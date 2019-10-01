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潔淨剃鬚，更加舒適
Philips 3000 系列電鬚刨為您帶來方便舒適的剃鬚體驗。電鬚刨配備 5 向動態貼面刀頭、PowerCut 強效切剃刀片系統和乾濕功能，可帶來乾淨舒適的剃鬚效果。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
潔淨剃鬚，更加舒適
Philips 3000 系列電鬚刨為您帶來方便舒適的剃鬚體驗。電鬚刨配備 5 向動態貼面刀頭、PowerCut 強效切剃刀片系統和乾濕功能，可帶來乾淨舒適的剃鬚效果。 查看各種好處
潔淨剃鬚，更加舒適
Philips 3000 系列電鬚刨為您帶來方便舒適的剃鬚體驗。電鬚刨配備 5 向動態貼面刀頭、PowerCut 強效切剃刀片系統和乾濕功能，可帶來乾淨舒適的剃鬚效果。 查看各種好處
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潔淨剃鬚，更加舒適
Philips 3000 系列電鬚刨為您帶來方便舒適的剃鬚體驗。電鬚刨配備 5 向動態貼面刀頭、PowerCut 強效切剃刀片系統和乾濕功能，可帶來乾淨舒適的剃鬚效果。 查看各種好處
Philips 電鬚刨 3000 可從 5 個方向緊貼面部和頸部的每個角度和輪廓。這款電鬚刨緊貼皮膚表面剃除鬍鬚，剃鬚效果順滑而平整。
Philips 電鬚刨帶來乾淨舒適的剃鬚效果。27 片 PowerCut 強效切剃刀片緊貼皮膚表面剃除鬍鬚，每次都能締造順滑而平整的剃鬚效果。
乾濕兩用電鬚刨可隨您的喜好使用。您可以進行方便的乾剃，或配搭您最愛的潔面泡或潔面膏完成清爽的濕剃。
不論在家中或出門在外，這款電鬚刨都是方便之選。充電 1 小時即可使用 60 分鐘，或插入電線以即時和持續充電。
清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。
3 級電量指示燈方便您查看剩餘電量，顯示滿電、電量偏低或充電中等狀態。
趕時間？充電 5 分鐘便足以完成一次剃鬚。
電鬚刨上的 27 片自動研磨刀片經過精心設計，能持續帶來潔淨的剃鬚效果。
彈出式修髮器讓您修剪八字鬚和鬢角，輕鬆完成造型。
符合人體工學的設計令使用更舒適，讓您能穩妥掌握 Philips 電鬚刨。
這款電鬚刨的手柄符合人體工學設計，在淋浴時或洗手盆前都能穩妥操作，剃鬚精確又輕鬆。
旅行收納袋便於在家中或出門在外時安全又輕巧地存放。
剃鬚效能
服務
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