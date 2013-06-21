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  • 自信貼面剃鬚 自信貼面剃鬚 自信貼面剃鬚

    電鬚刨

    PQ208/17

    自信貼面剃鬚

    Philips 電鬚刨結合了貼面剃鬚系統與獨立浮動式刀頭，讓您每天看來自信有魅力

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$178.00

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    無線 2AA 電池電鬚刨

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    無線剃鬚時間多達 60 分鐘

    隨附收藏袋和 2 粒 AA 電池，極其方便

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    技術規格

    • 配件

      保養
      • 清潔小刷子
      • 保護蓋
      2 x AA 電池
      旅行收藏袋

    • 服務

      替換刀頭（中國）
      兩年內以 HQ4+ 更換
      替換刀頭（中國以外國家/地區）
      兩年內以 HQ56 更換

    • 剃鬚效能

      剃鬚系統
      • CloseCut 清潔切剃刀頭
      • 獨立浮動刀頭
      • 自動研磨刀片

    • 方便易用

      剃鬚時間
      60 分鐘

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