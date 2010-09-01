格內其他項目
- 電源線
- 柔軟旅行收藏袋
- 保護蓋
- 清潔刷子
- 清潔液
- Jet Clean
- 充電支架
RQ1160/21
柔軟觸感、嫰滑肌膚
Philips SHAVER series 7000 帶來柔軟觸感，為您順滑剃鬚。GyroFlex 2D 迴旋浮動系統可順應您面部曲綫輕鬆調節，其 DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭刀片可剃除最短的鬚根。查看各種好處
此產品已不再銷售。
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DualPrecision 刀片可舒適剃淨較長鬍鬚和短小鬚根：1. 狹縫剃除較長鬍鬚。2. 圓孔剃淨鬚根。
Philips 電鬚刨內置雙層刀片設計，可舒適地將皮膚下的鬍鬚提起並剃除，達至更貼面剃鬚效果。
電鬚刨的 GyroFlex 2D 迴旋浮動系統緊貼您面部曲線，貼面剃鬚時大大減低對肌膚壓力和刺激。
電鬚刨的 Aquatec 乾濕剃鬚技術讓您決定您想要的剃鬚體驗。您可選擇舒適的乾剃或清爽的濕剃，配以剃鬚啫喱或泡沫，能為肌膚帶來額外舒適感。
只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。
電鬚刨的低摩擦 SkinGlide 防敏感貼面刀頭可順著您的肌膚滑動剃除表面鬍鬚，達至深層簡易剃鬍。
每次充電後，節能又強勁的鋰電池可讓您享受更長的剃鬚時間。充電 1 小時，即可剃鬚長達 50 分鐘。充電 3 分鐘，即可擁有足夠剃鬚一次的電量。
使用 SmartClick 親膚精確修毛器塑造完美造型。是塑造鬍子和修剪鬢角的完美之選。
Jet Clean 自動清洗系統保持鬚刨的完美狀態，每天帶來超凡剃鬚體驗。刀片和刀頭經過徹底清洗及潤滑，只需 1 小時即可充滿電。配備 1 支 Jet Clean 高效能刀頭清洗液，可清潔使用長達 1 個月。Jet Clean 高效能刀頭清洗屬水性清潔液，可徹底清洗及潤滑剃鬚刀頭，令每次剃鬚感覺煥然一新。
所有電鬚刨擁有 2 年全球保養，適合任何電壓。刀片長效持久，2 年後才需更換。
多重 LED 顯示於電池電量不足、需要新刀頭及於開啟旅行鎖的時候顯示。旅行鎖預防產品不慎開啟。按任何按鈕 3 秒即可啟動旅行鎖，這樣產品便不會意外開啟。開啟旅行鎖時會顯示紅色鎖定符號。
摺合式充電座經過特別設計，輕鬆裝入最小的空間裡，外出時可隨身攜帶，在任何地方充電同樣方便。
配件
電源
設計
服務
剃鬚效能
方便易用
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