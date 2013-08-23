ComfortCut

PowerTouch 為您的早晨增添魅力。每次充電使用時間更長、可全面水洗刀頭，還有 ComfortCut 舒適切剃刀片讓您享受更舒適的剃鬚體驗。有了 PowerTouch，您可迅速完成早上的梳洗。