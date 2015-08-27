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  • 緊貼皮膚，快速剃鬚 緊貼皮膚，快速剃鬚 緊貼皮膚，快速剃鬚

    Shaver series 5000 乾剃電鬚刨

    S5510/45

    緊貼皮膚，快速剃鬚

    Shaver 系列 5000 配備 MultiPrecision 切剃系統及可完全洗淨刀頭，令每朝剃鬚的效率加倍。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,198.00

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    • MultiPrecision 切剃系統
    • 5 向靈活刀頭
    • 修髮器及鼻毛修剪器
    強效多 20%， 有助剃除鬍鬚濃密的部位

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    啟動Turbo 加速模式，在剃除鬍鬚濃密處時可加速 20%。

    刀片會提起然後剃走長和短的毛髮，達到快速剃鬚

    刀片會提起然後剃走長和短的毛髮，達到快速剃鬚

    立即享受快速及貼面的剃鬚體驗。 MultiPrecision 精確切剃系統會將毛髮及短小的鬚根提起然後剃除，達到快速剃鬚的效果。

    5 向靈活轉動刀頭，帶來快速貼面的剃鬚體驗

    5 向靈活轉動刀頭，帶來快速貼面的剃鬚體驗

    5 向活動刀頭支援 5 種獨立動作，大大增加貼面程度，連頸部及下顎等位置都可以兼顧，提供貼面及快速的剃鬚效果。

    可將電鬚刨放在水龍頭下直接沖洗乾淨

    可將電鬚刨放在水龍頭下直接沖洗乾淨

    只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。

    3 級電量顯示和旅行鎖顯示

    3 級電量顯示和旅行鎖顯示

    簡單直接的屏幕顯示提供相關資料，讓您的電鬚刨的表現更全面：- 3 級電量指示燈 - 清潔提示 - 電量不足指示燈 - 更換電鬚刨刀頭提示 - 旅行鎖顯示。

    50 分鐘無線剃鬚

    50 分鐘無線剃鬚

    充電 1 小時後，即可剃鬚長達 50 分鐘以上，約剃鬚 17 次，您也可選擇插上電源使用。

    1 小時充電時間

    1 小時充電時間

    節能又強勁的鋰電池即可讓您享受更長的剃鬚時間。只需快速充電 5 分鐘，就足以應付單次剃鬚。

    隨插即用修髮器最適合修剪鬢角和鬍子

    隨插即用修髮器最適合修剪鬢角和鬍子

    插上防敏感精確修髮器，即可完美修剪鬍子和鬢角。

    快速舒適地修剪鼻毛及耳毛

    快速舒適地修剪鼻毛及耳毛

    輕鬆舒適地剃除多餘的耳毛和鼻毛。ProtecTrim 技術及修剪器的特殊角度設計，確保不會造成拉扯感覺，確保剃除效果強勁、方便舒適。

    舒適地將毛髮提起並剃除

    舒適地將毛髮提起並剃除

    至尊雙層刀片技術會以第一排刀鋒提起每條鬍鬚，第二排刀鋒則舒適地將皮膚深層的鬍鬚剃除，達至平滑的效果。

    2 年保養，世界通用電壓及可替換刀片

    2 年保養，世界通用電壓及可替換刀片

    所有電鬚刨享有 2 年全球保養，適合任何電壓。刀片長效持久，2 年後才需更換。

    技術規格

    • 配件

      SmartClick
      • 修髮器
      • 鼻毛修剪器
      收納袋
      旅行收納袋

    • 電源

      自動電壓
      100-240 V
      操作時間
      50 分鐘 / 剃鬚 17 次
      充電
      • 1 小時完成充電
      • 快速充電 5 分鐘可剃鬚 1 次
      電池類型
      鋰離子電池
      備用電量
      0.1  瓦
      最大功率
      9  瓦

    • 設計

      手柄
      人體工學設計手柄，操作舒適
      顏色
      香檳金色 - 金屬黑色

    • 服務

      替換刀頭
      每兩年用 SH50 更換
      2 年保養

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      5 向靈活刀頭
      剃鬚系統
      • 多重精確切剃系統
      • 至尊雙層刀片技術
      Turbo+ 模式
      為鬚刨提升 20% 動力

    • 方便易用

      顯示
      • 3 級電量指示燈
      • 電量不足指示燈
      • 充電顯示
      • 清潔提示
      • 更換剃鬚刀頭提示
      • 旅行鎖顯示
      清潔
      可水洗機身
      操作
      有線和無線兩用

    包裝盒内容

    包裝照片

    格內其他項目

    • SmartClick 鼻毛修剪器
    • SmartClick 精確修髮器
    Badge-D2C

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