲道環境中亦得以提升。若再結合 Dolby Pro Logic II 處理技術，任何高品質立體聲來源都可以栩栩如生的多聲道環迴音效傳送。無需購買額外的喇叭、電線或喇叭座，亦可欣賞響遍全房的音效。
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