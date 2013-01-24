格內其他項目
- 1 x 3D 眼鏡
- 電池 CR2032
- 保用證
在您的 Philips 3D Ready TV 上欣賞 3D 效果
透過附加動態 3D 玻璃在家中全身心地享受 3D 電影。帶有高科技動態 3D 玻璃，您可進一步升級 3D 套件，以便與全家共享真正沁人心扉的 3D 體驗！
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
在您的 Philips 3D Ready TV 上欣賞 3D 效果
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如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
在您的 Philips 3D Ready TV 上欣賞 3D 效果
透過附加動態 3D 玻璃在家中全身心地享受 3D 電影。帶有高科技動態 3D 玻璃，您可進一步升級 3D 套件，以便與全家共享真正沁人心扉的 3D 體驗！
Philips 採用最先進的科技實現全高清 3D 體驗。動態 3D 技術採用無線傳輸器，可迅速開啟並關閉動態 3D 眼鏡的遮板，實現與電視畫面同步顯現。動作與特效呈現前所未有的清晰、深沉與逼真。
在您自己的客廳裡，可以透過全高清 3D ready TV 盡情享受 3D 電影。動態 3D 採用最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080x1920 的全高清解像度實現超真實效果。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影與未來 3D 廣播可以提供多種高品質的內容選擇。您可為兼容的 Philips 電視配備 3D 兼容藍光光碟機或高清接收器，從而隨時體驗全高清 3D 影效。如果您需要與全家共享，根據需要另行新增多套 3D 眼鏡即可（擴展套件 PTA03）。
適用於 Philips 全高清 3D Ready TV（參見兼容電視相關產品）
透過附加的動態 3D 眼鏡進一步擴展 3D 升級套件
舒適
尺寸
配件
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