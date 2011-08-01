Shaver series 3000 乾剃電鬚刨
更貼面更清潔剃鬚效果
全新 Philips PowerTouch 電鬚刨為您的早晨增添魅力。電鬚刨使用時間更長、可全面水洗以及 DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭剃鬚效能讓您更快完成早上梳洗。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$698.00
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更貼面更清潔剃鬚效果
- DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭刀片
- 活動刀頭
無線剃鬚達 40+ 分鐘，8 小時充電
可無線使用 40+ 分鐘以剃鬚 14 次。於 8 小時內完成充電，隨時準備好供您使用
Super Lift & Cut 系統帶來舒適貼面剃鬚
我們的電鬚刨特設雙層刀片技術，可舒適地將皮膚深層的鬍鬚提起並剃除，達至貼面剃鬚
動態貼面技術順應面部和頸部曲線作出調節
電鬚刨隨著面部及頸部曲線自動調節，提供貼面的剃鬚體驗
DualPrecision 切剃連最短的鬚根也能剃除
電鬚刨的 DualPrecision 刀頭擁有剃除一般鬍鬚的狹縫，以及剃除最短鬚根的圓孔
具備 QuickRinse 系統的水洗式電鬚刨
具備 QuickRinse 系統的電鬚刨刀頭可直接用水清洗，更快沖洗潔淨
技術規格
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配件
- 保養
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電源
- 電池類型
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鋰離子電池
- 自動電壓
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100-240 V
- 備用電量
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< 0.2
瓦
- 最大功率
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5.4
瓦
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設計
- 顏色
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黑色與銀色
- 手柄
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- 塗裝
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服務
- 替換刀頭
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HQ8 已被 SH50 取代
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每兩年用 HQ8+ 更換
- 2 年保養
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是
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剃鬚效能
- 剃鬚系統
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DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭
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至尊雙層刀片
- 浮動修剪
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動態貼面技術
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方便易用
- 顯示
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1 個 LED 指示燈
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充電指示燈
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電力不足指示燈
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電量充滿指示
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快速充電指示燈
- 清潔
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- 充電
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可重複充電
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有線及無線操作
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快速充電 3 分鐘可剃鬚 1 次
- 剃鬚時間
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40+ 分鐘
- 充電時間
-
8 小時
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