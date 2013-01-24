真正貼面剃鬚
Philips PowerTouch 為您的早晨增添魅力。接通電源後可提供源源不絕的電力。雙層刀片帶給您貼面的剃鬚感受。有了 PowerTouch，您可迅速完成早晨的梳洗。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
真正貼面剃鬚
Philips PowerTouch 為您的早晨增添魅力。接通電源後可提供源源不絕的電力。雙層刀片帶給您貼面的剃鬚感受。有了 PowerTouch，您可迅速完成早晨的梳洗。 查看各種好處
真正貼面剃鬚
Philips PowerTouch 為您的早晨增添魅力。接通電源後可提供源源不絕的電力。雙層刀片帶給您貼面的剃鬚感受。有了 PowerTouch，您可迅速完成早晨的梳洗。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
真正貼面剃鬚
Philips PowerTouch 為您的早晨增添魅力。接通電源後可提供源源不絕的電力。雙層刀片帶給您貼面的剃鬚感受。有了 PowerTouch，您可迅速完成早晨的梳洗。 查看各種好處
剃鬚效能
方便易用
設計
配件
電源
服務