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Shaver series 5000

乾剃電鬚刨

S5510/45
為本產品尋找支援
5 獎項
  • 緊貼皮膚，快速剃鬚 緊貼皮膚，快速剃鬚 緊貼皮膚，快速剃鬚
    -{discount-value}

    Shaver series 5000 乾剃電鬚刨

    S5510/45
    為本產品尋找支援

    緊貼皮膚，快速剃鬚

    Shaver 系列 5000 配備 MultiPrecision 切剃系統及可完全洗淨刀頭，令每朝剃鬚的效率加倍。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,198.00
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      緊貼皮膚，快速剃鬚

      強效多 20%*

      • MultiPrecision 切剃系統
      • 5 向靈活刀頭
      • 修髮器及鼻毛修剪器
      強效多 20%， 有助剃除鬍鬚濃密的部位

      強效多 20%， 有助剃除鬍鬚濃密的部位

      啟動Turbo 加速模式，在剃除鬍鬚濃密處時可加速 20%。

      刀片會提起然後剃走長和短的毛髮，達到快速剃鬚

      刀片會提起然後剃走長和短的毛髮，達到快速剃鬚

      立即享受快速及貼面的剃鬚體驗。 MultiPrecision 精確切剃系統會將毛髮及短小的鬚根提起然後剃除，達到快速剃鬚的效果。

      5 向靈活轉動刀頭，帶來快速貼面的剃鬚體驗

      5 向靈活轉動刀頭，帶來快速貼面的剃鬚體驗

      5 向活動刀頭支援 5 種獨立動作，大大增加貼面程度，連頸部及下顎等位置都可以兼顧，提供貼面及快速的剃鬚效果。

      可將電鬚刨放在水龍頭下直接沖洗乾淨

      可將電鬚刨放在水龍頭下直接沖洗乾淨

      只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。

      3 級電量顯示和旅行鎖顯示

      3 級電量顯示和旅行鎖顯示

      簡單直接的屏幕顯示提供相關資料，讓您的電鬚刨的表現更全面：- 3 級電量顯示 - 清潔提示 - 低電量顯示 - 更換剃鬚刀頭提示 - 旅行鎖顯示

      50 分鐘無線剃鬚

      50 分鐘無線剃鬚

      充電 1 小時後，即可剃鬚長達 50 分鐘以上，約剃鬚 17 次，您也可選擇插上電源使用。

      1 小時充電時間

      1 小時充電時間

      節能又強勁的鋰電池即可讓您享受更長的剃鬚時間。只需快速充電 5 分鐘，就足以應付單次剃鬚。

      隨插即用修髮器最適合修剪鬢角和鬍子

      隨插即用修髮器最適合修剪鬢角和鬍子

      插上防敏感精確修髮器，即可完美修剪鬍子和鬢角。

      快速舒適地修剪鼻毛及耳毛

      快速舒適地修剪鼻毛及耳毛

      輕鬆舒適地剃除多餘的耳毛和鼻毛。ProtecTrim 技術及修剪器的特殊角度設計，確保不會造成拉扯感覺，確保剃除效果強勁、方便舒適。

      舒適地將毛髮提起並剃除

      舒適地將毛髮提起並剃除

      至尊雙層刀片技術會以第一排刀鋒提起每條鬍鬚，第二排刀鋒則舒適地將皮膚深層的鬍鬚剃除，達至平滑的效果。

      2 年保養，世界通用電壓及可替換刀片

      2 年保養，世界通用電壓及可替換刀片

      所有鬚刨隨附 2 年全球保養，適合任何電壓。刀片長效持久，兩年後才需更換。

      技術規格

      • 剃鬚效能

        Turbo+ 模式
        為鬚刨提升 20% 動力
        剃鬚系統
        • MultiPrecision 切剃系統
        • 至尊雙層刀片技術
        浮動修剪
        5 向靈活刀頭

      • 配件

        SmartClick
        • 精確面部修毛器
        • 鼻毛修剪器
        旅行收藏袋

      • 方便易用

        顯示
        • 3 級電量顯示
        • 電量不足指示燈
        • 充電顯示
        • 清潔提示
        • 更換剃鬚刀頭提示
        • 旅行鎖顯示
        清潔
        可沖洗機身
        操作
        有線和無線使用

      • 設計

        把手
        人體工學設計手柄，操作舒適
        顏色
        香檳金色 - 金屬黑色

      • 電源

        自動電壓
        100-240 V
        電池類別
        鋰離子電池
        操作時間
        50 分鐘 / 剃鬚 17 次
        充電
        • 1 小時完成充電
        • 快速充電 5 分鐘可剃鬚 1 次
        最大功率
        9  瓦
        備用電量
        0.1  瓦

      • 服務

        2 年保養
        替換刀頭
        每兩年用 SH50 更換

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • SmartClick 精確修髮器
      • SmartClick 鼻毛修剪器

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