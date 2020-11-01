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極致舒適，無拉扯感
Philips 鼻毛修剪器 5000 系列可輕鬆修剪鼻毛、耳毛、眉毛和其他雜毛。全新的 PrecisionTrim 精準修剪技術和 Protective Guard 防護系統經過精心設計，可確保輕鬆有效修剪雜毛，而且不會產生拉扯感。查看各種好處
此產品已不再銷售。
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輕鬆剃除多餘的鼻毛和耳毛。使用前，請確保鼻孔清潔，小心地將修剪器伸入鼻腔，不要超過 0.5 厘米，然後緩緩旋轉。修剪耳毛時，請確保耳朵沒有耳垢。修剪眉毛時，將其中一個修剪梳（3 毫米和 5 毫米）扣於刀頭上，在貼近皮膚的位置上，逆向地均勻修剪眉毛至您想要的長度。精準修剪時，可選擇性地使用隨附的精準修剪梳。使用精準造型刀頭時，可調整修剪角度，為您的鬍鬚或羊咩鬚造型修飾邊緣。
耳、鼻、眉毛修毛器的設計以安全舒適為先，其 Protective Guard 防護系統覆蓋刀片，以確保刀片不會直接接觸皮膚。修毛器亦可將毛髮的拉扯感減至最低。
我們創新的雙面精密修毛器可快速輕鬆地以任何角度和方向修剪。
全面的精密修毛器，其配件可助您為鬚根、鬢角和頸部的造型。
使用男士鼻毛修毛器時，帶有紋理的手柄讓您易於手握和掌控，而其開/關按鈕的位置亦易於操作。
最佳的鼻毛和耳毛修毛器應可配合您的日常生活。只需在使用後簡單沖洗修毛器，即可讓它保持最佳狀態。
耳毛及鼻毛修毛器隨附 AA 電池，可拆盒直接使用。
我們所有的鼻毛修剪產品**均持久耐用。產品擁有 2 年標準全球保養，並可選擇延長至長達 5 年保養*，無需添加潤滑油。
這包括便攜收藏袋，即使在家、健身室或外出時，亦可讓所有配件整齊擺放。
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