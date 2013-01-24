格內其他項目
- 遙控器
- 互換式框架
- 轉接器
- AV 線
享受最愛電影和相片
在 Philips 便攜式 DVD 機上播放您的最愛電影、相片幻燈片和音樂！配備用於 9 吋彩色 LCD 顯示的互換式框架，與您的家居設計相得益彰，可讓您盡情享受來自多種訊源的精彩內容。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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高解像度彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生，可以與高品質印刷品同等「真實」的豐富細節和生動色彩顯示您珍貴的相片、電影與音樂。
支援 DivX®，讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之壓縮技術，可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 錄影機以及家庭影院系統播放。
立體聲喇叭提供高級音質，令您自由收聽音樂之聲。透過內置立體聲喇叭，您可隨時隨地享受音樂，只需插上耳筒，便可方便地享受音樂播放。
只要在播放機中插入光碟或記憶卡，數碼相片就可直接在裝置中播放。
將最愛的相片儲存在 CD 或 DVD 光碟、記憶卡或 USB 儲存裝置上，並透過 Philips 播放機以幻燈片形式進行展示。透過其全面的檔案傳送能力，您可以輕鬆享受展示數碼相片帶來的方便與樂趣。只需將光碟、記憶卡或 USB 儲存裝置插入播放機，數碼相片將在裝置上自動播放。如此一來，您可隨時與親朋好友分享真摯時刻！
安裝在便攜式 DVD 機上的額外畫格襯托出您的個人品味，並令家居或辦公室裝飾更添色彩。
方便的遙控器讓您在彈指之間實現自由控制，您只需安坐下來及放鬆自己。
AV 輸出連接器可將此播放機轉換至正常家庭使用。方便地輕鬆地將其連接至您的電視機，在舒適的家中欣賞您最愛的 DVD。
MP3 是一項嶄新的壓縮技術，可將數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但完全不會降低音質。一張 CD 便可儲存長達 10 小時的音樂。
有了觸控感應按鍵，只需輕觸按鍵便可完成輸入。您不再需要用力按產品上的按鍵了！
搭配此 Philips 裝置，連上個人耳筒，即可隨時享受更個人的聆聽體驗。只需將個人耳筒連接至此裝置，便可享受高音質的最愛音樂且不必擔心干擾他人。
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