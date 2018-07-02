有效*紓緩痛楚，無需藥物
經臨床實證的技術有效紓緩肌肉及關節疼痛，無需使用藥物。透過局部刺激血液循環和局部增加氧氣供應，令受傷部位得以放鬆 查看各種好處
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建議零售價: HK$468.00
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紓緩痛楚，改善活動能力
InfraCare PR3110 提供有效的集中性部位照射，可局部改善血液循環，紓緩身體痛楚。肌肉經紓緩後會自動放鬆。熱力除了讓肌肉組織更柔韌外，更有助減少僵硬及令關節更靈活。
有助身體自然康復
InfraCare 可讓身體自然康復。PR3110 InfraCare 裝置以集中性部位照射紓緩痛楚，經證明有助改善活動能力。
經臨床證實
備受專業人士信賴和使用的科技。經臨床驗證可以客觀方式改善活動關節*。InfraCare 經證實可為 71% 類風濕性關節炎患者及 72% 腰背痛患者大幅減輕痛楚*。
分類醫療器材
以安全有效的方法治療痛楚。InfraCare 符合 IEC 60601-1 第 3 版對醫療器材的標準。
定位紓緩痛楚
InfraCare 150 瓦紅外線燈的位置可輕鬆進行 0 至 40 度的調校，以舒適有效的方式為小面積部位紓緩痛楚，例如是臀部、手臂和膝蓋。
技術規格
-
局部性範圍照射
- 照射部位
-
直徑達 20
厘米
- PAR38 白熾燈燈管
-
150 瓦
-
技術規格
- 電源
-
150
瓦
- 電線長度
-
250
米
- 電壓
-
220-240
伏
- 頻率
-
50-60
Hz
- 絕緣層
-
級別 II (雙重隔濾)
- 燈泡壽命
-
300 小時
-
重量與尺寸
- 產品重量
-
1
kg
- 產品尺寸
-
21.2 x 16.0 x 21.5
厘米
- 彩盒尺寸
-
16.3 x 22.4 x 22.0
厘米
-
物流數據
- 原產地
-
匈牙利
-
安全
- 通過 IEC 認證
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IEC 60601-1，第 3 版
- 30 分鐘自動斷電安全裝置
-
是
-
方便使用
- 可以調節
-
0-40 度 (向後)
- 1 個手柄
-
是
- 機械時間掣
-
是
-
醫療産品
- 醫療器材指令
-
2007/47/EC，MDD 93/42/EEC
- W. Siems, et al（2010 年）：「照射紅外線 A 後，可改善痛楚、活動能力、退化性關節炎患者的 MDA 血漿水平、腰背痛及類風濕性關節炎」Acta Biochimica Polonica 57(3), 313-319
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