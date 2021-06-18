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極致與精確細節造型
選用我們最精密與多功能性的修毛器，打造完美個人造型。14 款高級工具讓您從頭到腳塑造專屬造型，配備 DualCut 刀片以及防滑橡膠手柄，更易操控，讓您享受最精準的修剪效果。查看各種好處
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這款多合一修毛器配備先進的 DualCut 技術，可令準確度提升至最高，其雙倍數量刀片的設計亦銳利如新。
Philips Multigroom 7000 多合一毛髮修毛器配備 14 個配件，讓您享受全面的儀容護理。
無需梳子，亦可使用金屬修鬚刀頭和 DualCut 雙重切剃技術修飾您鬍鬚、脖子和髮線的線條，或修剪您身體的毛髮。
使用我們的體毛修剪梳舒適剃除頸部以下毛髮。我們獨特的皮膚保護器系統甚至可以保護您最敏感的身體部位，讓您舒適剃除短至 0.5 毫米的毛髮。
在剃鬚後使用精確剃鬚刀頭修飾面頰、下巴和頸部鬍鬚，讓線條更完美。
精密的鋼製刀片具備窄身設計，可易於修剪髮邊和細微位置。
多合一修毛器可快速剃除多餘耳鼻毛，可避免割傷和界傷。
使用八個堅固的修剪配件快速修剪臉部毛髮和頭髮。2 個分別 1 毫米及 2 毫米的造型梳、可調校的鬍鬚修剪梳、3 個分別 9 毫米、12 毫米和 16 毫米的髮梳，以及 2 個分別 3 毫米和 5 毫米的身體毛髮梳。
這款 Philips 修毛器只需充電 1 小時，即可帶給您長達 120 分鐘無線使用時間。快速充電 5 分鐘亦足以完整修剪一次。
修毛器配備人體工學橡膠手柄，易於手握和操控，讓修剪更輕鬆。
這款修鬚刀頭備有防水設計，因此您可以在淋浴時舒適使用，亦可在水喉下清潔。
讓您的浴室和健身袋保持整齊，並將所有配件放在同一位置，而小型收藏袋讓您輕鬆儲存配件和外出攜帶。
我們的所有儀容護理產品皆持久耐用，提供 2 年全球保養，並且世界各種電壓皆通用，永遠無需上油。
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