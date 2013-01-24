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Shaver series 3000

乾剃電鬚刨

PT725/16
2 獎項
  • 真正貼面剃鬚 真正貼面剃鬚 真正貼面剃鬚
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    Shaver series 3000 乾剃電鬚刨

    PT725/16
    2 獎項

    真正貼面剃鬚

    Philips PowerTouch 為您的早晨增添魅力。接通電源後可提供源源不絕的電力。雙層刀片帶給您貼面的剃鬚感受。有了 PowerTouch，您可迅速完成早晨的梳洗。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$598.00

    Shaver series 3000 乾剃電鬚刨

    真正貼面剃鬚

    Philips PowerTouch 為您的早晨增添魅力。接通電源後可提供源源不絕的電力。雙層刀片帶給您貼面的剃鬚感受。有了 PowerTouch，您可迅速完成早晨的梳洗。 查看各種好處

    真正貼面剃鬚

    Philips PowerTouch 為您的早晨增添魅力。接通電源後可提供源源不絕的電力。雙層刀片帶給您貼面的剃鬚感受。有了 PowerTouch，您可迅速完成早晨的梳洗。 查看各種好處

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    Shaver series 3000 乾剃電鬚刨

    真正貼面剃鬚

    Philips PowerTouch 為您的早晨增添魅力。接通電源後可提供源源不絕的電力。雙層刀片帶給您貼面的剃鬚感受。有了 PowerTouch，您可迅速完成早晨的梳洗。 查看各種好處

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      真正貼面剃鬚

      配備持久耐用的鋰離子電源

      • 雙層刀片
      • 活動刀頭
      充電 8 小時，即可剃鬚長達 45 分鐘

      充電 8 小時，即可剃鬚長達 45 分鐘

      每次充電後，節能又強勁的鋰電池即可讓您享受更長的剃鬚時間。充電 8 小時後，即可剃鬚長達 45 分鐘，約剃鬚 15 次。充電 3 分鐘，即擁有可剃鬚一次的足夠電源。

      ComfortCut 刀片可輕柔滑動，剃鬚效果更貼面光滑

      ComfortCut 刀片可輕柔滑動，剃鬚效果更貼面光滑

      ComfortCut 刀片有圓形刀鋒，可貼著您的肌膚順滑滑動，讓您獲得更貼面、更舒適的剃鬚效果。

      動態貼面技術順應面部和頸部曲線作出調節

      動態貼面技術順應面部和頸部曲線作出調節

      隨著面部及頸部曲線浮動，提供貼面的剃鬚體驗。

      刀頭可直接用水清洗

      刀頭可直接用水清洗

      只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。

      技術規格

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        雙層刀片
        浮動修剪
        動態貼面技術

      • 方便易用

        剃鬚時間
        長達 45 分鐘的剃鬚時間，最多可剃鬚 15 次
        充電
        • 可重複充電
        • 有線及無線操作
        • 快速充電 3 分鐘可剃鬚 1 次
        充電時間
        • 8 小時
        • 快速充電 3 分鐘可剃鬚 1 次
        顯示
        1 個 LED 指示燈
        清潔
        • 電鬚刨可直接用水清洗
        • 快速清潔集鬚室
        顯示器顯示
        • 滿電
        • 低電量
        • 充電
        • 更換剃鬚刀頭
        操作
        • 有線及無線
        • 充電電池

      • 設計

        把手
        • 防滑
        • 採用人體工學設計的舒適易控手柄
        • 橡膠

      • 配件

        保養
        • 清潔刷子
        • 保護蓋

      • 電源

        電池類型
        鋰離子電池
        自動電壓
        100-240 V
        備用電量
        < 0.25  瓦
        最大功率
        5.4  瓦

      • 服務

        替換刀頭
        • HQ8 已被 SH50 取代
        • 每兩年用 HQ8+ 更換
        保證
        2 年保養

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