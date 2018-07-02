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  • 有效*紓緩痛楚，無需藥物 有效*紓緩痛楚，無需藥物 有效*紓緩痛楚，無需藥物

    紅外線燈

    PR3110/00

    有效*紓緩痛楚，無需藥物

    經臨床實證的技術有效紓緩肌肉及關節疼痛，無需使用藥物。透過局部刺激血液循環和局部增加氧氣供應，令受傷部位得以放鬆

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    建議零售價: HK$468.00

    紅外線燈

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    有效*紓緩痛楚，無需藥物

    臨床實證技術*

    • 150 瓦
    • 集中性部位照射
    • 可調校角度
    紓緩痛楚，改善活動能力

    紓緩痛楚，改善活動能力

    InfraCare PR3110 提供有效的集中性部位照射，可局部改善血液循環，紓緩身體痛楚。肌肉經紓緩後會自動放鬆。熱力除了讓肌肉組織更柔韌外，更有助減少僵硬及令關節更靈活。

    有助身體自然康復

    有助身體自然康復

    InfraCare 可讓身體自然康復。PR3110 InfraCare 裝置以集中性部位照射紓緩痛楚，經證明有助改善活動能力。

    經臨床證實

    經臨床證實

    備受專業人士信賴和使用的科技。經臨床驗證可以客觀方式改善活動關節*。InfraCare 經證實可為 71% 類風濕性關節炎患者及 72% 腰背痛患者大幅減輕痛楚*。

    分類醫療器材

    分類醫療器材

    以安全有效的方法治療痛楚。InfraCare 符合 IEC 60601-1 第 3 版對醫療器材的標準。

    定位紓緩痛楚

    定位紓緩痛楚

    InfraCare 150 瓦紅外線燈的位置可輕鬆進行 0 至 40 度的調校，以舒適有效的方式為小面積部位紓緩痛楚，例如是臀部、手臂和膝蓋。

    技術規格

    • 局部性範圍照射

      照射部位
      直徑達 20  厘米
      PAR38 白熾燈燈管
      150 瓦

    • 技術規格

      電源
      150  瓦
      電線長度
      250  米
      電壓
      220-240  伏
      頻率
      50-60  Hz
      絕緣層
      級別 II (雙重隔濾)
      燈泡壽命
      300 小時

    • 重量與尺寸

      產品重量
      1  kg
      產品尺寸
      21.2 x 16.0 x 21.5  厘米
      彩盒尺寸
      16.3 x 22.4 x 22.0  厘米

    • 物流數據

      原產地
      匈牙利

    • 安全

      通過 IEC 認證
      IEC 60601-1，第 3 版
      30 分鐘自動斷電安全裝置

    • 方便使用

      可以調節
      0-40 度 (向後)
      1 個手柄
      機械時間掣

    • 醫療産品

      醫療器材指令
      2007/47/EC，MDD 93/42/EEC

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    • W. Siems, et al（2010 年）：「照射紅外線 A 後，可改善痛楚、活動能力、退化性關節炎患者的 MDA 血漿水平、腰背痛及類風濕性關節炎」Acta Biochimica Polonica 57(3), 313-319

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