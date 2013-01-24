ComfortCut
PowerTouch 為您的早晨增添魅力。每次充電使用時間更長、可全面水洗刀頭，還有 ComfortCut 刀片讓您享有更舒適的剃鬚經驗。PowerTouch 剃鬚效能讓您更快完成早上梳洗。 查看各種好處
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ComfortCut
PowerTouch 為您的早晨增添魅力。每次充電使用時間更長、可全面水洗刀頭，還有 ComfortCut 刀片讓您享有更舒適的剃鬚經驗。PowerTouch 剃鬚效能讓您更快完成早上梳洗。 查看各種好處
ComfortCut 刀片有圓形刀鋒，可貼著您的肌膚順滑滑動，讓您獲得更貼面、更舒適的剃鬚效果。
隨著面部及頸部曲線浮動，提供貼面的剃鬚體驗。
每次充電後，節能又強勁的鋰電池即可讓您享受更長的剃鬚時間。充電 8 小時後，即可剃鬚長達 45 分鐘，約剃鬚 15 次。充電 3 分鐘，即擁有可剃鬚一次的足夠電源。
使用彈出式修髮器修飾造型。是塑造鬍子和修剪鬢角的完美之選。
只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。
顯示：滿電、電量不足、充電、更換刀頭、快速充電
剃鬚效能
方便易用
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電源