如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
自動研磨刀片經過精密設計，帶來方便潔淨的剃鬚效果，舒適乾爽。
清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。
隨時隨地都可以剃鬚。可無線使用，在電量不足時插上電源使用亦可。
貼面浮動刀頭可從 4 個方向緊貼面部輪廓，帶來方便潔淨的剃鬚效果。刀頭可按面部輪廓調節，令剃鬚過程更舒適。
充電 1 小時可無線使用達 45 分鐘，或當電池用完後插上電源。
指示燈設計一目了然，讓您得知電鬚刨電量偏低、無電或滿電。
趕時間？充電 5 分鐘足以完成一次剃鬚。
27 片自動研磨刀片，每次都能帶來一致的潔淨剃鬚效果。
使用隨附的修髮器修整造型，是修剪鬍子和鬢角的完美之選
電鬚刨符合人體工學，操作輕鬆自如，手柄牢固穩妥。
IPX7 防水電鬚刨可輕鬆以水沖洗。IPX7 等級代表電鬚刨可浸入 1 米水深長達 30 分鐘。
剃鬚或旅行時保持剃鬚刀頭清潔安全。
剃鬚效能
配件
方便易用
設計
電源
服務