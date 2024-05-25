搜尋字眼

ZH
EN
  • 烹調美味菜式時輕鬆觀察 烹調美味菜式時輕鬆觀察 烹調美味菜式時輕鬆觀察
  • Play Pause

    2000 系列 健康空氣炸鍋 2000 系列 6.2 公升（銀色）

    NA231/09

    烹調美味菜式時輕鬆觀察

    皮脆肉嫩。獨特的 RapidAir 高速空氣循環技術助您節省時間及能源的同時，不影響菜式的美味口感。透過烹調視窗觀察您最愛的食材在 15 分鐘內烹調成美味菜式。

    查看各種好處

    2000 系列 健康空氣炸鍋 2000 系列 6.2 公升（銀色）

    類似產品

    See all 免油健炸鍋

    烹調美味菜式時輕鬆觀察

    • 方便使用
    • 省時省電
    • 減少油脂
    • 烹調視窗
    享受健康佳餚，減少脂肪含量高達 90%*

    享受健康佳餚，減少脂肪含量高達 90%*

    使用熱風烹飪可減少高達 90% 的脂肪含量，且不會影響口味。

    13 種烹調方式，一按即可享受美味

    13 種烹調方式，一按即可享受美味

    氣炸、烘培、燒烤、烘烤等。手動設定時間和溫度，或使用預設功能，輕鬆解鎖 13 種不同的烹調方式，包括翻熱、解凍和保溫。

    煮食時可透過烹調視窗觀察食材

    煮食時可透過烹調視窗觀察食材

    無需再猜測。在烹調過程中觀察食材的熟度！

    觸控螢幕讓您輕鬆掌控一切

    觸控螢幕讓您輕鬆掌控一切

    簡單易用的觸控螢幕備有 9 種預設功能可供選擇：冷凍薯條、新鮮薯條、雞腿、肉類、魚類、早餐、蔬菜、蛋糕和保溫。

    HomeID 應用程式內提供適合以健康空氣炸鍋炮製的美味食譜

    HomeID 應用程式內提供適合以健康空氣炸鍋炮製的美味食譜

    探索數千個免費食譜及健康空氣炸鍋的特定設定。93% 的用戶表示 HomeID 應用程式讓烹調變得更輕鬆。**

    清潔簡單容易

    清潔簡單容易

    不黏 StarPlate 可放入洗碗碟機中清潔，節省時間。

    6.2 公升的炸鍋，其大小適合任何廚房使用

    6.2 公升的炸鍋，其大小適合任何廚房使用

    設計輕巧，適合大小型廚房。在 6.2 公升的炸鍋內可放置最多 800 克薯條、8 隻雞腿或 800 克蔬菜。

    省時省電

    省時省電

    與焗爐相比，使用 Philips 健康空氣炸鍋煮食速度快 50%，並最多可節省 70% 的電力。***

    RapidAir 高速空氣循環技術，更香脆可口

    RapidAir 高速空氣循環技術，更香脆可口

    只需少量油或無需用油就能做出外脆內軟的效果。RapidAir 高速空氣循環技術搭配獨有的海星設計帶來完美氣流，讓您每次都能快速烹調美食。

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 兼容產品

      兼容
      HD9945, HD9946, HD9905, HD9921

    • 技術規格

      電壓
      220 - 240  V
      電源
      1700  W
      電線長度
      0.8  m
      頻率
      50 - 60  Hz
      即時開啟/無需預熱
      介面
      數碼
      預設按鈕

    • 重量與尺寸

      產品重量
      5.35  kg
      產品尺寸（長x寬x高）
      404 x 309 x 308 毫米

    • 一般規格

      防滑膠腳
      電線儲藏格
      自動斷電功能
      隔熱握把
      適用於洗碗碟機
      溫度控制
      60 - 200 ℃
      隔熱外殼
      產品功能
      視窗
      整合式開/關掣
      技術
      RapidAir 高速空氣循環技術
      開/關掣
      時間控制
      最長 60 分鐘
      不黏底塗層
      保溫功能
      數碼觸控螢幕介面
      預設烹調功能
      烹調方式
      • 煎炸
      • 燒烤
      • 烘培
      • 一窩煮
      • 翻炒
      • 嫩煎
      • 冷凍烹調
      • 翻熱
      • 解凍
      • 脫水
      • 烘烤
      • 保溫
      不含雙酚 A 內鍋塗層

    • 設計和外表

      顏色
      黑色、銀色

    • 服務

      2 年保養

    • 持續性

      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。
    Clippin

    尋找備用零件或配件

    前往零件及配件

    配件

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • *與傳統電炸鍋烹調的自製炸薯條比較。
    • **調查 NutriU 用戶，6000 名受訪者，2021 年。
    • ***平均百分比是根據使用 Philips 健康空氣炸鍋進行的內部實驗室測量；烹調一件雞胸肉（健康空氣炸鍋設定為 160 攝氏度，無預熱）或三文魚柳（健康空氣炸鍋設定為 200 攝氏度，無預熱），與 A 級焗爐對比。

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。