給您煥然一新的感覺，效果更佳
為了充分發揮 Philips 電鬚刨的剃鬚效能，請每兩年更換您的剃鬚刀頭。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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為了充分發揮 Philips 電鬚刨的剃鬚效能，請每兩年更換您的剃鬚刀頭。
電鬚刨的低摩擦 SkinGlide 防敏感貼面刀頭可順著您的肌膚滑動剃除表面鬍鬚，達至深層簡易剃鬍。
電鬚刨的乾濕兩用 Aquatec 乾濕剃鬚科技讓您決定您想要的剃鬚體驗。您可選擇舒適的乾剃或清爽的濕剃，配以剃鬚啫喱或泡沫，能為肌膚帶來額外舒適感。
電鬚刨的 GyroFlex 2D 迴旋浮動系統緊貼您面部曲線，貼面剃鬚時大大減低對肌膚壓力和刺激。
Philips 電鬚刨至尊雙層刀片技術，可舒適地將皮膚下的鬍鬚提起並剃除，達至更貼面剃鬚 。
使用接上和除下開關系統可輕鬆替換剃鬚刀頭組件。