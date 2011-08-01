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  • 更貼面更清潔剃鬚效果 更貼面更清潔剃鬚效果 更貼面更清潔剃鬚效果

    Shaver series 3000 乾剃電鬚刨

    PT730/16

    更貼面更清潔剃鬚效果

    全新 Philips PowerTouch 電鬚刨為您的早晨增添魅力。電鬚刨使用時間更長、可全面水洗以及 DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭剃鬚效能讓您更快完成早上梳洗。

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    建議零售價: HK$698.00

    Shaver series 3000 乾剃電鬚刨

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    Super Lift & Cut 系統帶來舒適貼面剃鬚

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    我們的電鬚刨特設雙層刀片技術，可舒適地將皮膚深層的鬍鬚提起並剃除，達至貼面剃鬚

    動態貼面技術順應面部和頸部曲線作出調節

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    電鬚刨隨著面部及頸部曲線自動調節，提供貼面的剃鬚體驗

    DualPrecision 切剃連最短的鬚根也能剃除

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    電鬚刨的 DualPrecision 刀頭擁有剃除一般鬍鬚的狹縫，以及剃除最短鬚根的圓孔

    具備 QuickRinse 系統的水洗式電鬚刨

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    具備 QuickRinse 系統的電鬚刨刀頭可直接用水清洗，更快沖洗潔淨

    技術規格

    • 配件

      保養
      • 清潔小刷子
      • 保護蓋

    • 電源

      電池類型
      鋰離子電池
      自動電壓
      100-240 V
      備用電量
      < 0.2  瓦
      最大功率
      5.4  瓦

    • 設計

      顏色
      黑色與銀色
      手柄
      • 舒適手柄
      • 橡膠手柄
      塗裝
      • 特亮塑膠前外殼
      • 亮漆裝飾環

    • 服務

      替換刀頭
      • HQ8 已被 SH50 取代
      • 每兩年用 HQ8+ 更換
      2 年保養

    • 剃鬚效能

      剃鬚系統
      • DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭
      • 至尊雙層刀片
      浮動修剪
      動態貼面技術

    • 方便易用

      顯示
      • 1 個 LED 指示燈
      • 充電指示燈
      • 電力不足指示燈
      • 電量充滿指示
      • 快速充電指示燈
      清潔
      • 電鬚刨可直接用水清洗
      • 快速清潔集鬚室
      充電
      • 可重複充電
      • 有線及無線操作
      • 快速充電 3 分鐘可剃鬚 1 次
      剃鬚時間
      40+ 分鐘
      充電時間
      8 小時

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