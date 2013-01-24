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Shaver series 3000

乾剃電鬚刨

PT737/16
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  • ComfortCut ComfortCut ComfortCut
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    Shaver series 3000 乾剃電鬚刨

    PT737/16
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    ComfortCut

    PowerTouch 為您的早晨增添魅力。每次充電使用時間更長、可全面水洗刀頭，還有 ComfortCut 刀片讓您享有更舒適的剃鬚經驗。PowerTouch 剃鬚效能讓您更快完成早上梳洗。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$668.00
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      • 彈出式修髮器
      • 充電座
      ComfortCut 刀片可輕柔滑動，剃鬚效果更貼面光滑

      ComfortCut 刀片可輕柔滑動，剃鬚效果更貼面光滑

      ComfortCut 刀片有圓形刀鋒，可貼著您的肌膚順滑滑動，讓您獲得更貼面、更舒適的剃鬚效果。

      靈活浮動順應面部和頸部曲線作出調節

      靈活浮動順應面部和頸部曲線作出調節

      隨著面部及頸部曲線浮動，提供貼面的剃鬚體驗。

      充電 8 小時，即可剃鬚長達 45 分鐘

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      LED 顯示

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      顯示：滿電、電量不足、充電、更換刀頭、快速充電

      可有線和無線使用

      可有線和無線使用

      技術規格

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        ComfortCut 舒適切剃刀頭
        浮動修剪
        靈活和浮動式系統
        造型
        整合式彈出式修髮器

      • 方便易用

        顯示
        雙 LED 指示燈
        清潔
        • QuickRinse 集鬚室
        • 可沖洗機身
        剃鬚時間
        長達 45 分鐘的剃鬚時間，最多可剃鬚 15 次
        充電時間
        • 8 小時
        • 快速充電 3 分鐘可剃鬚 1 次
        顯示器顯示
        • 充電
        • 更換剃鬚刀頭
        • 滿電
        • 低電量
        • 快速充電
        操作
        • 有線及無線
        • 充電電池

      • 設計

        把手
        • 防滑
        • 採用人體工學設計的舒適易控手柄
        • 橡膠

      • 配件

        保養
        • 清潔刷子
        • 保護蓋

      • 服務

        替換刀頭
        HQ8 已被 SH50 取代
        保證
        2 年保養
        可更換的刀頭
        每兩年用 HQ8+ 更換

      • 電源

        自動電壓
        100-240 V
        最大功率
        5.4  瓦
        備用電量
        < 0.25  瓦
        電池類型
        鋰離子電池

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