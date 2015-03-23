Shaver series 300 電鬚刨
潔淨的剃鬚效果，助您充滿自信
Philips S300 系列鬚刨的獨家進口 CloseCut 切剃系統，為您帶來更徹底、更潔淨的剃鬚體驗。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$268.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
潔淨的剃鬚效果，助您充滿自信
配備進口 CloseCut 切剃刀頭
外國進口的剃鬚刀頭
CloseCut 切剃刀頭剃鬚系統由荷蘭進口，為您帶來潔淨的剃鬚效果。
浮動刀頭可沿著你的面部曲線移動
浮動刀頭帶來更貼面的剃鬚體驗。
動態貼面可沿著你的面部曲線移動
動態貼面可帶來更貼面的剃鬚體驗。
每次使用後可直接在水龍頭下清洗，更加衛生
每次使用後可直接在水龍頭下清洗，更加方便及衛生。
全球市場統一質量標準
Philips 的全球市場統一質量標準符合不同市場的要求，設有全球 2 年保養。
長效持久，可使用長達兩年
在 2 年之內，您可以絕無顧慮享受完美的剃鬚效果。我們建議您每 2 年更換刀頭。
採用最時尚的鬚刨設計
沿用 Philips 的經典設計，結合最時尚的元素—— 手指握柄。
完美、舒適、流暢
體現創新設計之餘我們還在加工組裝方面有嚴格的質量要求。
技術規格
-
配件
- 保養
-
-
電源
- 自動電壓
-
100-240 V
- 電池類型
-
NiMH
- 最大功率
-
1
瓦
- 備用模式耗電量
-
< 0.1 瓦
-
設計
- 顏色
-
黑色及藍色
- 旋鈕
-
鉻合金環
-
服務
- 2 年保養
-
是
- 替換刀頭
-
每 2 年更換一次 SH30
-
方便易用
- 清潔
-
可水洗機身
- 顯示
-
變壓器充電顯示
- 充電
-
- 剃鬚時間
-
長達 30 分鐘
- 充電時間
-
10 小時
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。