電鬚刨
自信貼面剃鬚
Philips 電鬚刨結合了貼面剃鬚系統與獨立浮動式刀頭，讓您每天看來自信有魅力 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$178.00
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緊貼您的面部曲線
Philips 電鬚刨的刀片緊隨著您的皮膚，獨立浮動刀頭，緊貼您的面部曲線，徹底乾淨地剃除鬍鬚。
無線 2AA 電池電鬚刨
無線剃鬚時間多達 60 分鐘
隨附收藏袋和 2 粒 AA 電池，極其方便
隨附收藏袋和 2 粒 AA 電池，極其方便
技術規格
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配件
- 保養
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- 2 x AA 電池
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是
- 旅行收藏袋
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是
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服務
- 替換刀頭（中國）
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兩年內以 HQ4+ 更換
- 替換刀頭（中國以外國家/地區）
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兩年內以 HQ56 更換
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剃鬚效能
- 剃鬚系統
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CloseCut 清潔切剃刀頭
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獨立浮動刀頭
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自動研磨刀片
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方便易用
- 剃鬚時間
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60 分鐘
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