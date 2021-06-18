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  • 極致與精確細節造型 極致與精確細節造型 極致與精確細節造型

    Multigroom series 7000 14 合 1，適用於臉部、頭髮和身體

    MG7720/15

    極致與精確細節造型

    選用我們最精密與多功能性的修毛器，打造完美個人造型。14 款高級工具讓您從頭到腳塑造專屬造型，配備 DualCut 刀片以及防滑橡膠手柄，更易操控，讓您享受最精準的修剪效果。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$628.00

    Multigroom series 7000 14 合 1，適用於臉部、頭髮和身體

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    極致與精確細節造型

    14 合 1 造型套裝，打造更準確俐落的修鬚造型

    • 14 款修鬚造型配件
    • DualCut 雙層切剃技技術
    • 長達 120 分鐘使用時間
    • 可沐浴時使用
    具備 2 倍數量刀片，帶來極致精準度

    具備 2 倍數量刀片，帶來極致精準度

    這款多合一修毛器配備先進的 DualCut 技術，可令準確度提升至最高，其雙倍數量刀片的設計亦銳利如新。

    透過 14 款修鬚造型配件為臉部造型，以及修剪頭髮和身體毛髮

    透過 14 款修鬚造型配件為臉部造型，以及修剪頭髮和身體毛髮

    Philips Multigroom 7000 多合一毛髮修毛器配備 14 個配件，讓您享受全面的儀容護理。

    金屬修鬚刀頭可精準修剪鬍鬚、頭髮和身體毛髮

    金屬修鬚刀頭可精準修剪鬍鬚、頭髮和身體毛髮

    無需梳子，亦可使用金屬修鬚刀頭和 DualCut 雙重切剃技術修飾您鬍鬚、脖子和髮線的線條，或修剪您身體的毛髮。

    可舒適剃除體毛的體毛修剪梳

    可舒適剃除體毛的體毛修剪梳

    使用我們的體毛修剪梳舒適剃除頸部以下毛髮。我們獨特的皮膚保護器系統甚至可以保護您最敏感的身體部位，讓您舒適剃除短至 0.5 毫米的毛髮。

    精確剃鬚刀頭是修剪面頰、下巴和頸部鬍鬚線條的完美工具

    精確剃鬚刀頭是修剪面頰、下巴和頸部鬍鬚線條的完美工具

    在剃鬚後使用精確剃鬚刀頭修飾面頰、下巴和頸部鬍鬚，讓線條更完美。

    精細金屬修鬚刀頭讓您鬍鬚的線條更精細

    精細金屬修鬚刀頭讓您鬍鬚的線條更精細

    精密的鋼製刀片具備窄身設計，可易於修剪髮邊和細微位置。

    讓耳鼻毛乾淨整潔

    讓耳鼻毛乾淨整潔

    多合一修毛器可快速剃除多餘耳鼻毛，可避免割傷和界傷。

    按需要修剪合適長度

    按需要修剪合適長度

    使用八個堅固的修剪配件快速修剪臉部毛髮和頭髮。2 個分別 1 毫米及 2 毫米的造型梳、可調校的鬍鬚修剪梳、3 個分別 9 毫米、12 毫米和 16 毫米的髮梳，以及 2 個分別 3 毫米和 5 毫米的身體毛髮梳。

    120 分鐘使用時間

    120 分鐘使用時間

    這款 Philips 修毛器只需充電 1 小時，即可帶給您長達 120 分鐘無線使用時間。快速充電 5 分鐘亦足以完整修剪一次。

    輕鬆拿握

    輕鬆拿握

    修毛器配備人體工學橡膠手柄，易於手握和操控，讓修剪更輕鬆。 

    可淋浴時使用，亦讓您方便清潔

    可淋浴時使用，亦讓您方便清潔

    這款修鬚刀頭備有防水設計，因此您可以在淋浴時舒適使用，亦可在水喉下清潔。

    儲存並保持整齊

    儲存並保持整齊

    讓您的浴室和健身袋保持整齊，並將所有配件放在同一位置，而小型收藏袋讓您輕鬆儲存配件和外出攜帶。

    提供購買保養服務

    提供購買保養服務

    我們的所有儀容護理產品皆持久耐用，提供 2 年全球保養，並且世界各種電壓皆通用，永遠無需上油。

    技術規格

    • 塑造心儀外表

      造型工具
      • 金屬修鬚刀頭
      • 精細修鬚器
      • 精確剃鬚刀頭
      • 耳鼻毛修剪器
      • 體毛修剪器
      • 身體皮膚保護器附件
      • 3-7 毫米可調校修鬚梳
      • 2 款修鬚梳
      • 3 款修髮梳
      • 2 款體毛修剪梳
      配件數目
      14 款修鬚造型配件
      身體造型護理/剪髮/面部護理
      • 長鬍子
      • 短鬍子
      • 鬚根造型
      • 鮮明線條
      • 細緻造型
      • 羊咩鬚

    • 配件

      保養
      清潔小刷子
      收納袋
      收藏袋

    • 電源

      自動電壓
      100-240 V
      電池類型
      鋰離子電池
      充電
      • 1 小時完成充電
      • 5 分鐘快速充電
      操作時間
      120 分鐘

    • 設計

      手柄
      防滑橡膠手柄

    • 服務

      兩年保養

    • 切剃系統

      DualCut 技術
      以兩個方向修剪
      自動磨利刀片

    • 方便易用

      無需維修
      無需上潤滑油
      顯示
      • 充電顯示
      • 電量不足指示燈
      乾濕兩用
      可淋浴時使用，且易於清洗

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