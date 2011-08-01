Shaver series 3000 乾剃電鬚刨
真正貼面剃鬚
Philips PowerTouch 為您的早晨增添魅力。接通電源後可提供源源不絕的電力。雙層刀片帶給您貼面的剃鬚感受。有了 PowerTouch，您可迅速完成早晨的梳洗。 查看各種好處
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建議零售價: HK$598.00
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充電 8 小時，即可剃鬚長達 45 分鐘
每次充電後，節能又強勁的鋰電池即可讓您享受更長的剃鬚時間。充電 8 小時後，即可剃鬚長達 45 分鐘，約剃鬚 15 次。充電 3 分鐘，即擁有可剃鬚一次的足夠電源。
ComfortCut 刀片可輕柔滑動，剃鬚效果更貼面光滑
ComfortCut 舒適切剃刀片有圓滑刀鋒，可貼著您的肌膚順滑滑動，讓您獲得更貼面、更舒適的剃鬚效果。
動態貼面技術順應面部和頸部曲線作出調節
隨著面部及頸部曲線浮動，提供貼面的剃鬚體驗。
刀頭可直接用水清洗
只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。
技術規格
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配件
- 保養
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電源
- 電池類型
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鋰離子電池
- 自動電壓
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100-240 V
- 備用電量
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< 0.25
瓦
- 最大功率
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5.4
瓦
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設計
- 手柄
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服務
- 替換刀頭
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HQ8 已被 SH50 取代
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每兩年用 HQ8+ 更換
- 保證
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2 年保養
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剃鬚效能
- 剃鬚系統
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雙層刀片
- 浮動修剪
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動態貼面技術
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方便易用
- 顯示
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1 個 LED 指示燈
- 清潔
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- 充電
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可重複充電
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有線及無線操作
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快速充電 3 分鐘可剃鬚 1 次
- 剃鬚時間
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長達 45 分鐘的剃鬚時間，最多可剃鬚 15 次
- 操作
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- 充電時間
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- 顯示器顯示
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