格內其他項目
- SmartClick 精確修髮器
- SmartClick 鼻毛修剪器
啟動Turbo 加速模式，在剃除鬍鬚濃密處時可加速 20%。
立即享受快速及貼面的剃鬚體驗。 MultiPrecision 精確切剃系統會將毛髮及短小的鬚根提起然後剃除，達到快速剃鬚的效果。
5 向活動刀頭支援 5 種獨立動作，大大增加貼面程度，連頸部及下顎等位置都可以兼顧，提供貼面及快速的剃鬚效果。
只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。
簡單直接的屏幕顯示提供相關資料，讓您的電鬚刨的表現更全面：- 3 級電量顯示 - 清潔提示 - 低電量顯示 - 更換剃鬚刀頭提示 - 旅行鎖顯示
充電 1 小時後，即可剃鬚長達 50 分鐘以上，約剃鬚 17 次，您也可選擇插上電源使用。
節能又強勁的鋰電池即可讓您享受更長的剃鬚時間。只需快速充電 5 分鐘，就足以應付單次剃鬚。
插上防敏感精確修髮器，即可完美修剪鬍子和鬢角。
輕鬆舒適地剃除多餘的耳毛和鼻毛。ProtecTrim 技術及修剪器的特殊角度設計，確保不會造成拉扯感覺，確保剃除效果強勁、方便舒適。
至尊雙層刀片技術會以第一排刀鋒提起每條鬍鬚，第二排刀鋒則舒適地將皮膚深層的鬍鬚剃除，達至平滑的效果。
所有鬚刨隨附 2 年全球保養，適合任何電壓。刀片長效持久，兩年後才需更換。
剃鬚效能
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