我們精巧的雙層炸籃健康空氣炸鍋，讓您輕鬆烹調美味餐點，同時節省 45% 檯面空間。*
10 公升超大容量雙層健康空氣炸鍋，配備兩個 5 公升炸籃。這款家庭式健康空氣炸鍋可輕鬆處理多達 1.4 公斤薯條、2 公斤蔬菜或 24 隻雞脾。每個 5 公升炸籃更能輕鬆容納 1.2 公斤全雞。
憑藉垂直 RapidAir 高速空氣循環技術，成就外酥內嫩的完美滋味。頂部熱空氣全面環繞食物流動，確保每次烹調均勻受熱。
自動同步雙炸籃烹調時間，所有菜餚同步上桌。
透過 HomeID 應用程式探索專為雙炸籃健康空氣炸鍋設計的個人化食譜。享用逐步指引，並以量身定制的健康空氣炸鍋設定探索上百款美味餐點。
我們的新一代塗層不含全氟/多氟烷基物質 (PFAS)：具備防黏、耐用、抗刮及易潔特性。
透過清晰視窗觀察烹調過程，無需拉出炸籃即可掌握食物狀態，全程見證完美烹調成果。
便利的「翻動提示」功能會適時提醒您搖動食材，確保受熱均勻，烹調更完美。
可自行設定時間與溫度，啟動 13 種烹調模式：包括烘焙、燒烤、烘烤等；或直接選用 6 種便捷食材預設程式，簡化烹調流程。
只要按一下按鈕，即可為兩個炸籃快速設定相同的烹調時間和溫度。
與焗爐相比，使用 Philips 雙炸籃健康空氣炸鍋煮食速度快 40%，並最多可節省 65% 的電力。***
縮短清潔時間，延長享受美食時光。Philips 健康空氣炸鍋採用不黏底外層，配備可拆卸零件，適用於洗碗碟機。
一般規格
原產地
技術規格
一般規格
重量與尺寸
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