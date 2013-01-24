更貼面更清潔剃鬚效果
全新 Philips PowerTouch 電鬚刨為您的早晨增添魅力。電鬚刨使用時間更長、可全面水洗以及 DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭剃鬚效能讓您更快完成早上梳洗。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
更貼面更清潔剃鬚效果
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更貼面更清潔剃鬚效果
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更貼面更清潔剃鬚效果
全新 Philips PowerTouch 電鬚刨為您的早晨增添魅力。電鬚刨使用時間更長、可全面水洗以及 DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭剃鬚效能讓您更快完成早上梳洗。 查看各種好處
可無線使用 40+ 分鐘以剃鬚 14 次。於 8 小時內完成充電，隨時準備好供您使用
我們的電鬚刨特設雙層刀片技術，可舒適地將皮膚深層的鬍鬚提起並剃除，達至貼面剃鬚
電鬚刨隨著面部及頸部曲線自動調節，提供貼面的剃鬚體驗
電鬚刨的 DualPrecision 刀頭擁有剃除一般鬍鬚的狹縫，以及剃除最短鬚根的圓孔
具備 QuickRinse 系統的電鬚刨刀頭可直接用水清洗，更快沖洗潔淨
剃鬚效能
方便易用
設計
配件
電源
服務