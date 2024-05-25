使用熱風烹飪可減少高達 90% 的脂肪含量，且不會影響口味。
氣炸、烘培、燒烤、烘烤等。手動設定時間和溫度，或使用預設功能，輕鬆解鎖 13 種不同的烹調方式，包括翻熱、解凍和保溫。
無需再猜測。在烹調過程中觀察食材的熟度！
簡單易用的觸控螢幕備有 9 種預設功能可供選擇：冷凍薯條、新鮮薯條、雞腿、肉類、魚類、早餐、蔬菜、蛋糕和保溫。
探索數千個免費食譜及健康空氣炸鍋的特定設定。93% 的用戶表示 HomeID 應用程式讓烹調變得更輕鬆。**
不黏 StarPlate 可放入洗碗碟機中清潔，節省時間。
設計輕巧，適合大小型廚房。在 6.2 公升的炸鍋內可放置最多 800 克薯條、8 隻雞腿或 800 克蔬菜。
與焗爐相比，使用 Philips 健康空氣炸鍋煮食速度快 50%，並最多可節省 70% 的電力。***
只需少量油或無需用油就能做出外脆內軟的效果。RapidAir 高速空氣循環技術搭配獨有的海星設計帶來完美氣流，讓您每次都能快速烹調美食。
原產地
兼容產品
技術規格
重量與尺寸
一般規格
設計和外表
服務
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