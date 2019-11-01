搜尋字眼

ZH
EN
  • 潔淨剃鬚，毋需煩惱 潔淨剃鬚，毋需煩惱 潔淨剃鬚，毋需煩惱

    Shaver series 1000 乾用電鬚刨，1000 系列

    S1231/41

    潔淨剃鬚，毋需煩惱

    Philips 1000 系列電鬚刨屬入門級別，讓您享受方便快捷的剃鬚體驗。產品配備自動研磨 PowerCut 強效切剃刀片，可全身水洗。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$428.00

    Shaver series 1000 乾用電鬚刨，1000 系列

    類似產品

    See all Series 鬚刨

    潔淨剃鬚，毋需煩惱

    • PowerCut 強效切剃刀片
    • 一按即開
    • 有線和無線兩用
    緊貼皮膚滑動，締造順滑而平整的剃鬚效果

    緊貼皮膚滑動，締造順滑而平整的剃鬚效果

    Philips 電鬚刨帶來乾淨舒適的剃鬚效果。27 片 PowerCut 強效切剃刀片緊貼皮膚表面剃除鬍鬚，每次都能締造順滑而平整的剃鬚效果。 

    緊貼面部曲線

    緊貼面部曲線

    經過精心設計的電鬚刨能保持貼面而不會刮傷皮膚。靈活和浮動式刀頭可從 4 個方向緊貼面部輪廓，帶來潔淨的剃鬚效果。

    一按即開，方便清洗

    一按即開，方便清洗

    清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。

    可有線或無線使用

    可有線或無線使用

    無線電鬚刨使用便利，整理儀容時不受電線纏繞。亦可在電量不足時插入電線，實現可靠的剃鬚效果。

    隨時檢查電量狀態

    隨時檢查電量狀態

    指示燈設計一目了然，讓您得知電鬚刨電量偏低、無電或滿電。

    8 小時充電，即可無線使用 40 分鐘

    8 小時充電，即可無線使用 40 分鐘

    充電 8 小時可無線使用達 40 分鐘，在電量不足時插上電源使用亦可。

    緊貼皮膚滑動，締造舒適而平整的剃鬚效果

    緊貼皮膚滑動，締造舒適而平整的剃鬚效果

    電鬚刨上的 27 片自動研磨刀片經過精心設計，能持續帶來潔淨的剃鬚效果。

    修剪八字鬚和鬢角

    修剪八字鬚和鬢角

    彈出式修髮器讓您修剪八字鬚和鬢角，輕鬆完成造型。

    專為舒適使用而設計

    專為舒適使用而設計

    符合人體工學的設計令使用更舒適，讓您能穩妥掌握 Philips 電鬚刨。

    具備防水功能，容易清潔

    具備防水功能，容易清潔

    清潔電鬚刨輕鬆容易。IPX7 等級代表電鬚刨可以安全地浸入 1 米水深長達 30 分鐘。

    讓您的電鬚刨保持清潔

    讓您的電鬚刨保持清潔

    剃鬚或旅行時保持剃鬚刀頭清潔安全。

    技術規格

    • 配件

      保養
      保護蓋

    • 電源

      自動電壓
      100-240 V
      操作時間
      40 分鐘
      充電
      8 小時完成充電
      電池類型
      NiMH

    • 設計

      手柄
      • 人體工學設計手柄，操作舒適
      • 防滑橡膠手柄
      顏色
      水泥灰

    • 服務

      替換刀頭
      每 2 年更換一次 SH30
      兩年保養

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      4 向貼面刀頭
      剃鬚系統
      PowerCut 強效切剃刀片系統

    • 方便易用

      清潔
      • 一按即開
      • 可水洗機身
      顯示
      1 級電量指示燈
      操作
      有線和無線兩用
      乾爽
      乾剃

    包裝盒内容

    包裝照片

    格內其他項目

    • HQ110
    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。