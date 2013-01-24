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Shaver series 3000

乾剃電鬚刨

PT730/16
1 獎項
  • 更貼面更清潔剃鬚效果 更貼面更清潔剃鬚效果 更貼面更清潔剃鬚效果
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    Shaver series 3000 乾剃電鬚刨

    PT730/16
    1 獎項

    更貼面更清潔剃鬚效果

    全新 Philips PowerTouch 電鬚刨為您的早晨增添魅力。電鬚刨使用時間更長、可全面水洗以及 DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭剃鬚效能讓您更快完成早上梳洗。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$698.00

    Shaver series 3000 乾剃電鬚刨

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      Super Lift & Cut 系統帶來舒適貼面剃鬚

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      具備 QuickRinse 系統的水洗式電鬚刨

      具備 QuickRinse 系統的水洗式電鬚刨

      具備 QuickRinse 系統的電鬚刨刀頭可直接用水清洗，更快沖洗潔淨

      技術規格

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        • DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭
        • Super Lift&Cut
        浮動修剪
        動態貼面技術

      • 方便易用

        剃鬚時間
        40+ 分鐘
        充電
        • 可重複充電
        • 有線及無線操作
        • 快速充電 3 分鐘可剃鬚 1 次
        充電時間
        8 小時
        顯示
        • 1 個 LED 指示燈
        • 充電指示燈
        • 電力不足指示燈
        • 電量充滿指示
        • 快速充電指示燈
        清潔
        • 電鬚刨可直接用水清洗
        • 快速清潔集鬚室

      • 設計

        把手
        • 舒適手柄
        • 橡膠把手
        塗裝
        • 特亮塑膠前外殼
        • 亮漆裝飾環
        顏色
        黑色與銀色

      • 配件

        保養
        • 清潔刷子
        • 保護蓋

      • 電源

        電池類型
        鋰離子電池
        自動電壓
        100-240 V
        備用電量
        < 0.2  瓦
        最大功率
        5.4  瓦

      • 服務

        2 年保養
        替換刀頭
        • 每兩年用 HQ8+ 更換
        • HQ8 已被 SH50 取代

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