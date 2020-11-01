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  • 極致舒適，無拉扯感 極致舒適，無拉扯感 極致舒適，無拉扯感

    Nose trimmer series 5000 鼻毛、耳毛、眉毛和精準修剪器

    NT5650/16

    極致舒適，無拉扯感

    Philips 鼻毛修剪器 5000 系列可輕鬆修剪鼻毛、耳毛、眉毛和其他雜毛。全新的 PrecisionTrim 精準修剪技術和 Protective Guard 防護系統經過精心設計，可確保輕鬆有效修剪雜毛，而且不會產生拉扯感。

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    建議零售價: HK$258.00

    Nose trimmer series 5000 鼻毛、耳毛、眉毛和精準修剪器

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    修剪鼻毛、耳毛、眉毛和其他雜毛，舒適無比

    • 隨附 5 款即用修剪梳（2-3-5-7 毫米）
    • 2D 貼面電鬚刨
    • 61 分鐘無線使用時間 / 1 小時充電
    • 背面延伸配件
    • 長達 5 年保養
    修剪鼻毛、耳毛、眉毛和其他雜毛，舒適無比

    修剪鼻毛、耳毛、眉毛和其他雜毛，舒適無比

    輕鬆剃除多餘的鼻毛和耳毛。使用前，請確保鼻孔清潔，小心地將修剪器伸入鼻腔，不要超過 0.5 厘米，然後緩緩旋轉。修剪耳毛時，請確保耳朵沒有耳垢。修剪眉毛時，將其中一個修剪梳（3 毫米和 5 毫米）扣於刀頭上，在貼近皮膚的位置上，逆向地均勻修剪眉毛至您想要的長度。精準修剪時，可選擇性地使用隨附的精準修剪梳。使用精準造型刀頭時，可調整修剪角度，為您的鬍鬚或羊咩鬚造型修飾邊緣。

    有效輕鬆修剪，不用擔心刮傷和割傷

    有效輕鬆修剪，不用擔心刮傷和割傷

    耳、鼻、眉毛修毛器的設計以安全舒適為先，其 Protective Guard 防護系統覆蓋刀片，以確保刀片不會直接接觸皮膚。修毛器亦可將毛髮的拉扯感減至最低。

    任何角度都可輕鬆修剪

    任何角度都可輕鬆修剪

    我們創新的雙面精密修毛器可快速輕鬆地以任何角度和方向修剪。

    修剪耳、鼻和眉毛，在您掌握之中

    修剪耳、鼻和眉毛，在您掌握之中

    全面的精密修毛器，其配件可助您為鬚根、鬢角和頸部的造型。

    即使修毛器弄濕，其紋理手柄亦可讓您緊握

    即使修毛器弄濕，其紋理手柄亦可讓您緊握

    使用男士鼻毛修毛器時，帶有紋理的手柄讓您易於手握和掌控，而其開/關按鈕的位置亦易於操作。

    可全面水洗，容易清潔

    可全面水洗，容易清潔

    最佳的鼻毛和耳毛修毛器應可配合您的日常生活。只需在使用後簡單沖洗修毛器，即可讓它保持最佳狀態。

    隨時候命

    隨時候命

    耳毛及鼻毛修毛器隨附 AA 電池，可拆盒直接使用。

    鼻毛修剪器專為持久耐用而設計，無需添加潤滑油

    鼻毛修剪器專為持久耐用而設計，無需添加潤滑油

    我們所有的鼻毛修剪產品**均持久耐用。產品擁有 2 年標準全球保養，並可選擇延長至長達 5 年保養*，無需添加潤滑油。

    快速存放

    快速存放

    這包括便攜收藏袋，即使在家、健身室或外出時，亦可讓所有配件整齊擺放。

    技術規格

    • 塑造心儀外表

      臉部造型
      細緻造型

    • 配件

      梳子
      • 眉毛梳
      • 3 毫米精準修剪梳
      • 5 毫米精準修剪梳
      收納袋
      旅行收納袋
      附件
      精細修鬚器

    • 電源

      電池類型
      AA

    • 設計

      手柄
      人體工學設計手柄，操作舒適
      顏色

    • 服務

      長達 5 年保養

    • 切剃系統

      高效能刀片
      柔和修剪
      切割裝置
      不銹鋼刀片

    • 方便易用

      清潔
      可水洗機身
      乾濕兩用
      可沐浴時使用
      無需上潤滑油

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    • 此保養提供長達 5 年的保養時間，包括 2 年標準全球保養及在購買後 90 日內註冊裝置可獲得的額外 3 年保養。
    • 僅適用於 5000、7000 及 9000 系列型號。適用於全球市場，不包括美國、加拿大及中國。

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