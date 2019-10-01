Shaver series 3000 乾濕兩用電鬚刨，3000 系列
潔淨剃鬚，更加舒適
Philips 3000 系列電鬚刨為您帶來方便舒適的剃鬚體驗。電鬚刨配備 5 向動態貼面刀頭、PowerCut 強效切剃刀片系統和乾濕功能，可帶來乾淨舒適的剃鬚效果。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$998.00
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Shaver series 3000 乾濕兩用電鬚刨，3000 系列
潔淨剃鬚，更加舒適
- 5 向動態貼面刀頭
- PowerCut 強效切剃刀片
- 旅行收納袋
- 充電支架
緊貼面部輪廓，帶來舒適的剃鬚體驗
Philips 電鬚刨 3000 可從 5 個方向緊貼面部和頸部的每個角度和輪廓。這款電鬚刨緊貼皮膚表面剃除鬍鬚，剃鬚效果順滑而平整。
緊貼皮膚滑動，締造順滑而平整的剃鬚效果
Philips 電鬚刨帶來乾淨舒適的剃鬚效果。27 片 PowerCut 強效切剃刀片緊貼皮膚表面剃除鬍鬚，每次都能締造順滑而平整的剃鬚效果。
選擇方便的乾剃或清爽的濕剃
乾濕兩用電鬚刨可隨您的喜好使用。您可以進行方便的乾剃，或配搭您最愛的潔面泡或潔面膏完成清爽的濕剃。
1 小時充電，即可無線使用 60 分鐘
不論在家中或出門在外，這款電鬚刨都是方便之選。充電 1 小時即可使用 60 分鐘，或插入電線以即時和持續充電。
一按即開，方便清洗
清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。
隨時檢查電量狀態
3 級電量指示燈方便您查看剩餘電量，顯示滿電、電量偏低或充電中等狀態。
5 分鐘快速充電讓您在極短時間內可以使用電鬚刨
趕時間？充電 5 分鐘便足以完成一次剃鬚。
緊貼皮膚滑動，締造舒適而平整的剃鬚效果
電鬚刨上的 27 片自動研磨刀片經過精心設計，能持續帶來潔淨的剃鬚效果。
修剪八字鬚和鬢角
彈出式修髮器讓您修剪八字鬚和鬢角，輕鬆完成造型。
防滑手柄令剃鬚更穩妥
這款電鬚刨的手柄符合人體工學設計，在淋浴時或洗手盆前都能穩妥操作，剃鬚精確又輕鬆。
在家中或出門在外的方便之選
旅行收納袋便於在家中或出門在外時安全又輕巧地存放。
充電支架保持電鬚刨充滿電力並妥善存放，隨時準備就緒
內附的充電支架保持電鬚刨充滿電力並妥善存放，隨時準備就緒。
技術規格
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配件
- 直立
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充電支架
- 保養
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保護蓋
- 收納袋
-
旅行收納袋
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電源
- 自動電壓
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100-240 V
- 充電
-
1 小時完成充電
- 電池類型
-
鋰離子電池
- 操作時間
-
60 分鐘
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設計
- 手柄
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- 顏色
-
黑金色
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服務
- 替換刀頭
-
每 2 年更換一次 SH30
- 兩年保養
-
是
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剃鬚效能
- 剃鬚系統
-
PowerCut 強效切剃刀片系統
- 浮動修剪
-
5 向動態貼面刀頭
-
方便易用
- 顯示
-
3 級電量指示燈
- 清潔
-
- 乾濕兩用
-
乾剃或濕剃
- 操作
-
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