Shaver series 1000 乾用電鬚刨，1000 系列
潔淨剃鬚，毋需煩惱
Philips 1000 系列電鬚刨屬入門級別，讓您享受方便快捷的剃鬚體驗。產品配備自動研磨 PowerCut 強效切剃刀片，可全身水洗。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$538.00
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Shaver series 1000 乾用電鬚刨，1000 系列
潔淨剃鬚，毋需煩惱
- PowerCut 強效切剃刀片
- 一按即開
- 有線和無線兩用
緊貼皮膚滑動，締造順滑而平整的剃鬚效果
Philips 電鬚刨帶來乾淨舒適的剃鬚效果。27 片 PowerCut 強效切剃刀片緊貼皮膚表面剃除鬍鬚，每次都能締造順滑而平整的剃鬚效果。
一按即開，方便清洗
清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。
可有線或無線使用
無線電鬚刨使用便利，整理儀容時不受電線纏繞。亦可在電量不足時插入電線，實現可靠的剃鬚效果。
緊貼面部曲線
經過精心設計的電鬚刨能保持貼面而不會刮傷皮膚。靈活和浮動式刀頭可從 4 個方向緊貼面部輪廓，帶來潔淨的剃鬚效果。
1 小時充電，即可無線使用 45 分鐘
充電 1 小時可無線使用達 45 分鐘，或當電池用完後插上電源。
隨時檢查電量狀態
指示燈設計一目了然，讓您得知電鬚刨電量偏低、無電或滿電。
5 分鐘快速充電讓您在極短時間內可以使用電鬚刨
趕時間？充電 5 分鐘便足以完成一次剃鬚。
緊貼皮膚滑動，締造舒適而平整的剃鬚效果
電鬚刨上的 27 片自動研磨刀片經過精心設計，能持續帶來潔淨的剃鬚效果。
修剪八字鬚和鬢角
彈出式修髮器讓您修剪八字鬚和鬢角，輕鬆完成造型。
專為舒適使用而設計
符合人體工學的設計令使用更舒適，讓您能穩妥掌握 Philips 電鬚刨。
具備防水功能，容易清潔
清潔電鬚刨輕鬆容易。IPX7 等級代表電鬚刨可以安全地浸入 1 米水深長達 30 分鐘。
讓您的電鬚刨保持清潔
剃鬚或旅行時保持剃鬚刀頭清潔安全。
技術規格
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配件
- 保養
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保護蓋
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電源
- 自動電壓
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100-240 V
- 操作時間
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45 分鐘
- 充電
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- 電池類型
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NiMH
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設計
- 手柄
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- 顏色
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閃亮黑
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服務
- 兩年保養
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是
- 替換刀頭
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每 2 年更換一次 SH30
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剃鬚效能
- 浮動修剪
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4 向貼面刀頭
- 剃鬚系統
-
PowerCut 強效切剃刀片系統
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方便易用
- 清潔
-
- 顯示
-
1 級電量指示燈
- 操作
-
有線和無線兩用
- 乾爽
-
乾剃
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