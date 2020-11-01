修剪鼻毛、耳毛、眉毛和其他雜毛，舒適無比

輕鬆剃除多餘的鼻毛和耳毛。使用前，請確保鼻孔清潔，小心地將修剪器伸入鼻腔，不要超過 0.5 厘米，然後緩緩旋轉。修剪耳毛時，請確保耳朵沒有耳垢。修剪眉毛時，將其中一個修剪梳（3 毫米和 5 毫米）扣於刀頭上，在貼近皮膚的位置上，逆向地均勻修剪眉毛至您想要的長度。精準修剪時，可選擇性地使用隨附的精準修剪梳。使用精準造型刀頭時，可調整修剪角度，為您的鬍鬚或羊咩鬚造型修飾邊緣。