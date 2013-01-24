全高清 3D 電視提供真正令人沉醉的 3D 電影體驗

在您自己的客廳裡，可以透過全高清 3D ready TV 盡情享受 3D 電影。動態 3D 採用最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080x1920 的全高清解像度實現超真實效果。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影與未來 3D 廣播可以提供多種高品質的內容選擇。您可為兼容的 Philips 電視配備 3D 兼容藍光光碟機或高清接收器，從而隨時體驗全高清 3D 影效。如果您需要與全家共享，根據需要另行新增多套 3D 眼鏡即可（擴展套件 PTA03）。