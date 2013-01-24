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Shaver series 1000

乾用電鬚刨，1000 系列

S1332/41
  • 潔淨剃鬚，毋需煩惱 潔淨剃鬚，毋需煩惱 潔淨剃鬚，毋需煩惱
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    Shaver series 1000 乾用電鬚刨，1000 系列

    S1332/41

    潔淨剃鬚，毋需煩惱

    Philips 1000 系列電鬚刨屬入門級別，讓您享受方便快捷的剃鬚體驗。產品配備自動研磨 PowerCut 強效切剃刀片，可全身水洗。 查看各種好處

    建議零售價: HK$498.00

    Shaver series 1000 乾用電鬚刨，1000 系列

    潔淨剃鬚，毋需煩惱

    Philips 1000 系列電鬚刨屬入門級別，讓您享受方便快捷的剃鬚體驗。產品配備自動研磨 PowerCut 強效切剃刀片，可全身水洗。 查看各種好處

    潔淨剃鬚，毋需煩惱

    Philips 1000 系列電鬚刨屬入門級別，讓您享受方便快捷的剃鬚體驗。產品配備自動研磨 PowerCut 強效切剃刀片，可全身水洗。 查看各種好處

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      潔淨剃鬚，毋需煩惱

      • PowerCut 強效切剃刀片
      • 一按即開
      • 有線和無線兩用
      PowerCut 強效切剃刀片經過特別設計，帶來一致的潔淨剃鬚效果

      PowerCut 強效切剃刀片經過特別設計，帶來一致的潔淨剃鬚效果

      自動研磨刀片經過精密設計，帶來方便潔淨的剃鬚效果，舒適乾爽。

      一按即開，方便清洗

      一按即開，方便清洗

      清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。

      有線和無線兩用

      有線和無線兩用

      隨時隨地都可以剃鬚。可無線使用，在電量不足時插上電源使用亦可。

      4 向貼面刀頭緊貼您臉部輪廓，帶來潔淨剃鬚體驗

      4 向貼面刀頭緊貼您臉部輪廓，帶來潔淨剃鬚體驗

      貼面浮動刀頭可從 4 個方向緊貼面部輪廓，帶來方便潔淨的剃鬚效果。刀頭可按面部輪廓調節，令剃鬚過程更舒適。

      1 小時充電，即可無線使用 45 分鐘

      1 小時充電，即可無線使用 45 分鐘

      充電 1 小時可無線使用達 45 分鐘，或當電池用完後插上電源。

      1 級電量指示燈，一目了然

      1 級電量指示燈，一目了然

      指示燈設計一目了然，讓您得知電鬚刨電量偏低、無電或滿電。

      5 分鐘快速充電足以完成一次剃鬚

      5 分鐘快速充電足以完成一次剃鬚

      趕時間？充電 5 分鐘足以完成一次剃鬚。

      27 片自動研磨刀片帶來持久潔淨的剃鬚體驗

      27 片自動研磨刀片帶來持久潔淨的剃鬚體驗

      27 片自動研磨刀片，每次都能帶來一致的潔淨剃鬚效果。

      彈出式修髮器，適用於鬍子和鬢角

      彈出式修髮器，適用於鬍子和鬢角

      使用隨附的修髮器修整造型，是修剪鬍子和鬢角的完美之選

      人體工學設計手柄，操作舒適

      人體工學設計手柄，操作舒適

      電鬚刨符合人體工學，操作輕鬆自如，手柄牢固穩妥。

      IPX7 完全防水，容易清潔

      IPX7 完全防水，容易清潔

      IPX7 防水電鬚刨可輕鬆以水沖洗。IPX7 等級代表電鬚刨可浸入 1 米水深長達 30 分鐘。

      保護蓋可令剃鬚刀頭保持潔淨

      保護蓋可令剃鬚刀頭保持潔淨

      剃鬚或旅行時保持剃鬚刀頭清潔安全。

      技術規格

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        PowerCut 強效切剃刀片系統
        浮動修剪
        4 向貼面刀頭

      • 配件

        保養
        保護蓋

      • 方便易用

        顯示
        1 級電量指示燈
        乾爽
        乾剃
        清潔
        • 一按即開
        • 可沖洗機身
        操作
        有線和無線兩用

      • 設計

        顏色
        閃亮黑
        手柄
        • 人體工學設計手柄，操作舒適
        • 防滑橡膠手柄

      • 電源

        電池類別
        NiMH
        操作時間
        45 分鐘
        充電
        1 小時完成充電
        自動電壓
        100-240 V

      • 服務

        替換刀頭
        每 2 年更換一次 SH30
        兩年保養

      為本產品獲取支援

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