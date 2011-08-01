DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭

PowerTouch 為您的早晨增添魅力。每次充電使用時間更長、可全面水洗刀頭以及 DualPrecision 雙層切剃刀片為您帶來更乾淨的剃鬚體驗。有了 PowerTouch，您可迅速完成早上的梳洗。