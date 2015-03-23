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    Shaver series 300 電鬚刨

    S331

    潔淨的剃鬚效果，助您充滿自信

    Philips S300 系列鬚刨的獨家進口 CloseCut 切剃系統，為您帶來更徹底、更潔淨的剃鬚體驗。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$268.00

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    • 進口刀頭
    • CloseCut 清潔切剃刀頭
    • 水洗式
    外國進口的剃鬚刀頭

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    CloseCut 切剃刀頭剃鬚系統由荷蘭進口，為您帶來潔淨的剃鬚效果。

    浮動刀頭可沿著你的面部曲線移動

    浮動刀頭可沿著你的面部曲線移動

    浮動刀頭帶來更貼面的剃鬚體驗。

    動態貼面可沿著你的面部曲線移動

    動態貼面可沿著你的面部曲線移動

    動態貼面可帶來更貼面的剃鬚體驗。

    每次使用後可直接在水龍頭下清洗，更加衛生

    每次使用後可直接在水龍頭下清洗，更加衛生

    每次使用後可直接在水龍頭下清洗，更加方便及衛生。

    全球市場統一質量標準

    全球市場統一質量標準

    Philips 的全球市場統一質量標準符合不同市場的要求，設有全球 2 年保養。

    長效持久，可使用長達兩年

    長效持久，可使用長達兩年

    在 2 年之內，您可以絕無顧慮享受完美的剃鬚效果。我們建議您每 2 年更換刀頭。

    採用最時尚的鬚刨設計

    沿用 Philips 的經典設計，結合最時尚的元素—— 手指握柄。

    完美、舒適、流暢

    體現創新設計之餘我們還在加工組裝方面有嚴格的質量要求。

    技術規格

    • 配件

      保養
      • 清潔小刷子
      • 保護蓋

    • 電源

      自動電壓
      100-240 V
      電池類型
      NiMH
      最大功率
      1  瓦
      備用模式耗電量
      < 0.1 瓦

    • 設計

      顏色
      黑色及藍色
      旋鈕
      鉻合金環

    • 服務

      2 年保養
      替換刀頭
      每 2 年更換一次 SH30

    • 方便易用

      清潔
      可水洗機身
      顯示
      變壓器充電顯示
      充電
      • 可重複充電
      • 無線操作
      剃鬚時間
      長達 30 分鐘
      充電時間
      10 小時

    Badge-D2C

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