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  • 潔淨剃鬚，更加舒適 潔淨剃鬚，更加舒適 潔淨剃鬚，更加舒適

    Shaver series 3000 乾濕兩用電鬚刨，3000 系列

    S3233/52

    潔淨剃鬚，更加舒適

    Philips 3000 系列電鬚刨為您帶來方便舒適的剃鬚體驗。電鬚刨配備 5 向動態貼面刀頭、PowerCut 強效切剃刀片系統和乾濕功能，可帶來乾淨舒適的剃鬚效果。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$938.00

    Shaver series 3000 乾濕兩用電鬚刨，3000 系列

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    潔淨剃鬚，更加舒適

    • 5 向動態貼面刀頭
    • PowerCut 強效切剃刀片
    • 1 小時充電可剃鬚 60 分鐘
    • 旅行收納袋
    緊貼面部輪廓，帶來舒適的剃鬚體驗

    緊貼面部輪廓，帶來舒適的剃鬚體驗

    Philips 電鬚刨 3000 可從 5 個方向緊貼面部和頸部的每個角度和輪廓。這款電鬚刨緊貼皮膚表面剃除鬍鬚，剃鬚效果順滑而平整。

    緊貼皮膚滑動，締造順滑而平整的剃鬚效果

    緊貼皮膚滑動，締造順滑而平整的剃鬚效果

    Philips 電鬚刨帶來乾淨舒適的剃鬚效果。27 片 PowerCut 強效切剃刀片緊貼皮膚表面剃除鬍鬚，每次都能締造順滑而平整的剃鬚效果。 

    選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

    選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

    乾濕兩用電鬚刨可隨您的喜好使用。您可以進行方便的乾剃，或配搭您最愛的潔面泡或潔面膏完成清爽的濕剃。

    1 小時充電，即可無線使用 60 分鐘

    1 小時充電，即可無線使用 60 分鐘

    不論在家中或出門在外，這款電鬚刨都是方便之選。充電 1 小時即可使用 60 分鐘，或插入電線以即時和持續充電。 

    一按即開，方便清洗

    一按即開，方便清洗

    清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。

    隨時檢查電量狀態

    隨時檢查電量狀態

    3 級電量指示燈方便您查看剩餘電量，顯示滿電、電量偏低或充電中等狀態。

    5 分鐘快速充電讓您在極短時間內可以使用電鬚刨

    5 分鐘快速充電讓您在極短時間內可以使用電鬚刨

    趕時間？充電 5 分鐘便足以完成一次剃鬚。

    緊貼皮膚滑動，締造舒適而平整的剃鬚效果

    緊貼皮膚滑動，締造舒適而平整的剃鬚效果

    電鬚刨上的 27 片自動研磨刀片經過精心設計，能持續帶來潔淨的剃鬚效果。

    修剪八字鬚和鬢角

    修剪八字鬚和鬢角

    彈出式修髮器讓您修剪八字鬚和鬢角，輕鬆完成造型。

    專為舒適使用而設計

    專為舒適使用而設計

    符合人體工學的設計令使用更舒適，讓您能穩妥掌握 Philips 電鬚刨。

    防滑手柄令剃鬚更穩妥

    防滑手柄令剃鬚更穩妥

    這款電鬚刨的手柄符合人體工學設計，在淋浴時或洗手盆前都能穩妥操作，剃鬚精確又輕鬆。

    在家中或出門在外的方便之選

    在家中或出門在外的方便之選

    旅行收納袋便於在家中或出門在外時安全又輕巧地存放。

    技術規格

    • 配件

      保養
      保護蓋
      收納袋
      旅行收納袋

    • 電源

      自動電壓
      100-240 V
      電池類型
      鋰離子電池
      充電
      1 小時完成充電
      操作時間
      60 分鐘

    • 設計

      顏色
      暗黃
      手柄
      • 人體工學設計手柄，操作舒適
      • 防滑橡膠手柄

    • 服務

      替換刀頭
      每 2 年更換一次 SH30
      兩年保養

    • 剃鬚效能

      剃鬚系統
      PowerCut 強效切剃刀片系統
      浮動修剪
      5 向動態貼面刀頭

    • 方便易用

      顯示
      3 級電量指示燈
      乾濕兩用
      乾剃或濕剃
      清潔
      • 一按即開
      • 可水洗機身
      操作
      • 使用前請拔去電源
      • 只限無線使用

    包裝盒内容

    包裝照片

    格內其他項目

    • HQ110
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