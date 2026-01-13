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    4000 系列 雙層雙籃健康空氣炸鍋

    NA462/70

    雙份餐點，節省 45% 空間

    我們的雙層炸籃健康空氣炸鍋可同時烹調兩份完整餐點，並為您節省空間。更出色的是，憑藉垂直 RapidAir 高速空氣循環技術，每次都能烹調出外酥內嫩的完美口感。

    查看各種好處

    4000 系列 雙層雙籃健康空氣炸鍋

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    雙份餐點，節省 45% 空間

    兩道菜式同步完美烹調

    • 節省 45% 空間
    • 雙層炸籃，餐點加倍
    • 採用 RapidAir 高速空氣循環技術，烹調香脆均勻
    • 同步完成兩道菜式
    疊層設計僅佔一半檯面空間

    疊層設計僅佔一半檯面空間

    我們精巧的雙層炸籃健康空氣炸鍋，讓您輕鬆烹調美味餐點，同時節省 45% 檯面空間。*

    雙層炸籃，雙倍容量

    雙層炸籃，雙倍容量

    10 公升超大容量雙層健康空氣炸鍋，配備兩個 5 公升炸籃。這款家庭式健康空氣炸鍋可輕鬆處理多達 1.4 公斤薯條、2 公斤蔬菜或 24 隻雞脾。每個 5 公升炸籃更能輕鬆容納 1.2 公斤全雞。

    香脆均勻烹調效果，脂肪含量減少高達 90%**

    香脆均勻烹調效果，脂肪含量減少高達 90%**

    憑藉垂直 RapidAir 高速空氣循環技術，成就外酥內嫩的完美滋味。頂部熱空氣全面環繞食物流動，確保每次烹調均勻受熱。

    掌握菜餚同步完成時機

    掌握菜餚同步完成時機

    自動同步雙炸籃烹調時間，所有菜餚同步上桌。

    HomeID 應用程式內提供適合以健康空氣炸鍋炮製的美味食譜

    HomeID 應用程式內提供適合以健康空氣炸鍋炮製的美味食譜

    透過 HomeID 應用程式探索專為雙炸籃健康空氣炸鍋設計的個人化食譜。享用逐步指引，並以量身定制的健康空氣炸鍋設定探索上百款美味餐點。

    陶瓷塗層

    陶瓷塗層

    我們的新一代塗層不含全氟/多氟烷基物質 (PFAS)：具備防黏、耐用、抗刮及易潔特性。

    即時觀看食物烹調過程

    即時觀看食物烹調過程

    透過清晰視窗觀察烹調過程，無需拉出炸籃即可掌握食物狀態，全程見證完美烹調成果。

    翻動提示功能助您提升烹調效果

    翻動提示功能助您提升烹調效果

    便利的「翻動提示」功能會適時提醒您搖動食材，確保受熱均勻，烹調更完美。

    以 13 種烹調模式及 6 種預設程式，盡享烹調樂趣

    以 13 種烹調模式及 6 種預設程式，盡享烹調樂趣

    可自行設定時間與溫度，啟動 13 種烹調模式：包括烘焙、燒烤、烘烤等；或直接選用 6 種便捷食材預設程式，簡化烹調流程。

    輕鬆複製雙炸籃烹調設定。

    輕鬆複製雙炸籃烹調設定。

    只要按一下按鈕，即可為兩個炸籃快速設定相同的烹調時間和溫度。

    省時省電

    省時省電

    與焗爐相比，使用 Philips 雙炸籃健康空氣炸鍋煮食速度快 40%，並最多可節省 65% 的電力。***

    快速清洗

    快速清洗

    縮短清潔時間，延長享受美食時光。Philips 健康空氣炸鍋採用不黏底外層，配備可拆卸零件，適用於洗碗碟機。

    技術規格

    • 一般規格

      配件可於洗碗碟機清洗

    • 原產地

      生產地
      中國

    • 技術規格

      電源
      2750W
      電壓
      220-240V
      頻率
      50Hz

    • 一般規格

      主要物料
      塑膠
      次要物料
      金屬
      顏色
      機身：碳灰色（頂部） + 黑色（底部）
      次要顏色
      把手：銅色
      容量
      10 公升
      防滑膠腳
      透明上蓋
      介面
      數碼
      電線長度
      1.0 米
      翻熱功能
      程式
      6
      烹調方式
      炸、烤、燒烤、焗、一鍋煮、炒、嫩煎、急凍食物烹調、翻熱、解凍、風乾、多士、燜
      炸籃數量
      2
      可拆式炸籃
      時間範圍
      0–1 小時
      溫度範圍
      40–200°C
      計時器
      遙控器
      技術
      RapidAir 高速空氣循環
      整合式開/關掣
      自動斷電功能
      可調節式恆溫器
      開關顯示燈
      隔熱握把
      適用於洗碗碟機
      溫度指示器
      最高溫度 (°C)
      200
      陶瓷塗層
      保用
      2 年

    • 重量與尺寸

      產品長度
      46.9 厘米
      產品寬度
      23.3 厘米
      產品高度
      39.9 厘米
      產品重量
      8.98 公斤
      產品尺寸
      46.9 厘米（長）x 23.3 厘米（寬）x 39.9 厘米（高）
      包裝長度
      52.0 厘米
      包裝寬度
      27.5 厘米
      包裝高度
      43.5 厘米
      包裝重量
      11.23 公斤
      包裝尺寸
      52 厘米（長）x 27.5 厘米（寬）x 43.5 厘米（高）

    • 耐用性

      護套
      可持續包裝
      自設
      100% 可回收

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