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Shaver series 5000 PowerTouch

乾剃電鬚刨

PT920/18
2 獎項
  • TripleTrack TripleTrack TripleTrack
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    Shaver series 5000 PowerTouch 乾剃電鬚刨

    PT920/18
    2 獎項

    TripleTrack

    PowerTouch 為您的早晨增添魅力。每次充電使用時間更長、可全面水洗刀頭以及 TripleTrack 剃鬚刀片為您帶來更乾淨的剃鬚體驗。有了 PowerTouch，您可迅速完成早上的梳洗。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,298.00
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    Shaver series 5000 PowerTouch 乾剃電鬚刨

    TripleTrack

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    TripleTrack

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      每剃一下可剃多達 50% 毛髮

      • 三環剃鬚刀頭旋轉式鬚刨頭
      • 60 分鐘無線使用 / 1 小時充電
      • 彈出式修髮器
      • 充電架和收藏袋
      三環刀片一次可覆蓋多 50% 的皮膚表面

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      三環刀頭具備 3 環剃鬚刀頭，一次可覆蓋多 50% 的皮膚表面。DualPrecision 的刀網與刀孔可讓您舒適地把長短不一的鬍鬚一次剃除。

      旋轉式、靈活和浮動式

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      刀頭靈活，緊貼肌膚，更可多角度旋轉移動，提供乾淨、快捷及舒適的剃鬚效果。

      DualPrecision 刀頭剃淨較長鬍鬚和短小鬚根

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      DualPrecision 刀片舒適剃淨較長鬍鬚和短小鬚根：1. 狹縫剃除較長鬍鬚。2. 圓孔剃淨鬚根。

      Super Lift & Cut 刀片提起並深層剃去鬍鬚

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      第一排刀鋒提起每條鬍鬚，第二排刀鋒舒適地將皮膚深層的鬍鬚剃除，達至平滑無瑕的效果。

      修剪鬢角和鬍子的完美之選

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      使用彈出式修髮器修飾造型。是塑造鬍子和修剪鬢角的完美之選。

      充電 1 小時，即可剃鬚長達 60 分鐘以上

      充電 1 小時，即可剃鬚長達 60 分鐘以上

      每次充電後，節能又強勁的鋰電池即可讓您享受更長的剃鬚時間。充電 1 小時後，即可剃鬚長達 60 分鐘以上，約剃鬚 20 次。電鬚刨會自動按照您剃鬚的方式調整電力，所以實際替需的時間可能會有所不同。充電 3 分鐘，即擁有足夠可剃一次鬚的電源。

      刀頭可直接用水清洗

      刀頭可直接用水清洗

      只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。

      LED 顯示

      LED 顯示

      顯示：滿電、電量不足、充電、更換刀頭、快速充電

      可有線和無線使用

      可有線和無線使用

      技術規格

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        • Super Lift&Cut
        • 三環剃鬚刀頭刀片
        浮動修剪
        旋轉式和靈活刀頭
        造型
        整合式彈出式修髮器

      • 方便易用

        剃鬚時間
        60 分鐘以上，最多可剃鬚 21 次
        充電時間
        • 1 小時
        • 快速充電 3 分鐘可剃鬚 1 次
        顯示
        • 充電指示燈
        • 電力不足指示燈
        • 電量充滿指示
        • 快速充電指示燈
        • 2 個 LED 指示燈
        清潔
        • 快速清潔集鬚室
        • 電鬚刨刀頭可直接用水清洗
        顯示器顯示
        • 滿電
        • 低電量
        • 充電
        • 快速充電
        操作
        • 有線及無線
        • 充電電池

      • 設計

        手柄
        • 防滑
        • 採用人體工學設計的舒適易控手柄

      • 配件

        保養
        • 清潔刷子
        • 保護蓋
        旅行收藏袋
        直立
        充電座

      • 電源

        電池類型
        鋰離子電池
        自動電壓
        100-240 V
        備用電量
        < 0.25  瓦
        最大功率
        5.4  瓦

      • 服務

        保證
        2 年保養
        可更換的刀頭
        每两年用 HQ9 更换

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