充電 1 小時，即可剃鬚長達 60 分鐘以上

每次充電後，節能又強勁的鋰電池即可讓您享受更長的剃鬚時間。充電 1 小時後，即可剃鬚長達 60 分鐘以上，約剃鬚 20 次。電鬚刨會自動按照您剃鬚的方式調整電力，所以實際替需的時間可能會有所不同。充電 3 分鐘，即可擁有足夠剃鬚一次的電量。