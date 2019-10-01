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Shaver series 3000

乾濕兩用電鬚刨，3000 系列

S3233/52
  • 潔淨剃鬚，更加舒適 潔淨剃鬚，更加舒適 潔淨剃鬚，更加舒適
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    Shaver series 3000 乾濕兩用電鬚刨，3000 系列

    S3233/52

    潔淨剃鬚，更加舒適

    Philips 3000 系列電鬚刨為您帶來方便舒適的剃鬚體驗。電鬚刨配備 5 向動態貼面刀頭、PowerCut 強效切剃刀片系統和乾濕功能，可帶來乾淨舒適的剃鬚效果。 查看各種好處

    建議零售價: HK$938.00

    Shaver series 3000 乾濕兩用電鬚刨，3000 系列

    潔淨剃鬚，更加舒適

    Philips 3000 系列電鬚刨為您帶來方便舒適的剃鬚體驗。電鬚刨配備 5 向動態貼面刀頭、PowerCut 強效切剃刀片系統和乾濕功能，可帶來乾淨舒適的剃鬚效果。 查看各種好處

    潔淨剃鬚，更加舒適

    Philips 3000 系列電鬚刨為您帶來方便舒適的剃鬚體驗。電鬚刨配備 5 向動態貼面刀頭、PowerCut 強效切剃刀片系統和乾濕功能，可帶來乾淨舒適的剃鬚效果。 查看各種好處

    建議零售價: HK$938.00

    Shaver series 3000 乾濕兩用電鬚刨，3000 系列

    潔淨剃鬚，更加舒適

    Philips 3000 系列電鬚刨為您帶來方便舒適的剃鬚體驗。電鬚刨配備 5 向動態貼面刀頭、PowerCut 強效切剃刀片系統和乾濕功能，可帶來乾淨舒適的剃鬚效果。 查看各種好處

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      潔淨剃鬚，更加舒適

      • 5 向動態貼面刀頭
      • PowerCut 強效切剃刀片
      • 1 小時充電可剃鬚 60 分鐘
      • 旅行收納袋
      緊貼面部輪廓，帶來舒適的剃鬚體驗

      緊貼面部輪廓，帶來舒適的剃鬚體驗

      Philips 電鬚刨 3000 可從 5 個方向緊貼面部和頸部的每個角度和輪廓。這款電鬚刨緊貼皮膚表面剃除鬍鬚，剃鬚效果順滑而平整。

      緊貼皮膚滑動，締造順滑而平整的剃鬚效果

      緊貼皮膚滑動，締造順滑而平整的剃鬚效果

      Philips 電鬚刨帶來乾淨舒適的剃鬚效果。27 片 PowerCut 強效切剃刀片緊貼皮膚表面剃除鬍鬚，每次都能締造順滑而平整的剃鬚效果。 

      選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

      選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

      乾濕兩用電鬚刨可隨您的喜好使用。您可以進行方便的乾剃，或配搭您最愛的潔面泡或潔面膏完成清爽的濕剃。

      1 小時充電，即可無線使用 60 分鐘

      1 小時充電，即可無線使用 60 分鐘

      不論在家中或出門在外，這款電鬚刨都是方便之選。充電 1 小時即可使用 60 分鐘，或插入電線以即時和持續充電。 

      一按即開，方便清洗

      一按即開，方便清洗

      清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。

      隨時檢查電量狀態

      隨時檢查電量狀態

      3 級電量指示燈方便您查看剩餘電量，顯示滿電、電量偏低或充電中等狀態。

      5 分鐘快速充電讓您在極短時間內可以使用電鬚刨

      5 分鐘快速充電讓您在極短時間內可以使用電鬚刨

      趕時間？充電 5 分鐘便足以完成一次剃鬚。

      緊貼皮膚滑動，締造舒適而平整的剃鬚效果

      緊貼皮膚滑動，締造舒適而平整的剃鬚效果

      電鬚刨上的 27 片自動研磨刀片經過精心設計，能持續帶來潔淨的剃鬚效果。

      修剪八字鬚和鬢角

      修剪八字鬚和鬢角

      彈出式修髮器讓您修剪八字鬚和鬢角，輕鬆完成造型。

      專為舒適使用而設計

      專為舒適使用而設計

      符合人體工學的設計令使用更舒適，讓您能穩妥掌握 Philips 電鬚刨。

      防滑手柄令剃鬚更穩妥

      防滑手柄令剃鬚更穩妥

      這款電鬚刨的手柄符合人體工學設計，在淋浴時或洗手盆前都能穩妥操作，剃鬚精確又輕鬆。

      在家中或出門在外的方便之選

      在家中或出門在外的方便之選

      旅行收納袋便於在家中或出門在外時安全又輕巧地存放。

      技術規格

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        PowerCut 強效切剃刀片系統
        顯示
        3 級電量指示燈
        自動電壓
        100-240 V
        保養
        保護蓋
        電池類別
        鋰離子電池
        清潔
        • 一按即開
        • 可水洗機身
        操作時間
        60 分鐘
        手柄
        • 人體工學設計手柄，操作舒適
        • 防滑橡膠手柄
        充電
        1 小時完成充電
        旅行收納袋
        乾濕兩用
        乾剃或濕剃
        顏色
        暗黃
        浮動修剪
        5 向動態貼面刀頭
        操作
        • 使用前請拔去電源
        • 只限無線使用

      • 服務

        替換刀頭
        每 2 年更換一次 SH30
        兩年保養

      包裝盒内容

      Packaging photograph

      格內其他項目

      • HQ110

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