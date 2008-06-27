格內其他項目
- 轉接器
- AV 線
- 汽車工具套
- 遙控器
隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影
透過飛利浦 PET716 的 7 吋 TFT LCD 熒幕，你即使出門在外亦可在休息時放鬆地觀賞電影。外出旅途中享受 DVD、DivX®、MPEG4 電影、MP3-CD 和 CD。隨時隨地透過 USB 插槽欣賞你的 JPEG 照片。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影
透過飛利浦 PET716 的 7 吋 TFT LCD 熒幕，你即使出門在外亦可在休息時放鬆地觀賞電影。外出旅途中享受 DVD、DivX®、MPEG4 電影、MP3-CD 和 CD。隨時隨地透過 USB 插槽欣賞你的 JPEG 照片。
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透過飛利浦 PET716 的 7 吋 TFT LCD 熒幕，你即使出門在外亦可在休息時放鬆地觀賞電影。外出旅途中享受 DVD、DivX®、MPEG4 電影、MP3-CD 和 CD。隨時隨地透過 USB 插槽欣賞你的 JPEG 照片。
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隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影
透過飛利浦 PET716 的 7 吋 TFT LCD 熒幕，你即使出門在外亦可在休息時放鬆地觀賞電影。外出旅途中享受 DVD、DivX®、MPEG4 電影、MP3-CD 和 CD。隨時隨地透過 USB 插槽欣賞你的 JPEG 照片。
支援 DivX®，讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之壓縮技術，可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 錄影機以及家庭影院系統播放。
多格式播放功能讓你出門在外亦可觀賞相片，並可播放大部份光碟格式，體驗最佳的光碟兼容性和觀賞樂趣。
N/A
立體聲喇叭提供高級音質，令您自由收聽音樂之聲。透過內置立體聲喇叭，您可隨時隨地享受音樂，只需插上耳筒，便可方便地享受音樂播放。
此 Philips 播放機隨附輕巧的內置充電電池，持久耐用。單次充電便可連續 3 小時無間斷播放電影、相片和音樂。只需插上電源線即可為播放機充電 - 它就是如此簡單。
只需將你的便攜式裝置插入飛利浦便攜式 DVD 機上的 USB 接頭，便可直接透過 USB 播放或選擇數碼音樂或相片。現在，你可與親朋好友分享真摯時刻。
除了隨附的在車內使用的汽車轉接器外，只需將便攜式播放機連接到電視機，您便可以使用該播放機在家中欣賞您的 DVD。請安心坐下，透過隨附的遙控控制各種播放功能，欣賞您最愛的 DVD，放鬆心情。
MP3 是一項嶄新的壓縮技術，可將數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但完全不會降低音質。一張 CD 便可儲存長達 10 小時的音樂。
這款簡易的便攜式播放機經過精心設計，操作簡單，尤其適合旅行途中使用。只需載入光碟到播放機中，即可欣賞您最喜愛的 DVD。幾個單鍵按鈕方便操控，與最流行的 DVD/VCD/CD 光碟完全兼容，您隨時隨地均可期待享受娛樂。
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