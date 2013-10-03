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    Shaver series 3000 乾剃電鬚刨

    PT737/16

    ComfortCut

    PowerTouch 為您的早晨增添魅力。每次充電使用時間更長、可全面水洗刀頭，還有 ComfortCut 舒適切剃刀片讓您享受更舒適的剃鬚體驗。有了 PowerTouch，您可迅速完成早上的梳洗。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$668.00

    Shaver series 3000 乾剃電鬚刨

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    • ComfortCut 舒適切剃活動刀頭
    • 45 分鐘無線使用 / 8 小時充電
    • 彈出式修髮器
    • 充電支架
    ComfortCut 刀片可輕柔滑動，剃鬚效果更貼面光滑

    ComfortCut 刀片可輕柔滑動，剃鬚效果更貼面光滑

    ComfortCut 舒適切剃刀片有圓滑刀鋒，可貼著您的肌膚順滑滑動，讓您獲得更貼面、更舒適的剃鬚效果。

    靈活浮動順應面部和頸部曲線作出調節

    靈活浮動順應面部和頸部曲線作出調節

    隨著面部及頸部曲線浮動，提供貼面的剃鬚體驗。

    充電 8 小時，即可剃鬚長達 45 分鐘

    充電 8 小時，即可剃鬚長達 45 分鐘

    每次充電後，節能又強勁的鋰電池即可讓您享受更長的剃鬚時間。充電 8 小時後，即可剃鬚長達 45 分鐘，約剃鬚 15 次。充電 3 分鐘，即擁有可剃鬚一次的足夠電源。

    修剪鬢角和鬍子的完美之選

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    使用彈出式修髮器修飾造型，是保持鬍鬚造型和修剪鬢角的完美之選。

    可有線和無線使用

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    刀頭可直接用水清洗

    刀頭可直接用水清洗

    只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。

    LED 顯示

    LED 顯示

    顯示：滿電、電量不足、充電、更換刀頭、快速充電

    技術規格

    • 配件

      保養
      • 清潔小刷子
      • 保護蓋

    • 電源

      自動電壓
      100-240 V
      電池類型
      鋰離子電池
      備用電量
      < 0.25  瓦
      最大功率
      5.4  瓦

    • 設計

      手柄
      • 防滑
      • 採用人體工學設計的舒適易控手柄
      • 橡膠

    • 服務

      保證
      2 年保養
      替換刀頭
      HQ8 已被 SH50 取代
      可更換的刀頭
      每兩年用 HQ8+ 更換

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      靈活和浮動式系統
      剃鬚系統
      ComfortCut 舒適切剃刀頭
      造型
      整合式彈出式修髮器

    • 方便易用

      清潔
      • QuickRinse 集鬚室
      • 可水洗機身
      顯示
      雙 LED 指示燈
      操作
      • 有線及無線
      • 充電電池
      剃鬚時間
      長達 45 分鐘的剃鬚時間，最多可剃鬚 15 次
      充電時間
      • 8 小時
      • 快速充電 3 分鐘可剃鬚 1 次
      顯示器顯示
      • 充電
      • 更換剃鬚刀頭
      • 滿電
      • 低電量
      • 快速充電

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