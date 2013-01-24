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剃鬚刀頭組件

RQ11
  • 給您煥然一新的感覺，效果更佳 給您煥然一新的感覺，效果更佳 給您煥然一新的感覺，效果更佳
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    剃鬚刀頭組件

    RQ11

    給您煥然一新的感覺，效果更佳

    為了充分發揮 Philips 電鬚刨的剃鬚效能，請每兩年更換您的剃鬚刀頭。

    此產品已不再銷售。

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      易於關閉和開啟

      使用接上和除下開關系統可輕鬆替換剃鬚刀頭組件。

      技術規格

      • 剃鬚系統

        剃鬚刀頭組件
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