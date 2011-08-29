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TripleTrack
PowerTouch 為您的早晨增添魅力。每次充電使用時間更長、可全面水洗刀頭以及 TripleTrack 刀片為您帶來更乾淨的剃鬚體驗。有了 PowerTouch，您可迅速完成早上的梳洗。查看各種好處
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三環刀頭具備 3 環剃鬚刀頭，一次可覆蓋多 50% 的皮膚表面。DualPrecision 的刀網與刀孔可讓您舒適地把長短不一的鬍鬚一次剃除。
刀頭靈活，緊貼肌膚，更可多角度旋轉移動，提供乾淨、快捷及舒適的剃鬚效果。
DualPrecision 刀片舒適剃淨較長鬍鬚和短小鬚根：1. 狹縫剃除較長鬍鬚。2. 圓孔剃淨鬚根。
第一排刀鋒提起每條鬍鬚，第二排刀鋒舒適地將皮膚深層的鬍鬚剃除，達至平滑無瑕的效果。
使用彈出式修髮器修飾造型，是保持鬍鬚造型和修剪鬢角的完美之選。
每次充電後，節能又強勁的鋰電池即可讓您享受更長的剃鬚時間。充電 1 小時後，即可剃鬚長達 60 分鐘以上，約剃鬚 20 次。電鬚刨會自動按照您剃鬚的方式調整電力，所以實際替需的時間可能會有所不同。充電 3 分鐘，即可擁有足夠剃鬚一次的電量。
可有線和無線使用
只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。
顯示：滿電、電量不足、充電、更換刀頭、快速充電
配件
電源
設計
服務
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