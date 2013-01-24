DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭
PowerTouch 為您的早晨增添魅力。每次充電使用時間更長、可全面水洗刀頭以及 DualPrecision 剃鬚刀片為您帶來更乾淨的剃鬚體驗。有了 PowerTouch，您可迅速完成早上的梳洗。 查看各種好處
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DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭
PowerTouch 為您的早晨增添魅力。每次充電使用時間更長、可全面水洗刀頭以及 DualPrecision 剃鬚刀片為您帶來更乾淨的剃鬚體驗。有了 PowerTouch，您可迅速完成早上的梳洗。 查看各種好處
DualPrecision 刀片舒適剃淨較長鬍鬚和短小鬚根：1. 狹縫剃除較長鬍鬚。2. 圓孔剃淨鬚根。
隨著面部及頸部曲線浮動，提供貼面的剃鬚體驗。
第一排刀鋒提起每條鬍鬚，第二排刀鋒舒適地將皮膚深層的鬍鬚剃除，達至平滑無瑕的效果。
使用彈出式修髮器修飾造型。是塑造鬍子和修剪鬢角的完美之選。
每次充電後，節能又強勁的鋰電池即可讓您享受更長的剃鬚時間。充電 1 小時，即可剃鬚長達 50 分鐘，約剃鬚 17 次。充電 3 分鐘，即擁有可剃鬚一次的足夠電源。
只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。
顯示：滿電、電量不足、充電、更換刀頭、快速充電
剃鬚效能
方便易用
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電源