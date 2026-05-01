持久極致貼臉

採用 Philips 專利的 V 形刀片設計，旋轉式 Lift & Cut 旋提科技剃鬚系統能夠輕柔地從根部提起鬍鬚，並貼近皮膚修剪，實現接近皮膚下 0.01 毫米的極致貼面剃鬚效果。此技術帶來卓越的貼面效果和出色的精確度，同時對皮膚溫和呵護。