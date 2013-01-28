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迷你原始收音機

ORD2105B/12
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    迷你原始收音機

    ORD2105B/12

    使用 Original Radio mini，引領風騷

    Philips 迷你原始收音機，讓您盡享音樂及迷人的復古設計。播放您的 iPod/iPhone，同時為您的 Apple 裝置充電及與收音機的時鐘同步。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,199.00

    迷你原始收音機

    使用 Original Radio mini，引領風騷

    Philips 迷你原始收音機，讓您盡享音樂及迷人的復古設計。播放您的 iPod/iPhone，同時為您的 Apple 裝置充電及與收音機的時鐘同步。 查看各種好處

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      使用 Original Radio mini，引領風騷

      • 具備 Lightning 連接器
      • iPod/iPhone 適用
      • FM、雙重響鬧
      • 4 瓦
      透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

      透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

      通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。

      低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

      低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

      低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

      只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。

      雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

      雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

      Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

      溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗

      溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗

      在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

      定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡

      定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡

      定時關機功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 2 小時），選定 CD 或廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的 CD 或電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。

      經典 Philetta 設計的現代新詮釋

      經典 Philetta 設計的現代新詮釋

      靈感取自於 1955 年 Original 收音機 - 此款原創收音機延續了 Philips 1955 年推出的收音機（又稱為 Philetta「254」）的經典元素。當時這款精巧的收音機以其簡單的設計、大音量和純淨清晰的信號接收品質風靡各界。Philips 自 1927 年即開始設計製造收音機，幾十年來已推出多款創新收音機，儼然成為收音機的標的及收藏家的目標。

      FM 數碼調諧

      FM 數碼調諧

      技術規格

      • 聲音

        音效系統
        單聲道
        音量控制
        旋轉式（數碼）

      • 喇叭

        內置喇叭
        1

      • 連接

        音訊輸入（3.5 毫米）

      • 選台器/接收/傳送

        自動數碼選台
        頻率範圍
        （FM）87.5-108  MHz
        調諧器波段
        FM

      • 舒適

        顯示類型
        LCD 白色
        顯示亮度
        高/中/低

      • 電源

        電源類型
        AC 輸入端子

      • 配件

        附配件
        • 用戶手冊
        • 保用證

      • 尺寸

        產品尺寸（寬x深x高）
        245 x 133 x 122  毫米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        336 x 158 x 183 毫米

      • 播放聲音

        播放模式
        • 為 iPod 充電
        • 為 iPhone 充電

      • 兼容 iPod

        透過 Lightning 連接器
        • iPod nano 第七代
        • iPod touch 第五代

      • iPhone 兼容性

        透過 Lightning 連接器
        • iPhone 5
        • iPhone 6
        • iPhone 6 plus
        • iPhone 6S
        • iPhone 6S Plus
        • iPhone SE

      • 提示

        響鬧源
        • 機座
        • FM 收音機
        • 蜂鳴器
        鬧鐘編號
        2
        定時關機
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 分鐘
        小睡功能（重複響鬧）
        是，9 分鐘

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 用戶手冊
      • 快速入門指南

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