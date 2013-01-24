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便攜式 DVD 機

PET988/12
  • 享受最愛電影和相片 享受最愛電影和相片 享受最愛電影和相片
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    DVD playback

    便攜式 DVD 機

    PET988/12

    享受最愛電影和相片

    在 Philips 便攜式 DVD 機上播放您的最愛電影、相片幻燈片和音樂！配備用於 9 吋彩色 LCD 顯示的互換式框架，與您的家居設計相得益彰，可讓您盡情享受來自多種訊源的精彩內容。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    便攜式 DVD 機

    享受最愛電影和相片

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      觀賞 DVD、DVD+/-R 與 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影

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      支援 DivX®，讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之壓縮技術，可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 錄影機以及家庭影院系統播放。

      內置立體聲喇叭，實現一流音質

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      立體聲喇叭提供高級音質，令您自由收聽音樂之聲。透過內置立體聲喇叭，您可隨時隨地享受音樂，只需插上耳筒，便可方便地享受音樂播放。

      顯示相片和相片幻燈片

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      只要在播放機中插入光碟或記憶卡，數碼相片就可直接在裝置中播放。

      直接欣賞記憶卡、USB、DVD 及 CD 內的相片

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      將最愛的相片儲存在 CD 或 DVD 光碟、記憶卡或 USB 儲存裝置上，並透過 Philips 播放機以幻燈片形式進行展示。透過其全面的檔案傳送能力，您可以輕鬆享受展示數碼相片帶來的方便與樂趣。只需將光碟、記憶卡或 USB 儲存裝置插入播放機，數碼相片將在裝置上自動播放。如此一來，您可隨時與親朋好友分享真摯時刻！

      額外畫格適合您的家居設計

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      安裝在便攜式 DVD 機上的額外畫格襯托出您的個人品味，並令家居或辦公室裝飾更添色彩。

      方便的遙控器，使用更加方便

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      方便的遙控器讓您在彈指之間實現自由控制，您只需安坐下來及放鬆自己。

      電視的 AV 輸出連接器

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      AV 輸出連接器可將此播放機轉換至正常家庭使用。方便地輕鬆地將其連接至您的電視機，在舒適的家中欣賞您最愛的 DVD。

      時間和日期顯示

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      播放 MP3-CD、CD 及 CD-RW 音樂

      MP3 是一項嶄新的壓縮技術，可將數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但完全不會降低音質。一張 CD 便可儲存長達 10 小時的音樂。

      觸控按鍵，實現直觀控制

      有了觸控感應按鍵，只需輕觸按鍵便可完成輸入。您不再需要用力按產品上的按鍵了！

      立體聲耳筒插孔可實現更佳個人音樂享受

      搭配此 Philips 裝置，連上個人耳筒，即可隨時享受更個人的聆聽體驗。只需將個人耳筒連接至此裝置，便可享受高音質的最愛音樂且不必擔心干擾他人。

      技術規格

      • 影像/顯示

        屏幕對角尺寸（英制）
        9  吋
        顯示螢幕類型
        LCD TFT
        解像度
        640(w)x220(H)x3(RGB)
        亮度
        150  cd/m²
        LCD 面板類型
        兩極化防反光科技 (Anti-glare polarizer)
        對比率（一般）
        250:1
        有效可視範圍
        202.56（寬）× 105.27（高）
        像素點距
        0.1055（高）× 0.4785（高）
        反應時間（常規）
        30  毫秒

      • 聲音

        輸出功率
        500mW RMS（內置喇叭）
        輸出功率（RMS）
        10mW RMS (耳筒)
        噪音訊號比率
        >80dB（耳筒），>62dB（內置喇叭）

      • 影像播放

        播放媒體
        • DVD
        • Picture CD
        • SVCD
        • VCD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • CD-R/CD-RW
        • DVD+R/+RW
        • CD
        光碟播放模式
        • A-B 重複
        • 角度
        • 光碟功能表
        • 快速反帶
        • 快速前進
        • OSD
        • 重複
        • 隨機播放
        • 慢速倒帶
        • 慢速播放
        • 縮放
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL
        壓縮格式
        • DivX
        • MPEG4

      • 播放聲音

        壓縮格式
        • 杜比數碼解碼器
        • MP3
        MP3 位元速率
        32 - 320 kbps
        播放媒體
        • CD
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • CD-R
        受支援的檔案系統
        • ISO-9660
        • Jolliet

      • 連接

        DC 輸入
        9V
        耳筒插座
        3.5mm 立體聲耳筒
        AV 輸出
        1 個複合影像 (CVBS)
        SD/MMC 卡插槽
        SD 讀卡機
        USB

      • 配件

        AC/DC 轉接器
        DC 輸入 9V，110-240v，50/60Hz
        遙控器
        纖巧遙控器
        連接線
        1 x 影音線
        用戶手冊
        16 種語言

      • 尺寸

        外箱寬度
        405  毫米
        外箱深度
        250  毫米
        外箱高度
        353  毫米
        外箱數量
        3
        紙箱重量
        6.8  千克
        包裝寬度
        340  毫米
        包裝深度
        133  毫米
        包裝高度
        240  毫米
        産品寬度
        270  毫米
        産品深度
        105  毫米
        包裝類型
        D-box
        産品高度
        210  毫米
        産品重量
        2  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器
      • 互換式框架
      • 轉接器
      • AV 線

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