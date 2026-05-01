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  • 先進摩打，皮膚下 0.01 毫米貼面剃鬚 先進摩打，皮膚下 0.01 毫米貼面剃鬚 先進摩打，皮膚下 0.01 毫米貼面剃鬚

    Compact Shaver 800 Series 輕巧電鬚刨

    S716/05

    先進摩打，皮膚下 0.01 毫米貼面剃鬚

    Philips 800 系列配備雙重 SteelPrecision 刀片及 Lift & Cut 旋提科技系統，能精確修剪鬚髮接近皮膚下 0.01 毫米。其強勁而寧靜的 BLDC 摩打可保持穩定的修剪效能，確保即使在外出時亦能快速剃鬚。

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    建議零售價: HK$1,438.00

    Compact Shaver 800 Series 輕巧電鬚刨

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    先進摩打，皮膚下 0.01 毫米貼面剃鬚

    • 雙層刀片系統
    • 強勁的 BLDC 摩打
    • 剃鬚模式
    • 4 向浮動貼面刀頭
    持久極致貼臉

    持久極致貼臉

    採用 Philips 專利的 V 形刀片設計，旋轉式 Lift & Cut 旋提科技剃鬚系統能夠輕柔地從根部提起鬍鬚，並貼近皮膚修剪，實現接近皮膚下 0.01 毫米的極致貼面剃鬚效果。此技術帶來卓越的貼面效果和出色的精確度，同時對皮膚溫和呵護。

    全方位進階效能

    全方位進階效能

    我們的 360° 旋轉雙重 SteelPrecision 刀片能夠捕捉不同方向生長的鬍鬚。每分鐘高達 5,000,000 次切剃動作，確保隨時隨地都能快速剃鬚。

    非凡強勁的 BLDC 摩打

    非凡強勁的 BLDC 摩打

    體驗我們 BLDC 摩打的強大動力，扭力提升 150%*，同時運作時震動減少 50%，令剃鬚時手感更舒適。此外，重量亦減輕了 14.3%。

    啟用強力模式，釋放額外動力

    啟用強力模式，釋放額外動力

    只需輕輕向上滑動，即可輕鬆切換至普通或強力模式。無論您想要溫和的日常剃鬚，還是需要額外動力，您都能隨時掌控舒適度與效能。

    4 向浮動貼臉刀頭緊貼您的面部輪廓，帶來舒適剃鬚體驗

    4 向浮動貼臉刀頭緊貼您的面部輪廓，帶來舒適剃鬚體驗

    4 向浮動貼臉刀頭專為減少肌膚刺激而設，可完美貼合臉部，即使是難以剃淨的位置亦能輕鬆處理。能有效捕捉鬍鬚、避免過度施壓，實現舒適而精準的剃鬚體驗。

    方便的無線充電功能

    方便的無線充電功能

    插拔電線已成過去。享受 Qi 無線充電兼容性帶來的極致方便和輕鬆，能於 2 小時內完成無線充電（不隨附 Qi 充電板）。

    呵護肌膚的防銹剃鬚系統

    呵護肌膚的防銹剃鬚系統

    耐腐蝕刀片專為受損年輕肌膚而設，可降低因刀片雜質而引起的肌膚刺激。防腐蝕精鋼材質確保刀片不生鏽，並具備自動研磨功能，壽命長達 24 個月***。

    維持摩打轉速，無需額外拉扯

    維持摩打轉速，無需額外拉扯

    我們的智能轉速控制即使在電池電量較低時，亦能維持穩定的動力輸出，確保從開始到結束都能提供一致的動力，無需額外拉扯。

    滑動以開關

    滑動以開關

    只需輕輕一滑，即可開啟電鬚刨，享受高級剃鬚體驗。以我們的高級輕巧設計，感受輕鬆優雅的剃鬚體驗。

    電池具備強大電量，可使用 2 個月

    電池具備強大電量，可使用 2 個月

    充電一次即可享受長達 2 個月的無間斷剃鬚體驗，強大的鋰離子電池為您帶來持久動力。完全充電僅需 1 小時，即可提供 60 分鐘續航時間，而快速充電 3 分鐘即可完成一次完整剃鬚****。

    便捷充電

    便捷充電

    Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support

    歷久彌新，銳利如初，無懼嚴苛考驗

    我們的電鬚刨專為細心呵護及持久耐用而設。自動磨利刀片採用堅固的太空級鋼材製造，兩年才需更換一次。每部電鬚刨均經過嚴格測試，以確保表現持久穩定，助您盡情享受經得起時間考驗的剃鬚體驗。

    技術規格

    • 配件

      旅行及收納
      Travel Pouch

    • 電源

      自動電壓
      5 V
      電池類型
      Li-ion
      操作時間
      60 min
      電線充電
      • 1 小時完成充電
      • 3 分鐘快速充電
      Qi 充電
      • 兼容
      • 2 小時完成充電

    • 設計

      手柄
      Ergonomic grip & handling

    • 服務

      替換刀頭
      Replace every 2yrs with SH93
      2 年保養

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      4 向浮動貼面刀頭
      剃鬚系統
      • Dual SteelPrecision Blades
      • Lift & Cut technology
      摩打
      BLDC 摩打
      剃鬚模式
      普通及強力

    • 方便易用

      乾濕兩用
      Wet and dry use
      顯示
      Coloured light ring
      清潔
      100% waterproof
      開/關方法
      滑動

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